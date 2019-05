Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-S) mit Championat der Berufsreiter und Nationenpreis Junioren/Ponyreiter Vielseitigkeit vom 9. bis 12. Mai in Marbach

Champinonat der Berufsreiter

1. Andreas Dibowski (Döhle) mit FRH Corrida; 29,6 (Dressur 29,20/Gelände 0,40/Springen 0)

2. Michael Jung (Horb) mit fischerChipmunk FRH; 29,7 (21,70/4/4)

3. Jörg Kurbel (Rüsselsheim) mit Josera’s Entertain You; 45,1 (33,10/10,40/1,60)



U25 Förderpreis

1. Miriam Engel (Lilienthal) mit Bonita Bella; 35,8 (Dressur 32,60/Gelände 3,20/Springen 0)

2. Anna-Katharina Vogel (Bissendorf) mit Quintana P; 36,3 (32,30/0/4)

3. Nils Trebbe (Telgte) mit Montina 4; 42,2 (37,0/5,2/0)



CCIOJ2*-L Team

1. Deutschland; 98,10 (Calvin Böckmann (Lastrup) mit Altair de la Cense/Konstantin Harting (Königswinter) mit Cigaline/Christina Schöniger (Lengenfeld) mit Schoensgreen Continus/Gregor Migas (Neukirchen) mit Lisa 1267)

2. Italien 1; 188,90

3. Italien 2; 204,00



CCIOJ2*-L Individual

1. Calvin Böckmann (Lastrup) mit Altair de la Cense; 31,2 (Dressur 30,0/Gelände 0/Springen 1,2)

2. Konstantin Harting (Königswinter) mit Cigaline; 32,8 (28,8/0/4)

3. Christina Schöniger (Lengenfeld) mit Schoensgreen Continus; 34,1 (30,1/0/4)



CCIOP2 Team

1. Frankreich; 105,60

2. Italien; 127,30

3. Niederlande; 171,20

4. Deutschland; 1071,70 (Maya Marie Fernandez (Weiterstadt) mit Kick 3/Maxima Homola (Bad Homburg) mit Lalube/Jule Krueger (Hamburg) mit Golden Grove Simon/Sophie Rössel (Jena) mit Camillo WE)



CCIOP2 Individual

1. Louise Petit Jean (FRA) mit Vesailles des Morins; 29,8 (Dressur 24,6/Gelände 0/Springen 5,2)

2. Camilla Luciani (ITA) mit Moelands Affair; 30,8 (30,8/0/0)

3. Manon Marin (FRA) mit Urgence de Bel’Air; 32,0 (32,0/0/0)

…

5. Maya Marie Fernandez (Weiterstadt) mit Kick 3; 34,9 (30,5/0,4/4)



CCI2*-L

1. Michael Jung (Horb) mit Wild Wave; 29,6 (Dressur 28,8/Gelände 0,8/Springen 0)

2. Theresa Müller (Pfronstetten) mit Schoensgreen Lenny; 30,9 (28,5/0/2,4)

3. Pietro Grandis (ITA) mit Star Connection; 32,5 (28,5/3,2/0,8) Weitere Informationen unter www.eventing-marbach.de Internationales Springturnier (CSI4*) vom 9. bis 12. Mai in Groß Viegeln

Großer Preis

1. Tobias Meyer (Neunkirchen-Seelscheid) mit Quintair; 0/0/37,41

2. Kevin Jochems (NED) mit Cristello 2; 0/0/38,73

3. Markus Beerbaum (Thedinghausen) mit Coll Hand Luke 4; 0/0/39,03 Weitere Informationen unter www.wulschner.de Championat der Berufsreiter Dressur vom 7. bis 12. Mai in Unna-Massen

Championat der Berufsreiter Dressur

1. Frederic Wandres (Hagen a.T.W.); 2.326 Punkte

2. Heiner Schiergen (Krefeld); 2.312

3. Ants Bredemeier (Hoisdorf); 2.273 Weitere Informationen unter www.reitsportzentrum-massener-heide.de Nationales Fahrturnier (CAN) vom 9. bis 12. Mai in Greven-Bockholt

