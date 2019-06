Warendorf. Die Presseabteilung der deutschen Föderation (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Dressur- und Springturnier (CDI4*/CSI4*) vom 30. Mai bis 2. Juni in Hamburg

Deutsches Spring-Derby

1. Nisse Lüneburg (Hetlingen) mit Cordillo; 0/0/53,52

2. Shane Breen (IRL) mit Can Ya Makan; 0/0/54,71

3. Sandra Auffarth (Ganderkesee) mit Nupafeed’s La Vista; 4/157,67



Großer Preis

1. Daniel Deusser (Deutschland) mit Jasmien v. Bisschop; 0/0/45,95

2. Nayel Nassar (EGY) mit Lucifer V; 0/0/46,18

3. Peder Fredricson (SWE) mit H&M All in; 0/0/49,98



Grand Prix

1. Frederic Wandres (Hagen) mit Duke of Britain; 73,761 Prozent

2. Susan Pape (GBR) mit Harmony’s Don Noblesse; 71,739

3. Anabel Balkenhol (Rosendahl) mit FRH Davinia la Douce; 70,152



Grand Prix Special

1. Frederic Wandres (Hagen) mit Duke of Britain; 73,000 Prozent

2. Agatha van der Lei (NED) mit Vrbgroup’s Caron; 70,213

3. Juliane Burfeind (Harsefeld) mit Devanto; 70,085



Grand Prix Kür

1. Susan Pape (GBR) mit Harmony’s Noblesse; 75,850 Prozent

2. Charlotte Haid Bondergaard (SWE) mit Roberto Des Frettes; 70,550

3. Rainer Schwiebert (Kattendorf) mit Helenenhof’s Catoo; 69,775



Deutsches Dressur-Derby

1. Frederic Wandres (Hagen); 214,000 Prozent

2. Susan Pape (GBR); 209,734

3. Anabel Balkenhol (Rosendahl); 208,466



U25-Dressur-Derby

1. Claire-Louise Averkorn (Nottuln); 213,342 Prozent

2. Jolan Lübbecke (Wedemark); 205,843

3. Emilia Josephina Jensen (Hoisdorf); 199,948



Deutsches Pony-Dressur-Derby

1. Johanna-Sophie Wilhelmi (Isernhagen); 209,575 Prozent

2. Enya Palm (Ganderkesee); 209,525

3. Mary Sophie Haid Bondergaard (SWE); 206,625 Weitere Informationen unter www.engarde.de Internationales Dressur- und Springturnier (CDI5*/CSI3*) und Deutsche Meisterschaften Para-Dressur vom 30. Mai bis 2. Juni in München-Riem

