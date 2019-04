Marcus Ehning und Calanda - erfolgreich in Eschweiler (Foto: Josef Dicken) Eschweiler. Zwei Tage vor Beginn seines 45. Lebensjahres gewann Marcus Ehning (Borken) auf der elfjährtigern Schimmelstute Calanda von Calido I in Eschweiler auf der Anlage von Helena und Tim Stormanns den Zwei-Sterne-Grand Prix und das doch beachtliche Preisgeld von 6.337,50 Euro der mit 25.470 € dotierten Prüfung. Nach dem Abgehen der Hindernisse mit Parcours-Chef Peter Schumacher hatte der dreimalige Weltcupgewinner und zweimalige Sieger im Großen Preis von Aachen, dazu 85-maliger Nationen-Preis-Starter über Mikrofon gesagt: „Ich wünsche Ihnen einen spannenden Grand Prix mit einem deutschen Sieger - am Besten einen mit roten Haaren…“ Der Gewinner ist rothaarig…