Kombinierte Wertung Pony-Einspänner

1. Sandra Schäfer (Nordwalde); 131,31 (Dressur 52,38/Marathon 75,93/Hindernisfahren 3)

2. Sandra Schäfer (Nordwalde); 135,78 (56,40/72,26/7,12)

3. Karolin Schettler (Haltern am See); 141,43 (61,82/73,33/6,28)



Kombinierte Wertung Pony-Zweispänner

1. Birgit Kohlweiß (Weil der Stadt); 127,27 (Dressur 53,71/Marathon 73,56/Hindernisfahren 0)

2. Dieter Baackmann (Emsdetten); 130,84 (53,91/76,93/0)

3. Carl Holzum (Steinfeld); 131,24 (58,63/72,61/0)



Kombinierte Wertung Pony-Vierspänner

1. Michael Bügener (Gronau); 140,34 (Dressur 53,24/Marathon 82,44/Hindernisfahren 4,66)

2. Florian Wißdorf (Rommerskirchen); 153,16 (60,23/89,93/3)

3. Niels Kneifel (Wunstorf); 163,51 (62,30/91,95/9,26)



Kombinierte Wertung Zweispänner

1. Hans Penner (Leopoldhöhe); 145,60 (Dressur 53,33/Marathon 86,27/Hindernisfahren 6)

2. Anna Sandmann (Lähden); 145,75 (52,13/87,81/5,81)

3. Max Berlage (Nettetal); 151,08 (52,13/86,95/12)



Kombinierte Wertung Zweispänner

1. Ewald Jakobi (Frankfurt); 143,18 (Dressur 54,84/Marathon 85,53/Hindernisfahren 2,81)

2. Elena Scheipers (Frankenberg); 146,02 (51,18/82,17/12,67)

3. Rainer Bruelheide (Halle); 148,07 (47,65/91,10/9,32) Weitere Informationen unter www.stmartin.de Internationales Spring- und Offizielles Fahrturnier (CSI5*/CAIO4*-H4/CAI3*-H2/CAI3*-P4) vom 8. bis 12. Mai in Windsor/GBR

Großer Preis

1. Henrik von Eckermann (SWE) mit Toveks Mary Lou; 0/0/43,40

2. Simon Delestre (FRA) mit Hermes Ryan; 0/0/45,07

3. William Funnell (GBR) mit Billy Diamo; 0/0/47,58

…

8. Christian Ahlmann (Marl) mit Take a Chance on me Z; 0/4/43,78



Nationenpreis Fahren

1. Niederlande; 261,89

2. Frankreich; 301,95

3. Belgien; 304,25

4. Deutschland; 309,40 (Mareike Harm (Negernbötel)/Sebastian Hess (Stettfeld)/Georg von Stein (Modautal)



Kombinierte Wertung Pony-Viespänner

1. Roger Campbell (GBR); 162,05 (Dressur 59,37/Maraton 102,68/Hindernisfahren 0)

2. Tinne Bax (BEL); 162,88 (47,91/110,90/4,07)

3. Jan de Boer (NED); 163,55 (46,25/98,73/18,57)

4. Jaqueline Walter (Petershagen); 164,02 (57,24/103,78/3)



Kombinierte Wertung Zweispänner

1. Sandro Koalick (Drebkau); 149,46 (Dressur 44,92/Marathon 92,78/Hindernisfahren 11,76)

2. Lars Schwitte (Stadtlohn); 152,02 (44,32/101,14/6,56)

3. Franck Grimonprez (FRA); 153,15 (46,71/94,44/12)



Kombinierte Wertung Vierspänner

1. Boyd Exell (AUS); 126,30 (Dressur 31,06/Marathon 89,24/Hindernisfahre 6)

2. Koos de Ronde (NED); 132,53 (43,32/89,21/0)

3. Chester Weber (USA); 137,93 (43,98/92,94/1,01)

…

6. Mareike Harm (Negernbötel); 148,41 (44,45/97,96/6) Weitere Informationen unter www.rwhs.co.uk Internationales Offizielles Jugend-Dressurturnier und Internationales Weltcup-Dressurturnier (CDIOJ/Y/P/CDI-W/3*) vom 9. bis 12. Mai in Mariakalnok/HUN

