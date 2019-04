Katrin Eckermann auf der zehnjährigen Stute Caleya erste Siegerin der neuen Serie um die Riders Tour 2019 in Hagen a.T.W.. Mit der Chesnut-Tochter hatte die siebenmalige Nationenpreis-Starterin im Januar diesen Jahres in Münster zwei PKW`s mit zwei Siegen gewonnen. (Foto: Kalle Frieler) Die 28 Jahre alte Katrin Eckermann (Sassenberg) gewann zum Auftakt der neuen Riders Tour in Hagen a.T.W. auf der rheinisch gezogenen Stute Caleya den mit 100.000 Euro dotierten Großen Preis dank Bestzeit in der sogenannten Siegerrunde und eine Prämie von 25.000 Euro. Hinter der früheren Schülerin von Holger Hetzel, die 2012 ebenfalls in Hagen beim Kasselmann-Turnier in dieser Konkurrenz schon einmal erfolgreich war und in Hamburg 2014 ihren bisher größten Sieg im Grand Prix der Global Champions Tour feiern durfte, platzierten sich der Franzose Julien Anquetin auf Gravity of Greenhill (20.000) und der deutsche Rekord-Internationale Ludger Beerbaum (Riesenbeck) auf Casello (15.000). Ergebnis Grand Prix