Grand Prix 5*

1. Dorothee Schneider (Framersheim) mit Showtime FRH; 79,783 Prozent

2. Hubertus Schmidt (Borchen) mit Escolar; 77,913

3. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB; 77,087



Grand Prix Special 5*

1. Marcus Hermes (Billerbeck) mit ZINQ Abegglen FH; 73,872 Prozent

2. Nicolas Wagner (LUX) mit Quater Back Junior; 73,681

3. Lisa Müller (Otterfing) mit Gut Wettlkam’s Stand by me OLD; 72,532



Grand Prix Kür 5*

1. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB; 85,440 Prozent

2. Dorothee Schneider (Framersheim) mit Showtime FRH; 83,310

3. Isabell Werth (Rheinberg) mit Emilio 107; 82,210



Grand Prix 3*

1. Jesscia von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit Zaire-E; 76,152 Prozent

2. Benjamin Werndl (Tuntenhausen) mit Daily mirror 9; 75,370

3. Matthias Bouten (Rechtmehring) mit Meggle’s Boston; 72,717



Grand Prix Special 3*

1. Dorothee Schneider (Framersheim) mit Sammy Davis jr.; 78,234 Prozent

2. Benjamin Werndl (Tuntenhausen) mit Daily mirro 9; 76,447

3. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit Zaire-E; 76,255



Louisdor-Preis

1. Hubertus Schmidt (Borchen) mit Bonamour 2; 76,349 Prozent

2. Nicole Wego (Hagen) mit San Ravallo; 71,977

3. Lena Waldmann (Werder) mit Fiderdance; 71,419



U25 Grand Prix

1. Stefan Lehfellner (AUT) mit Rockabilly; 73,279 Prozent

2. Hannah Erbe (Krefeld) mit Carlos 609; 72,047

3. Raphael Netz (Tuntenhausen) mit Sir Davidoff; 68,093



Deutsche Meisterschaft Para-Dressur



Grade I Team

1. Elke Philipp (Treuchtlingen) mit Fürst Sinclaire 3; 75,119 Prozent

2. Sabrina Jahn (Schwarzach) mit Rico 594; 60,714

3. Axel Schmidt (Karow) mit Ukina van Beekdal; 58,452



Grade I Individual

1. Elke Philipp (Treuchtlingen) mit Fürst Sinclaire 3; 70,417 Prozent

2. Axel Schmidt (Karow) mit Ukina van Beekdal; 58,155

3. Sabrina Jahn (Schwarzach) mit Rico 594; 57,202



Grade I Kür

1. Elke Philipp (Treuchtlingen) mit Fürst Sinclaire 3; 74,222 Prozent



Grade I Meisterschaftswertung

Gold: Elke Philipp (Treuchtlingen) mit Fürst Sinclaire 3; 144,639



Grade II Team

1. Heidemarie Dresing (Rheda-Wiedenbrück) mit Responsible for me; 72,121 Prozent

2. Martina Benzinger (Remda-Teichel) mit Fritzzantino; 70,000

3. Alina Rosenberg (Frechen) mit Nanunana 5; 67,576



Grade II Individual

1. Heidemarie Dresing (Rheda-Wiedenbrück) mit Responsible for me; 72,059 Prozent

2. Gianna Regenbrecht (Lippstadt) mit Selma Stromberg; 69,412

3. Martina Benzinger (Remda-Teichel) mit Fritzzantino; 68,039



Grade II Kür

1. Heidemarie Dresing (Rheda-Wiedenbrück) mit Responsible for me; 73,611 Prozent

2. Gianna Regenbrecht (Lippstadt) mit Selma Stromberg; 71,333

3. Martina Benzinger (Remda-Teichel) mit Fritzzantino; 69,667



Grade II Meisterschaftswertung

Gold: Heidemarie Dresing (Rheda-Wiedenbrück) mit Responsible for me; 145,671

Silber: Gianna Regenbrecht (Lippstadt) mit Selma; 140,746

Bronze: Martina Benzinger (Remda-Teichel) mit Fritzzantino; 137,706



Grade III Team

1. Steffen Zeibig (Arnsdorf) mit Feel Good 4; 71,422 Prozent

2. Claudia Schmidt (Darmstadt) mit Watermill 4; 66,765

3. Melanie Wienand (Osnabrück) mit Lemony’s Loverboy; 65,882



Grade III Individual

1. Steffen Zeibig (Arnsdorf) mit Feel Good 4; 72,892 Prozent

2. Melanie Wienand (Osnabrück) mit Lemony’s Loverboy; 67,353

3. Claudia Schmidt (Darmstadt) mit Watermill 4; 65,735



Grade III Kür

1. Steffen Zeibig (Arnsdorf) mit Feel Good 4; 75,445 Prozent

2. Melanie Wienand (Osnabrück) mit Lemony’s Loverboy; 67,944

3. Angelika Trabert (Dreieich) mit Sir Locksley EB; 67,445



Grade III Meisterschaftswertung

Gold: Steffen Zeibig (Arnsdorf) mit Feel Good 4; 148,337

Silber: Melanie Wienand (Osnabrück) mit Lemony’s Loverboy; 135,298

Bronze: Claudia Schmidt (Darmstadt) Watermill; 133,068



Grade IV Team

1. Hannelore Brenner (Wachenheim) mit Belissima M; 72,125 Prozent

2. Eva-Marie Pühringer (Frankfurt) mit Di Romy; 65,875

