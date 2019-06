Zum 15. Mal gewann Isabell Werth auf einer deutschen Meisterschaft in der Dressur eine Goldmedaille, nun in Balve beim 61. nationalen Championat auf dem Westfalen-Wallach Emilio in der Kür-Konkurrenz. Silber ging an Jessica von Werndl-Bredow auf Dalera BB, Bronze gewann Helen Langehanenberg auf Damsey. Die erfolgreichste Dressurreiterin der Welt bricht damit nur noch ihre eigenen Rekorde. Ergebnis DM Kür