Warendorf. Die Presseabteilung der deutschen Föderation (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Deutsche Meisterschaft der Vierspänner im Rahmen des internationalen Dressur-, Spring- und Fahrtuniers „Riesenbeck International“ vom 20. bis 23. Juni in Riesenbeck



Deutsche Meisterschaft Vierspänner

Gold: Michael Brauchle (Aalen); 150,51 (Dressur 54,17/Marathon 96,30/Hindernisfahren 0,04

Silber: Georg von Stein (Modautal); 156,38 (55,64/94,74/6)

Bronze: Anna Sandmann (Lähden); 163,07 (53,24/107,84/1,99)



Deutsches Fahrderby 2019

1. Bram Chardon (NED); 231,00

2. Ijsbrand Chardon (NED); 223,50

3. Michael Brauchle (Aalen); 205,00



Kombinierte Wertung Vierspänner

1. Bram Chardon (NED); 135,77 (Dressur 38,92/Marathon 93,25/Hindernisfahren 3,60)

2. Ijsbrand Chardon (NED); 136,31 (41,32/94,99/0)

3. Chester Weber (USA); 138,10 (36,12/101,98/0)

4. Michael Brauchle (Aalen); 150,51 (54,17/96,30/0,04)



Großer Preis

1. Gerrit Nieberg (Sendenhorst) mit Quibelle de la Coeur; 0/0/40,58

2. Katrin Eckermann (Sassenberg) mit Ca va bien 4; 0/0/41,21

3. Nicole Persson (SWE) mit Sagolda; 0/0/41,77



Grand Prix U25

1. Bianca Nowag (Ostbevern) mit Sir Hohenstein; 73,632 Prozent

2. Jil-Marielle Becks (Senden) mit Damon’s Delorange; 71,752

3. Raphael Netz (Tuntenhausen) mit Lacoste 126; 71,325



Grand Prix Kür U25

1. Bianca Nowag (Ostbevern) mit Sir Hohenstein; 77,300 Prozent

2. Jil-Marielle Becks (Senden) mit Damon’s Delorange; 76,550

3. Ann-Kathrin Lindner (Ilsfeld) mit Sunfire 16; 74,225 Weitere Informationen unter www.riesenbeck-international.com Deutsche Jugendmeisterschaft Vielseitigkeit vom 19. bis 23. Juni in Kreuth

Deutsche Meisterschaft Junioren



Gold: Anna Lena Schaaf (Voerde) mit Fairytale 39; 24,30 (Dressur 23,10/Gelände 0/Springen 1,20)

Silber: Isabel Mengeler (Hamminkeln) mit Mighty Carrera; 24,90 (24,90/0/0)

Bronze: Ann-Carin Bierlein (Warendorf) mit Auf geht’s Fräulein Hummel; 27,10 (27,10/0/0)



Deutsche Meisterschaft Junge Reiter



Gold: Brandon Schäfer-Gehrau (Düsseldorf) mit Fräulein Frieda 10; 31,80 (Dressur 29,0/Gelände 2,80/Springen 0)

Silber: Emma Brüssau (Schriesheim) mit Dark Desire GS; 34,60 (27,8/6,8/0)

Bronze: Anja Schöniger (Lengenfeld) mit Ilesca; 38,30 (36,7/1,60/0)



CCI2*-S

1. Annabel Kurth (Coburg) mit Captain Morgan S 2; 31,10 (Dressur 28,30/Geländen 0,80/Springen 2)

2. Emma Brüssau (Warendorf) mit GEKE Equigrip’s Casino du Delt; 32,60 (32,60/0/0)

3. Eliska Orctova (CZE) mit Tess; 36,50 (36,50/0/0) Weitere Informationen unter www.reitverein-kreuth.de Nationales Dressurturnier mit Louisdor-Preis vom 20. bis 23. Juni in Werder



Louisdor-Preis

1. Emma Kanerva (FIN) mit Aperol 10; 70,674 Prozent

2. Pia Wischerath (Neuenkirchen-Seelscheid) mit Science Fiction 2; 70,628

3. Borja Carrascosa (ESP) mit Bordeaux Barolo; 70,326



Derby Dressur Cup U25

1. Johanne Pauline von Danwitz (Tönisvorst) mit Rock for Westfalia; 71,279 Prozent

2. Sophia Funke (Cappeln) mit Diamond Rex 2; 67,558

3. Larissa Deecke (Lachendorf) mit Waldzauber 11; 67,256



Grand Prix

1. Lena Waldmann (Werder) mit Fiederdance; 72,880 Prozent

2. Charlott-Maria Schürmann (Gehrde) mit Burlington FRH; 71,680

3. Marcus Hermes (Billerbeck) mit ZINQ Cabanas FN; 71,600



Grand Prix Kür

1. Fabienne Müller-Lütkemeier (Paderborn) mit Fats Domino 13; 76,150 Prozent

2. Lena Waldmann (Werder) mit Sir Liberty; 76,150

3. Florine Kienbaum (Münster) mit Doktor Schiwago 3; 75,600 Grand Prix Special

1. Juliane Burfeind (Harsefeld) mit Devanto; 73,392

2. Charlott-Maria Schürmann (Gehrde) mit Burlington FRH; 72,902

3. Anke Dieckell (Elmlohe) mit Donaldson OLD; 67,784 Weitere Informationen unter www.gestuet-bonhomme.de Internationales Offizielles Springturnier (CSIO5*/2*/1*) vom 17. bis 23. Juni in Geesteren/NED



