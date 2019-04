Patrice Delaveau auf derm Chesnut-Nachkommen Aquila Hdc (Foto: Hubside Jumping/ Marco Villanti) Den ersten von zwei Großen Preisen einer weiteren neuen Springserie mit Titel Hubside Spring Tour gewann in Grimaud am Golf von St. Tropez der 54-jährige Franzose Patrice Delaveau. Der zweimalige Team-Viweltmeister (2010 und 2014) sicherte sich die mit 100.000 Euro dotierte Konkurrenz auf dem 14-jährigen holländischen Wallach Aquila und sackte 25.000 € Preisgeld ein. Dahinter folgte nach Stechen der dreimalige Weltcupgewinner Steve Guerdat (Schweiz) auf der ebenfalls in Holland gezogenen Stute Flair (20.000), Dritter wurde der Brasilianer Eduardo Menezes (38) auf dem Oldenburger Hengst Chaganus von Chacco-Blue (15.000). Am nächsten Wochenende folgt ein weiteres Turnier in Grimaud mit einem 150.000 €-Grand Prix als Abschluss.