(Foto: Hof Kasselmann) Einen ganz besonderen Gruß schickten Turnierveranstalter Uli Kasselmann und sein Ehrengast Ingmar de Vos an den Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Thomas Bach, zum IOC-Hauptsitz nach Lausanne in die Schweiz. Dazu hatten sich die über 700 Teilnehmer des Turniers „Future Champions“ in Hagen am Teutoburger Wald in Form der fünf Olympischen Ringe am Schlusstag der Veranstaltung für ein Foto aufgestellt. Ingemar de Vos, Präsident des Reiterweltverbandes (FEI), war acht tage Gast in Hagen, wo offiziell für die olympischen Reitwettbewerbe in Tokio 2020 die technischen Abläufe geprobt wurden.