3. Saskia Deutz (Sehlen) mit Soyala; 64,583



Grade IV Individual

1. Hannelore Brenner (Wachenheim) mit Belissima M; 72,033 Prozent

2. Saskia Deutz (Sehlen) mit Soyala; 67,480

3. Eva-Marie Pühringer (Frankfurt) mit Di Romy; 63,496



Grade IV Kür

1. Hannelore Brenner (Wachenheim) mit Belissima M; 75,208 Prozent

2. Saskia Deutz (Sehlen) mit Soyala; 69,042

3. Eva-Marie Pühringer (Frankfurt) mit Di Romy; 66,208



Grade IV Meisterschaftswertung

Gold: Hannelore Brenner (Wachenheim) mit Belissima M; 147,241

Silber: Saskia Deutz (Sehlen) mit Soyala; 136,522

Bronze: Eva-Maria Pühringer (Frankfurt) mit Di Romy; 129,704



Grade V Team

1. Regine Mispelkamp (Geldern) mit Look at me now 2; 72,326 Prozent

2. Isabell Nowak (Apelern) mit Fokko 2; 66,938

3. Anike Hölken (Borken) mit El Dorado 75; 66,279



Grade V Individual

1. Regine Mispelkamp (Geldern) mit Look at me now 2; 75,119 Prozent

2. Isabell Nowak (Apelern) mit Fokko 2; 67,778

3. Dr. Klaudia Götz (Göllheim) mit Samoa 53; 67,540



Grade V Kür

1. Regine Mispelkamp (Geldern) mit Look at me now 2; 76,000 Prozent

3. Dr. Klaudia Götz (Göllheim) mit Samoa 53; 70,000

2. Isabell Nowak (Apelern) mit Fokko 2; 69,667



Grade V Meisterschaftswertung

Gold: Regine Mispelkamp (Geldern) mit Look at me now 2; 151,119

Silber: Klaudia Götz (Göllheim) mit Samoa; 137,540

Bronze; Isabell Nowak (Apelern) mit Fokko; 137,445 Weitere Informationen unter www.pferdinternational.de Deutsche Meisterschaften und Jugendmeisterschaften Distanz (DM/DJM) vom 30. Mai bis 2. Juni in Rotenburg



Deutsche Meisterschaft Senioren

Gold: Bernhard Dornsiepen (Balve) mit Rio 243; Reitzeit: 11 Stunden/6 Minuten/37 Sekunden

Silber: Kerstin Michelmann (Darby) mit Farha 2; 11:24:40

Bronze: Anke Stein mit Shaquille 4; 11:24:42



Deutsche Meisterschaft Junioren/Junge Reiter

Gold: Nayla Al Samarraie (Rotenburg) mit Olympia Al Samarra AA; Reitzeit 6 Stunden/58 Minuten/43 Sekunden

Silber: Adrian Bayerl (Deutschland) mit Muphy SHA; 7:03:12

Bronze: Nico Helta (Warstein) mit White Pablo; 7:38:51 Weitere Informationen unter www.zsaa.org Internationales Offizielles Springturnier (CSIO) vom 30. Mai bis 2. Juni in St. Gallen/SUI

Großer Preis

1. Steve Guerdat (SUI) mit Venard de Cerisy; 4/0/47,62

2. Arthur Gustavo da Silva (SUI) mit Inonstop van’t Voorhof; 4/0/48,03

3. Laura Renwick (GBR) mit Dublin V; 4/0/49,47

…

9. Marcel Marschall (Altheim) mit Utopia 48; 4/4/51,24



Nationenpreis (ohne deutsche Equipe)

1. Frankreich; 0/44,09

2. Italien; 0/44,54

3. Schweiz; 4/43,46 Weitere Informationen unter www.csio.ch Internationales Offizielles Jugend-Springturnier (CSIOCh/J/Y/P) vom 29. Mai bis 1. Juni in Wierden/NED

Nationenpreis Children

1. Großbritannien; 4

2. Niederlande; 8

3. Schweden; 12

…

6. Deutschland; 32 (Mathies Rüder (Fehmarn) mit Upsala 25/Freya Sophie Langhans (Behlendorf) mit Curt 12/Fabio Thielen (Losheim) mit Contento 4/Lisa Maria Funke (Goldenstedt) mit Ticenta)



Großer Preis Children

1. Emma Bocken (NED) mit Dagma; 0/0/33,61

2. Csongor Töro (HUN) mit Chacco Boy; 0/0/36,55

3. Thijmen Vos (NED) mit Theo 149; 0/0/37,31

…

30. Leonie Pander (Bad Zwischenahn) mit Zeelena; 6/84,78



Nationenpreis Pony

1. Großbritannien; 0

2. Irland; 4

3. Niederlande; 16

3. Deutschland; 16 (Eva Kunkel (Langenselbold) mit Mas Que Nada 4/Luzie Jüttner (Emsdetten) mit Orchid’s Arissia/Johannes Beeken (Bösel) mit Mentos Junior 2/Bo Chiara Gröning (Waltrop) mit Chessy 18) Großer Preis Pony

1. Johannes Beeken (Bösel) mit Mentos Junior 2; 0/0/30,65

2. Mathilda Bohlin (SWE) mit Springhill Boomerang; 0/0/31,17

3. Claudia Moore (GBR) mit Elando van de Roshoeve; 0/0/31,79



Nationenpreis Junioren

1. Großbritannien; 4

2. Niederlande; 8

3. Polen; 11

…

7. Deutschland; 21 (Isabelle Grandke (Berlin) mit Quukske Z/Michel Brosswitz (Iserlohn) mit Clarence S/Johanna Beckmann (Brunsbüttel) mit Cindy 1020/Calvin Böckmann (Lastrup) mit Channing L NRW)



