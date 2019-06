Cannes. Für den Südbadener Hans-Dieter Dreher könnte das 5-Sterne-Turnier in Cannes nicht besser laufen: Einmal Zweiter – einmal Erster bisher. Hans-Dieter Dreher (47) hat beim Global-Champions-Turnier in Cannes einen bisher prächtigen Lauf. Nach dem zweiten Rang am Vortag auf Prinz siegte der Eimeldingener in einem weiteren 5-Sterne-Springen nun in der zweiten Konkurrenz mit höchstem Schwierigkeitsgrad. Mit etwas mehr als einer Sekunde Vorsprung setzte er sich auf der elfjährigen Stute Belinda vor dem Belgier Pieter Devos auf Jade van Bisschop durch und kassierte eine Prämie von 15.250 Euro. Die Plätze drei und vier belegten ebenfalls Belgier, Olivier Philippaerts auf Cigaret und Karel Cox auf Escape, ebenfalls fehlerfrei. Als Siebter platzierte sich von den weiteren deutschen Startern Daniel Deußer (Reijmenam) auf seinem Lieblingswallach Cornet d`Amour, Neunter wurde Marcus Ehning (Horken) auf Cristy, beide hatten im Stechen je einen Abwurf.