Rom. Der 87. Grand Prix des Offiziellen Internationalen Springreiterturniers von Italien in Rom endete mit dem ersten Erfolg des für Israel reitenden Kolumbianers Daniel Bluman. Die beiden deutschen Teilnehmer endeten abgeschlagen. Der Große Preis von Rom als Abschluss des CSIO von Italien auf der Piaza di Siena endete erstmals mit einem Erfolg eines gebürtigen Kolumbianers, von Daniel Bluman (29). Bluman, der seit zwei Jahren für Israel als Heimat seiner Mutter reitet, sicherte sich die mit 400.000 Euro dotierte Prüfung auf dem Wallach Landriano Z von Baloubet du Rouet nach Stechen mit über einer Sekunde Vorsprung auf den irischen Team-Europameister Ian O`Connor auf der Stute Irenice Horta. An Bluman gingen 100.000 Euro, 80.000 an den Reiter von der Grünen Insel. Dritter wurde der Belgier Olivier Philippaerts (25) auf dem Hengst Extra (60.000), dieses Trio war im Feld von zehn Startern des Stechens fehlerfrei geblieben. Vierter wurde Darragh Kenny (Irland) auf Balou du Reventon (40.000) vor den beiden Italienern Giulia Martineng auf Elzas (28.000) und Luca Marziai auf Tokyo du Soleil (22.000), alle vier Strafpunkte. Die beiden deutschen Teilnehmer Daniel Deußer auf Scuderia und Christian Kukuk auf Quintino spielten keine Rolle im Grand Prix. Der letzte deutsche Gewinner des neben des Großen Preises von Aachen begehrtesten Grand Prix in der Welt war vor sieben Jahren Ludger Beerbaum auf der Stute Gotha, davor trugen sich in die Siegerliste ein als erster Hans-Heinrich Brinckmann auf Wotansbruder 1937, Hans Günter Winkler auf Halla 1959, 1977 Hendrik Schulze-Siehoff auf Sarto, 1986 Bernhard Kamps auf Argonaut, 1988 Helena Weinberg auf Just Malone, 1995 und 1996 Franke Sloothaak jeweils auf Joli Coeur sowie 2005 Christian Ahlmann auf Cöster. Clicca qui per la classificaResultat