Nationenpreis

1. Brasilien; 8

2. Niederlande; 16

3. Spanien; 28

…

4. Deutschland; 29, (Simone Blum (Zolling) mit DSP Alice/Janne-Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg) mit Buettner’s Minimax/Maurice Tebbel (Emsbüren) mit Don Diarado/Sven Schlüsselburg (Ilsfeld) mit Bud Spencer)



Großer Preis

1. Maikel van der Vleuten (NED) mit Dana Blue; 0/0/41,89

2. Simone Blum (Zolling) mit DSP Alice; 0/0/43,29

3. Kevin Jochems (NED) mit Cristello; 0/0/43,82 Weitere Informationen unter www.csitwente.nl Internationales Springturnier (CSI5*) vom 20. bis 23. Juni in Cascais Estoril/POR (Global Champions Tour)



Großer Preis

1. Martin Fuchs (SUI) mit Chaplin; 0/0/37,64

2. Ben Maher (GBR) mit Explosion W; 0/0/38,09

3. Michael Duffy (IRL) mit Mullaghdrin Touch the Stars; 0/0/38,58

…

7. Marcus Ehning (Borken) mit Funky Fred; 4/36,21 Weitere Infomationen unter www.csi-estoril.com Internationales Springturnier (CSI5*/2*) vom 20. bis 23. Juni in Lausanne/SUI – Longines Masters



Großer Preis

1. Gudrun Patteet (BEL) mit Sea Coast Pebbles Z; 0/0/37,78

2. Giulia Martinengo Marquet (ITA) mit Elzas; 0/0/38,45

3. Nicola Philippaerts (BEL) mit Katanga v/h Dingeshof; 0/0/39,63

…

20. Marcel Marschall (Altheim) mit Calandra; 4/77,58 Weitere Informationen unter www.longinesmasters.com/fr Internationales Springturnier (CSI4*) vom 20. bis 23. Juni in Hickstead/GBR



Großer Preis

1. Michael Pender (IRL) mit Hearton du Bois Halleux; 0/0/101,77

2. Harriet Nuttall (GBR) mit A Touch Imperious; 0/4/94,15

3. Shane Breen (IRL) mit Golden Hawk; 0/8/80,46

…

16. Ralf-Werner König (Haldensleben) mit San Franzisko 10; 24/163,18 Weitere Informationen unter www.hickstead.co.uk Internationales Weltcup-Springturnier (CSI3*-W/J) vom 19. bis 23. Juni in Olomouc/CZE



Großer Preis 1. Emanuele Camilli (ITA) mit Jakko; 0/1/38,21

2. Clementina Grossi (ITA) mit Zquasimodo R; 0/1/39,62

3. Luka Zaloznik (MKD) mit Chablou; 4/1/38,07

…

19. Jörne Sprehe (Fürth) mit Luna 1509; 8/70,27 Weitere Informationen unter www.csiolomouc.cz Internationales Springturnier (CSI3*) vom 19. bis 23. Juni in Knokke/BEL



Großer Preis

1. Harrie Smolders (NED) mit Don Vhp Z N.O.P.; 0/0/39,73

2. Mohamed Taher Zeyada (EGY) mit Vizalaty; 0/4/36,30

3. Lorenzo de Luca (ITA) mit Soory de L’Hallali; 0/4/38,61

…

6. Daniel Deusser (Deutschland) mit Cornet 39; 0/8/36,50 Weitere Informationen unter www.knokkehippique.com Internationales Jugend-Springturnier (CSIU25/P) vom 20. bis 23. Juni in Kronenberg/NED



Großer Preis U25

1. Alex David Gill(GR) mit Goldenstar; 0/0/44,19

2. Pheline Ahlmann (Reher) mit Dialo; 0/0/44,52

3. Alex David Gill Ruiter (GBR) mit Fyenda P Poard; 0/8/42,20



Großer Preis Pony

1. Mart Ijland (NED) mit Invisible E van het Juxschot; 0/0/38,99

2. Yannick Janssen van Grunsven Ruiter (NED) mit Fantasia; 0/0/40,61

3. Milan Morssinkhof (NED) mit Grandiosa S; 0/0/41,94

4. Carlotta Terhörst (Legden) mit Pinocchio S.W.; 0/0/42,21 Weitere Informationen unter www.peelbergen.eu Internationales Pony-Dressurturnier (CDI3*/P) vom 21. bis 23. Juni in Brünn/ Tschechien