Großer Preis Junioren

1. Elize van de Mheen (NED) mit Ferdinand B; 0/0/40,45

2. Johanna Beckmann (Brunsbüttel) mit Cheenook 8; 0/0/41,54

3. Oliver Tuff (GBR) mit Darino B; 0/0/42,35



Nationenpreis Junge Reiter

1. Deutschland; 13 (Philipp Schulze Topphoff (Havixbeck) mit Alphajet DB/Julius Reinacher (Rosendahl) mit Contagia/Enno Klaphake (Mühlen-Steinfeld) mit Brilliant du Rouet/Zoe Osterhoff (Hamm) mit Chacenny)

2. Niederlande; 20

3. Dänemark; 29



Großer Preis Junge Reiter

1. Gianluca Mario Pirovano (ITA) mit Renata du Theil; 0/0/47,00

2. Sven Peters (NED) mit Channel; 0/4/42,36

3. Alessia Costalla (ITA) mit Cayenne Wd Z; 1/76,18

…

16. Zoe Osterhoff (Hamm) mit Elovely; 5/76,62 Weitere Informationen unter www.dutchyoungsterfestival.com Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-S/3*-S/3*-L/2*-L) vom 29. Mai bis 2. Juni Renswoude/NED

CCI4*-S

1. Anna Siemer (Salzhausen) mit FRH Butt’s Avondale; 27,9 (Dressur 27,9/Springen 0/Gelände 0)

2. David Doel (GBR) mit Eisfee; 33,1 (33,1/0/0)

3. Tim Lips (NED) mit Eclips; 33,3 (32,1/0/1,2)



CCI3*-S

1. Camille Lejeune (FRA) mit Tahina des Isles; 26,6 (Dressur 25,0/Springen 1,6/Gelände 0)

2. Joris Vanspringel (BEL) mit Creator GS; 27,2 (27,2/0/0)

3. Stephanie D’Andrimont (BEL) mit Flashlight; 28,5 (28,5/0/0)

…

5. Nadine Marzahl (Munster) mit Valentine 18; 30,6 (30,6/0/0)



CCI3*-L

1. Anna Siemer (Salzhausen) mit Betel’s Bella; 34,6 (Dressur 31,8/Gelände 2,8/Springen 0)

2. Georgie Spence (GBR) mit Cooley Legaland; 41,3 (33,3/0/8)

3. David Doel (GBR) mit Galileo Nieuwmoed; 43,9 (35,9/0/8)



CCI2*-L

1. Tim Lips (NED) mit Herby; 25,3 (Dressur 24,9/Gelände 0/Springen 0,4)

2. Anna Lena Schaaf (Voerde) mit Debby; 29,0 (24,6/0,4/4)

3. Katharina Kopp (Adendorf) mit Replay 34; 30,9 (26,9/0/4) Weitere Informationen unter www.renswoudehorsetrails.nl Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S/2*-S) vom 31. Mai bis 2. Juni in Feldbach/AUT

CCI3*-S

1. Robert Mandl (AUT) mit Sacre‘ Coeur; 35,5 (Dressur 28,7/Gelände 6,8/Springen 0)

2. Lea Siegl (AUT) mit Van Helsing P; 48,4 (34,4/14/0)

3. Bernhard Neunteufel (AUT) mit Golden Sunrise; 53,3 (36,1/9,2/8)

…

6. Theresa Müller (Pfronstetten) mit Schoensgreen Lenny; 66,1 (30,1/20/16)



CCI2*-S

1. Kristina Waltenberger (AUT) mit Vianelly TS; 45,80 (Dressur 34,2/Gelände 11,6/Springen 0)

2. Harald Ambros (AUT) mit Mountbatton 2; 46,3 (31,1/15,2/0)

3. Jacqueline Vossenack (München) mit Duke’s Helios; 50,40 (33,2/5,2/12) Weitere Informationen unter www.hsvrcschlosskornberg.com Internationales Offizielles Fahrturnier (CAIO4*-H4/CAI3*-H2) vom 29. Mai bis 2. Juni in Valkenswaard/NED