Weltcup Grand Prix

1. Sascha Schulz (LUX); mit Dragao; 72,283 Prozent

2. Morgan Barbancon Mestre (FRA) mit Bolero; 70,565

3. Uwe Schwanz (Ascholding) mit Hermes 134; 69,957



Weltcup Kür

1. Sascha Schulz (LUX); mit Dragao; 75,440 Prozent

2. Regina Isachkina (RUS) mit Sun of may Life; 74,650

3. Morgan Barbancon Mestre (FRA) mit Bolero; 74,205

4. Uwe Schwanz (Ascholding) mit Hermes 134; 73,455



Grand Prix 3*

1. Belinda Weinbauer (AUT) mit Fustanella; 71,022 Prozent

2. Uwe Schwanz (Ascholding) mit Fabious; 70,696 Prozent

3. Sascha Schulz (LUX) mit Don Tignanello; 70,674



Grand Prix Special 3*

1. Belinda Weinbauer (AUT) mit Fustanella; 72,064 Prozent

2. Sascha Schulz (LUX) mit Don Tignanello; 70,766

3. Florian Bacher (AUT) mit Fidertraum; 70,023

4. Franziska Stieglmaier (Roth) mit DSP Dauphin; 69,106



Nationenpreis Pony

1. Deutschland; 2503,50 (Frederike Feldhaus (Düsseldorf) mit Delray 3/Jana Lang (Schmidgaden) mit Nur für Dich/Lana-Pinou Baumgürtel (Nottuln) mit Zinq Massimiliano FH/Lucie-Anouk Baumgürtel (Nottuln) mit Zinq Coriander FH)

2. Österreich; 2380

3. Polen; 2333,50



Pony Team

1. Lucie-Anouk Baumgürtel (Nottuln) mit Classic Dream FH; 72,657 Prozent

2. Lucie-Anouk Baumgürtel (Nottuln) mit Zinq Coriander FH; 71,771

3. Lana-Pinou Baumgürtel (Nottuln) mit Zinq Massimiliano FH; 71,286



Pony Individual

1. Lucie-Anouk Baumgürtel (Nottuln) mit Zinq Coriander FH; 74,369 Prozent

2. Lucie-Anouk Baumgürtel (Nottuln) mit Classic Dream FH; 74,009

3. Frederike Feldhaus (Düsseldorf) mit Delray 3; 72,793



Pony Kür

1. Jana Lang (Schmidgaden) mit Nur Für Dich; 74,290 Prozent

2. Lana-Pinou Baumgürtel (Nottuln) mit Zinq Massimiliano FH; 74,025

3. Lucie-Anouk Baumgürtel (Nottuln) mit Zinq Coriander FH; 71,655



Nationenpreis Junioren

1. Deutschland; 2361 (Emely van Loon (Mandelbachtal) mit FBW Desperequx/Henriette Schmidt (Naumburg) mit Rocky’s Sunshine)

2. Österreich; 2294,50

3. Ungarn; 2245



Junioren Team

1. Henriette Schmidt (Naumburg) mit Rocky’s Sunshine; 72,212 Prozent

2. Eva Vavrikova (CZE) mit Siracusa; 70,970

3. Emely van Loon (Mandelbachtal) mit FBW Despereaux; 70,879



Junioren Indivdual

1. Henriette Schmidt (Naumburg) mit Rocky’s Sunshine; 72,941 Prozent

2. Felix Artner (AUT) mit Sisley Santino; 71,265

3. Emely van Loon (Mandelbachtal) mit FBW Despereaux; 70,265



Junioren Kür

1. Henriette Schmidt (Naumburg) mit Rocky’s Sunshine; 76,758 Prozent

2. Felix Artner (AUT) mit Sisley Santino; 72,658

3. Eva Vavrikova (CZE) mit Siracusa; 72,292



Nationenpreis Junge Reiter

1. Deutschland; 2381,50 (Bettina Nutscheler (Altenstadt) mit Lully/Silke Hanft (Würzburg) mit Rock for Diamonds/Enya Müller (Holzkirchen) mit Rudolph 15/Cosima von Fircks (Neuried) mit Nymphenburg’s First Ampere)

