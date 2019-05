Lisa Müller und Gut Wettikam`s Stand by me von Stedinger-De Niro (Foto: Kalle Frieler) Hinter ihrer Lehrmeisterin Isabell Werth auf Quantaz (74,319 Prozentpunkte) und Hessens „Sportlerin des Jahres 2016“ Dorothee Schneider (Framersheim) auf Pathetique (73,702) kam Lisa Müller (München) zu ihrem bisher größten Erfolg im großen Sport. Auf dem 12-jährigen Oldenburger Wallach Stand by me (72,681) platzierte sich die 29 Jahre alte Ehefrau von Ex-Fußball-Nationalspieler Thomas Müller (Bayern München) als Dritte im Grand Prix Special im Rahmen des Maimarktturniers in Mannheim. Der Gatte hatte ihr bei der letzten PSI-Auktion von Ulli Kasselmann und Paul Schockemöhle im Dezember in Ankum für 380.000 Euro für eine weitere große Zukunft wohl als kleines Weihnachtspräsent den inzwischen fünfjährigen Oldenburger Hengst Evergreen ersteigert. Bei Isabell Werth ist sie sicherlich am besten aufgehoben, denn die Olympia- und Weltmeisterin hat jene nicht erlernbare Gabe, das reiterliche Können und Wissen in Worten umzusetzen und verständlich zu vermitteln.