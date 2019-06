(Foto: Stefano Grasso/ GCT) Niels Bruynseels (35) aus Belgien gewann auf der 13-jährigen Stute Gancia de Muze in Cannes erstmals einen Grand Prix der Global Champions Tour und sackte ein Preisgeld von 99.000 Euro ein. Zweiter nach Stechen mit knapp einer Sekunde Rückstand wurde der London-Team-Olympiasieger Scott Brash (Großbritannien) auf Hello Mr.President (60.000), als Dritter platzierte sich der zweimalige deutsche Meister Daniel Deußer (Reijmenam) auf dem Wallach Calisto Blue (45.000, er wird am kommenden Wochenende in Balve nicht an der Deutschen Meisterschaft teilnehmen. In der Gesamtwertung der Global-Tour führt nach sieben von 19 Wettbewerben Deußer mit 190 Punkten vor den Belgiern Pieter Devos (178) und Bruynseels (134).