2. Österreich; 2322,50

3. Polen; 2208



Junge Reiter Team

1. Cosima von Fircks (Neuried) mit Nymphenburg’s First Ampere; 70,882 Prozent

2. Cosima von Fircks (Neuried) mit Nymphenburg’s Easy Fellow; 69,382

3. Silke Hanft (Würzburg) mit Rock for Diamonds; 69,206



Junge Reiter Individual

1. Cosima von Fircks (Neuried) mit Nymphenburg’s First Ampere; 72,118 Prozent

2. Cosima von Fircks (Neuried) mit Nymphenburg’s Easy Fellow; 71,059

3. Nicola Louise Ahorner (AUT) mit Rhapsodie 204; 70,441



Junge Reiter Kür

1. Cosima von Fircks (Neuried) mit Nymphenburg’s First Ampere; 72,625 Prozent

2. Nicola Louise Ahorner (AUT) mit Rhapsodie 204; 71,292

3. Bettina Nuscheler (Altenstadt) mit Lully; 70,125 Weitere Informationen unter www.dressurzentrum.hu Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-S) vom 11. bis 12. Mai in Chatsworth/GBR

CCI4*-S

1. Laura Collett (GBR) mit London; 52, 34,5 (Dressur 26,9/Springen 0/Gelände 7,6)

2. Tom McEwen (GBR) mit Figaro van het Broekxhof; 38,5 (30,1/4/4,4)

3. Lucy Jackson (NZL) mit Superstition; 40,2 (31,8/0/8,4)

4. Julia Krajewski (Warendorf) mit Amande de b’Neville; 41,0 (27,4/4/9,6) Weitere Informationen unter www.chatsworth.org/horsetrials Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S/2*-S) vom 10. bis 12 Mai in Floors Castle/GBR

CCI3*-S

1. Emma Brüssau (Warendorf) mit Dark Desire GS; 18,6 (Dressur 18,6/Springen 0/Gelände 0)

2. Paul Sims (GBR) mit Last Secret; 36,1 (31,7/0/4,4)

3. Oliver Townend (GBR) mit Miss Cooley; 36,4 (31,6/0/4,8)



CCI2*-S

1. Ruth Edge (GBR) mit Invito II; 25,2 (Dressur 24,8/Springen 0,4/Gelände 0)

2. Izzie Bamford (GBR) mit Geffory; 33,1 (29,1/4/0)

3. Antonia Baumgart (Düsseldorf) mit Iguazu B; 33,6 (27,6/0/6) Weitere Informationen unter www.floorscastlehorsetrials.com

Internationales Distanzturnier (CEIYJ2*/1*) vom 10. bis 12. Mai in Ermelo/NED

CEIYJ

1. Desiree Warmenhoven (NED) mit Habischa Badia; Reitzeit: 6 Stunden/28 Minuten/40 Sekunden

2. Moira Al Samarraie (Rotenburg) mit Olympia Al Samarra; 6:31:14

3. Finnja Röhm (Vaihingen) mit Saida Hilal; 6:36:05



Weitere Informationen unter: www.endurancesport.nl

Internationales Distanzturnier (CEI3*) am 11. Mai in Samorin/SVK

1. Martina Lui (ITA) mit Eon Rose Chandra; Reitzeit: 9 Stunden/3 Minuten/35 Sekunden

2. Merle Roehm (Buch) mit Dydin; 9:11:14

3. Jule Klingbeil (Buch) mit Ajd Du Florival; 9:11:15



Weitere Informationen unter: www.napoli.sk