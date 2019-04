Hagen a.T.W. Zum Auftakt der Dressur-Konkurrenzen bei „Horses and Dreams“ auf dem Kasselmann-Hof in Hagen am Teutoburger Wald gewann Frederic Wandres den Grand Prix vor Patrik Kittel. Mit einem weiteren schönen Erfolg lässt der Kehler Frederic Wandres bei „Horses and Dreams“ in Hagen a.T.W. aufhorchen. Wandres (32), seit zwei Jahren im Turnierstall Kasselmann angestellt, siegte auf dem Hannoveraner Wallach Duke of Britain im Grand Prix der Kür-Tour mit 73,848 Punkten vor dem Schweden Patrik Kittel (41) auf der Stute Well Done de la Roche (73,022) und dem Niederländer Diederik van Silfhout auf dem holländischen Hengst Expression (72,652). Dahinter folgten die Schwedin Antonia Ramel auf Brother de Jeu (72,630) und Vielseitigkeits-Europameisterin Ingrid Klimke (Münster) auf dem Hengst Franziskus (72,587). Gar nicht gefallen hatte wohl die Vorstellung von Frederic Wandres der russischen Chefrichterin Irina Maknami. Sie hatte den Südbadener, der nur knapp das letzte Weltcupfinale in Göteborg verpasste, gar lediglich auf Platz 9 gesehen. Noch schwächer stufte sie den Team-Europameisterschafts-Dritten Patrik Kittel ein – als Zehnten der Prüfung. Nach ihrer Wahrnehmung hätte sich folgendes Schlussresultat ergeben: 1. Antonia Ramel, 2. Diederik van Silfhout, 3. Ingrid Klimke, 4. Patrik Kittel, 5. Anne Meulendijks (Niederlande), 6. Shelly Francis (USA), doch dort siedelte sie auch Fabienne Müller-Lütkemeier (Paderborn) und Jan-Dirk Gießelmann (Barver bei Diepholz) an… Grand Prix der Kür-Tour