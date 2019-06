Geesteren. Beim niederländischen Internationalen Offiziellen Reitturnier (CHIO) in der Kleinstadt Geesteren wurde Weltmeisterin Simone Blum knapp geschlagen Zweite im Großen Preis. Auch die weiteren deutschen Starter schlugen sich mehr als beachtlich. Der mit 150.100 Euro dotierte Große Preis der Springreiter zwei Tage vor dem Preis der Nationen des niederländischen Internationalen Reitturniers (CHIO in der nur 5.000 Einwohner zählenden Ortschaft Geesteren endete mit einem Sieg des Gastgeberlandes. Nach Stechen gewann der 31 Jahre alte Maikel van der Vleuten auf der Schimmelstute Dana Blue und holte sich die Prämie von 49.500 € ab. Hinter dem Team-Olympiazweiten von London 2012 und Mannschafts-Weltmeister von 2014 belegte die ein Jahr jüngere Weltmeisterin Simone Blum (Zolling) auf Alice den zweiten Platz (30.000), um 1,4 Sekunden geschlagen. Die Bayerin war vor einigen Wochen beim französischen CSIO auf der Erfolgsstute im Grand Prix Erste geworden. Der dritte Rang ging an den erst 23-jährigen Niederländer Kevin Jochems auf Cristello (22.500), Vierte wurde nach ebenfalls fehlerfreier Schlussrunde Janne-Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg) auf Minimax (15.000), hinter der Siegerin im Großen Preis von Aachen beim deutschen CHIO 2011 platzierte sich Maurice Tebbel (25) aus Emsbüren auf Don Diarado als Fünfter (9.000), nach einem Abwurf im Stechen. Wegen der anstehenden Europameisterschaften in Springen und Dressur in Rotterdam (21. bis 25. August) war der diesjährige CHIO in die Städteregion Twente vergeben worden, nach Geesteren, wo seit Jahren alljährlich ein großartiges Turnier organisiert wird.