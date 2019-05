Shane Breene und der 13-jährige Canturo-Nachkomme Can Ya Makan - sie wären als Derbysieger am Sonntag in Hamburg alles andere als eine Überraschung (Foto: Kalle Frieler) Das 90. Deutsche Springderby in Hamburg-Klein Flottbek könnte am Sonntag zu einem Match werden zwischen Deutschen sowie den in solchen Prüfungen erprobten Iren und Briten. So jedenfalls der Eindruck nach der zweiten Qualifikation mit dem gefürchteten, weil ungewohnten Wall, aber noch ohne die im eigentlichen Derby dahinter stehende Planke. Sieger in der 2. Qualifikation wurde der 45 Jahre alte Ire Shane Breen, vor fünf Jahren Derby-Sechster, auf Can Ya Makan vor der dreimaligen Olympischen Goldmedaillengewinnerin in der Vielseitigkeit, Sandra Auffarth (Ganderkesee) auf dem Hengst La Vista, und Vorjahressieger Matthew Sampson (Großbritannien) auf Quality Old Joker.