Grand Prix

1. Frederic Wandres (Hagen) mit Westminster 71; 70,478 Prozent

2. Grete Ayache (EST) mit Farao da Raia; 69,021

3. Ulrike Prunthaller (AUT) mitz Bartlgut’s Quebec; 68,804



Grand Prix Kür

1. Frederic Wandres (Hagen) mit Westminster 71; 75,265 Prozent

2. Grete Ayache (EST) mit Farao da Raia; 71,990

3. Michal Kostal (CZE) mit Little Jack; 69,770



Pony Team

1. Hanna Hoffer (HUN) mit Macciato; 69,952 Prozent

2. Katja Lembacher (AUT) mit Chapeau; 68,666

3. Anna Prochazkova (CZE) mit Nice Guy; 67,381

4. Antonia Roth (Stuttgart) mit Hancock 11; 66,619



Pony Individual

1. Hanna Hoffer (HUN) mit Macciato; 72,117 Prozent

2. Anna Prochazkova (CZE) mit Nice Guy; 70,360

3.Corinna Gebhard (AUT) mit Antares; 70,045

4. Antonia Roth (Stuttgart) mit Hancock 11; 69,910



Pony Kür

1. Antonia Roth (Stuttgart) mit Hancock 11; 73,275 Prozent

2. Nikola Feherova (CZE) mit Kimberly; 68,850

3. Marie Lumbachova (CZE) mit My Tender; 66,450 Weitere Informationen unter www.panskalicha.cz Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-S/3*-S/2*-S) vom 20. bis 23. Juni In Arville/BEL



CCI4*-S-ERM

1. Tim Price (NZL) mit Wesko; 30,5 (Dressur 30,5/Springen 0/Gelände 0)

2. Jonelle Price (NZL) mit Faerie Dianimo; 39,1 (31,9/0,4/6,8)

3. Christopher Burton (AUS) mit Quality Purdey; 40,7 (29,7/0/11)

…

11. Niklas Bschorer (Dinkelsbühl) mit Lord Shostakovich; 69,3 (40,1/0/29,2)



CCI4*-S

1. Gemma Tattersall (GBR) mit Santiago Bay; 33,1 (Dressur 30,7/Springen 0/Gelände 2,4)

2. Laura Collett (GBR) mit Billy Bounce; 37,9 (29,9/0/8)

3. Nicolas Lucey (GBR) mit Proud Courage; 39,4 /37,3/0/2)

…

10. Nadine Marzahl (Munster) mit Vally K; 49,3 (32,9/0/16,4)



CCI3*-S

1. Malin Petersen (SWE) mit Charly Brown 311; 30,4 (Dessur 26,0/Springen 0/Gelände 4,4)

2. Christopher Burton (AUS) mit Coup de Coeur Dudevin; 30,8 (26,8/4/0)

3. Josephine Schnaufer (Neitersen) mit Ronaldo; 31,1 (26,3/4/0,8)



CCI2*-S

1. Dirk Schrade (Heidmühlen) mit Cancun; 28,2 (Dressur 28,2/Gelände 0/Springen 0)

2. Raphale Cochet (FRA) mit Scarlett Louviere; 30,0 (29,6/0,4/0)

3. Valentine Steeman (BEL) mit Vaudou du Boisdeville; 30,8 (30,8/0/0) Weitere Informationen unter www.arville.be Internationales Fahrturnier (CAI3*-H2/P2/CAI2*-H1) vom 20. bis 23. Juni in Altenfelden/AUT



Kombinierte Wertung Pony-Zweispänner

1. Carine Poentis (FRA); 138,96 (Dressur 52,71/Marathon 83,25/Hindernisfahren 3)

2. Martin Metzner (Goldkronach); 164,41 (55,70/97,77/10,94)



Kombinierte Wertung Einspänner

1. Jens Motteler (Gärtringen); 144,63 (Dressur 52,97/Marathon 86,85/Hindernisfahren 4,81)

2. Camilla Lind (SWE); 151,38 (54,92/93,46/3)

3. Franz Fleischmann (AUT); 153,37 (60,29/90,08/3)



Kombinierte Wertung Zweispänner

1. Gerald Rössler (AUT); 138,44 (Dressur 44,65/Marathon 87,46/Hindernisfahren 6,33)

2. Bartlomiej Kwiatek (POL); 139,71 (48,91/89,80/1)

3. Isidor Weber (AUT); 142,47 (53,51/85,96/3)

…

8. Fred Probst (Gomadingen); 158,58 (48,38/104,82/5,38) Weitere Informationen unter www.reitverein-altenfelden.at