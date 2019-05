Simone Blum und Alice (Foto: Kalle Frieler) La Baule: Zum Abschluss des Internationalen Offiziellen Springreiterturniers (CSIO) von Frankreich in La Baule gewann Weltmeisterin Simone Blum den Grand Prix. Deutschlands bester Springreiter ist nach der Aera Meredith Michaels-Beerbaum wieder eine Springreiterin: Simone Blum. Innerhalb von zwei Wochen gewann die Weltmeisterin zwei Große Preise, zunächst die Badenia in Mannheim nun am Schlusstag des CSIO von Frankreich auf der Stute Alice auch den Grand Prix von La Baule. Im Stechen der 200.000 Euro-Prüfung setzte sie sich im Seebad an der Atlantikküste mit dem angeblich längsten Strand der Welt mit fast einer halben Sekunde Vorsprung gegen Weltcupgewinner Steve Guerdat (Schweiz) auf Bianca durch. Prämie für die Bayerin: 60.000 Euro, an den Weltranglisten-Ersten gingen 26.000 € weniger. Den dritten Platz belegte Darragh Kenny (Irland) auf Important (30.000), der wie Amy Inglis (Großbritannien) auf Wishes (20.000) fehlerfrei geblieben war. Das Stechen hatten lediglich acht Paare erreicht, für neun im Feld von 45 war die Aufgabe des französischen Parcoursbauers Frederic Cottier anscheinend zu schwierig, sie gaben im Normalumlauf auf.

Grand Prix von La Baule