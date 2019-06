Mynou Diederichsmeier in Balve bei der 61. Deutschen Meisterschaft seit 1959 erstmals Titelträgerin der Springreiterinnen (Foto: Kalle Frieler) Erstmals deutsche Meisterin der Springreiterinnen beim insgesamt 61. Championat der Bundesrepublik seit 1959 wurde Mynou Diederichsmeier (36). Die Berufsreiterin aus Bartelsdorf unweit von Verden/ Aller blieb auf dem Holsteiner Schimmel-Wallach Calucci in den drei Umläufen ohne Fehler. Silber ging an Sophie Hinners (Verden), die auf Vittorio lediglich einen Strafpunkt für Zeitüberschreitung angeschrieben bekam. Den dritten Platz belegte fast aus der Nachbarschaft von Balve Kathrin Müller (Arnsberg) auf der Stute Felitia (4 Fehlerpunkte). Weltmeisterin Simone Blum (Zolling) platzierte sich mit dem Nachwuchspferd Cool Hill als Zwölfte, Titelverteidigerin Angelique Rüsen war nicht am Stzart. Die neue Titelträgerin unterhält mit Schwester Mylene einen Ausbildungs- und Handelsstall.