Nationenpreis

1. Niederlande; 328,56

2. Deutschland; 381,23 (Michael Brauchle (Aalen)/Mareike Harm (Negernbötel)/Georg von Stein (Modautal)

3. Großbritannien; 398,20



Kombinierte Wertung Zweispänner

1. Theo Timmerman (NED); 155,14 (Dressur 53,64/Marathon 101,50/Hindernisfahren 0)

2. Stan van Eijk (NED); 156,67 (58,24/95,43/3)

3. Raymond Letteboer (NED); 156,83 (55,64/92,86/8,33)

…

6. Lars Schwitte (Stadtlohn); 163,57 (45,91/105,38/12,28)



Kombinierte Wertung Vierspänner

1. Boyd Exell (AUS); 147,61 (Dressur 35,19/Marathon 110,35/Hindernisfahren 2,07)

2. Ijsbrand Chardon (NED); 163,26 (41,39/113,09/8,78)

3. Koos de Ronde (NED); 165,30 (50,98/110,21/4,11)

4. Mareike Harm (Negernbötel); 166,03 (45,98/117,99/2,06) Weitere Informationen unter www.drivingvalkenswaard.com Internationales Fahrturnier (CAI2*-H2/P4/P2/P1) vom 29. Mai bis 2. Juni in Bornem/BEL

Kombinierte Wertung Pony-Einspänner

1. Tamara Pijl (NED); 134,88 (Dressur 44,07/Marathon 84,81/Hindernisfahren 6)

2. Katja Berlage (Nettetal); 136,01 (52,97/80,04/3)

3. Gilles Rirotte (BEL); 139,74 (52,62/84,12/3)



Kombinierte Wertung Pony-Zweispänner

1. Nico van Praet (BEL); 138,70 (Dressur 50,04/Marathon 85,08/Hindernisfahren 3,58)

2. Jan-Felix Pfeffer (Oering); 141,56 (47,11/91,45/3)

3. Carine Poentis (FRA); 142,05 (53,11/82,63/6,31)



Kombinierte Wertung Pony-Vierspänner

1. Tinne Bax (BEL); 140,45 (Dressur 42,18/98,27/0)

2. Michael Bügener (Gronau); 160,33 (55,50/101,79/3,04)

3. Jannes Kinds (NED); 163,17 (55,04/104,27/3,86)



Kombinierte Wertung Zweispänner

1. Erik Evers (NED); 155,75 (Dressur 51,97/Marathon 95,30/Hindernisfahren 8,48)

2. Gerard Leyten (NED); 157,34 (49,31/96,03/12)

3. Gerard Leyten (NED); 178,79 (49,84/117,32/11,63)

4. Max Berlage (Nettetal); 185,05 (49,98/108,56/26,51) Weitere Informationen unter www.schelderuiters.be Internationales Reining-Turnier (CRI) mit WM/EM-Sichtung vom 29. Mai bis 2. Juni in Mooslargue/FRA

CRIJ – Mittwoch

1. Jayson Henri (FRA) mit Little Rooster Spark; 70,5 Score

1. Flurin Staub (SUI) mit Don With Chrome; 70,5

3. Lenya Lambeng (Riegelsberg) mit SH Topsail Badger; 70



CRIJ- Donnerstag

1. Flurin Staub (SUI) mit Don With Chrome; 71 Score

2. Lenya Lambeng (Riegelsberg) mit SH Topsail Badger; 70,5

2. Leann Stein (Rhede) mit Litn Up Conquistador; 70,5



CRIYR – Mittwoch

1. Michelle Maibaum (Groß-Rohrheim) mit Big Gangster Cash; 73,5 Score

2. Franziska Engel (Neuental-Gilsa) mit KD Whizoffthefuture; 72,5

3. Michele Maibaum (Groß-Rohrheim) mit Star Sailor Whiz; 71,5

3. Maria Arlt (Herzberg am Harz) mit Cutting Whizpride; 71,5

3. Johannes Heil (Wiesbaden) mit Whizper Lil Gump BB; 71,5

3. John Wisser (Enspel) mit CP Chilys Trouble; 71,5



CRIYR – Donnerstag

1. Merrit Neben (Salzhausen) mit Tin Whizin; 72,5 Score

2. Maria Arlt (Herzberg am Harz) mit Cutting Whizpride; 71

3. Franziska Engel (Neuental-Gilsa) mit KD Whizoffthefuture; 69,5



CRI Senioren –Mittwoch

1. Elias Ernst (Windeck) mit Uss N Dun It; 75 Score

2. Cira Baeck (BEL) mit Gunstep; 73,5

3. Gina Maria Schumacher (Deutschland) mit Shine N Whiz; 73



CRI Senioren – Donnerstag

1. Oliver Stein (Rhede) mit Brand New Trash; 75 Score

2. Markus Süchting (Steyerberg) mit Spotlight Charly; 73

2. Daniel Schmutz (SUI) mit Slj Smart Doc; 73 Weitere Informationen unter: http://www.showmanager.info/Eventliste.aspx?turnierID=783