Helen Langehanenberg (36) mit dem Vitalis-Nachkommen Vayron Siegerin in der Qualifikation zum St.Georg Special als erste diesjährige Wertungsprüfung zum Finale im Dezember in Frankfurt um den Nürnberger Burgpokal (Foto: Kalle Frieler) Helen Langehanenberg (Billerbeck), die mit dem Hengst Dmaon Hill ihre bisher größten Erfolge feierte, so u.a. Team-Silber bei Olympia 212, Mannschaftsgold und Einzelsilber in Grand Prix Special und Küw bei den Weltreiterspielen 2014 und dazu Weltcupgewinnerin 2013, war zum Auftakt der neuen Nürnberger Burgpokalserie 2019 in Hagen bei "Horses and Dreams" in der Qualifikation Erste und Zweite: Mit dem westfälischen Hengst Vayron Erste und mit dem ebenfalls in Westfalen gezogenen Wallach Frank Sinatra Zweite.