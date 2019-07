Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Föderation (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Deutsche Meisterschaften der Ponyfahrer (Ein-, Zwei- und Vierspänner) und Deutsche Meisterschaften der Para-Fahrer vom 28. bis 30. Juni in Bad Segeberg

DM Pony Einspänner

Gold: Fabian Gänshirt (Lahr); 127,95 (Dressur 46,96/Marathon 72,36/Hindernisfahren 8,63)

Silber: Katja Berlage (Nettetal); 128,18 (53,33/71,38/3,47)

Bronze: Niels Grundmann (Fredenbeck); 133,94 (55,69/75,25/3)

DM Pony Zweispänner

Gold: Dieter Baackmann (Emsdetten); 131,78 (47,51/81,27/3)

Silber: Jan-Felix Pfeffer (Oering); 132,44 (43,18/89,26/0)

Bronze: Stephan Koch (Krukow); 136,89 (53,77/80,12/3)

DM Pony Vierspänner

Gold: Steffen Brauchle (Lauchheim-Hülen); 137,89 (48,51/83,16/5,66)

Silber: Jaqueline Walter (Petershagen); 137,89 (52,31/85,58/0)

Bronze: Sven Kneifel (Wunstorf);142,00 (52,57/89,07/0,36)

DM Para

Gold: Alexandra Röder (St. Augustin); 114,49 (50,13/61,34/3,02)

Silber: Heiner Lehrter (Mettingen); 125,75 (50,21/65,80/9,74)

Bronze: Ivonne Hellenbrand (Dillingen); 130,32 (54,08/68,92/7,32) Weitere Informationen unter www.dm2019.hippoevent.de Goldene Schärpe Pferde vom 28. Juni bis 30. Juni in Überherrn

Mannschaftswertung

1. Hannover I; 375 Punkten

2. Weser-Ems II; 367,3

3. Rheinland; 365,4

Einzelwertung

Abteilung 1

1. Kea Grabasch (Springe/Hannover) mit New Luck 2; 128,1

2. Amelie Dechert (Lauterbach/Hessen) mit Sina 451; 127,1

3. Emily Johanna Wolfschmitt (Schladen/Hannover) mit Suzi 4; 122

Abteilung 2

1. Tida Siebens (Hesel/Weser-Ems) mit Cherry Liess; 121,7

2. Luke Vogelsänger (Horn-Bad Meinberg/Westfalen) mit C’est Evie; 120,3

3. Mara Siepmann (Hamm/Westfalen) mit Franziskus 19; 118,4 Weitere Informationen unter www.psc-linslerhof.de Internationales Springturnier (CSI5*) vom 27. bis 30. Juni in Monte Carlo/MON (Global Champions Tour)

Großer Preis

1. Maikel van der Vleuten (NED) mit Beauville Z; 0/0/33,06

2. Bassem Hassan Hohammed (QAT) mit Gunder; 0/0/33,12

3. Julien Epaillard (FRA) mit Usual Suspect d’Auge; 0/0/33,52

…

5. Christian Kukuk (Riesenbeck) mit Limonchello NT; 0/0/37,10 Weitere Informationen unter www.jumping-monaco.com oder www.globalchampionstour.com Internationales Springturnier (CSI5*/3*) vom 27. bis 30. Juni in Knokke/NED

Großer Preis CSI5*

1. Kenny Darragh (IRL) mit Balou du Reventon; 0/0/42,17

2. Simone Blum (Zolling) mit DSP Alice; 0/0/42,65

3. Bertram Allen (IRL) mit Harley Vd Bisshop; 0/0/42,96

Großer Preis CSI3*

1. Darragh Kenny (IRL) mit Sweet Tricia; 0/0/40,75

2. Kevin Jochems (NED) mit Faithless Mvdl; 0/0/41,02

3. Pal Flam (NOR) mit Abrisco V; 1/0/48,69

…

25. Marcel Marschall (Altheim) mit Fenia Van Klapscheut; 8/73,24 Weitere Informationen unter www.knokkehippique.com Internationales Springturnier (CSI4*) vom 27. bis 30. Juni in St. Tropez/FRAU

Großer Preis

1. Guillaume Foutrier (FRA) mit Valdocco des Caps; 0/0/38,33

2. Thomas Leveque (FRA) mit Seurat Galotiere; 0/0/39,75

3. Susan Fitzpatrick (IRL) mit Fellow Castlefield; 0/0/39,78

…

7. Maximilian Lill (Hennef) mit Capitale 6; 1/80,11 Weitere Informationen unter jumping-golfe-saint-tropez-en.hubside.fr/ Internationales Dressurturnier (CDI4*) vom 28. bis 30. Juni in Fritzens-Schindlhof/AUT

Grand Prix

1. Isabell Werth (Rheinberg) mit Bella Rose; 82,957 Prozent

2. Lisa Müller (Otterfing) mit Gut Wettlkam’s Stand; 75,478

3. Judy Reynolds (IRL) mit Vancouver K; 75,000

Grand Prix Special

1. Isabell Werth (Rheinberg) mit Bella Rose; 81,511

2. Lisa Müller (Otterfing) mit Gut Wettlkam’s Stand; 77,106

3. Judy Reynolds (IRL) mit Vancouver K; 73,511

Grand Prix

1. Isabell Werth (Rheinberg) mit Don Johnson FRH; 75,652

2. Stefanie Schatz-Weihermüller (Bayreuth) mit C’Est la Vie; 72,848

3. Victoria Michalke (Isen) mit Novia; 69,913

Grand Prix Kür

1. Isabell Werth (Rheinberg) mit Don Johnson FRH; 81,780

2. Stefanie Schatz Weihermülleer (Bayreuth) mit C’Est la Vie; 76,995

2. Lisa Müller (Otterfing) mit Birkhof’s Dave FBW; 76,425 Weitere Informationen unter www.schindlhof.at Internationales Dressurturnier (CDI3*/J/Y/U25/Ch/P) vom 27. bis 30. Juni in Exloo/NED

Grand Prix

1. Jil-Marielle Becks (Senden) mit Damon’s Satelite; 72,782 Prozent

2. Helen Langehanenberg (Billerbeck) mit Hollywood 48; 70,804

3. Emma Hindle (GBR) mit Diesel 8; 70,435

Grand Prix Special

1. Helen Langehanenberg (Billerbeck) mit Hollywood 48; 70,468

2. Tristan Tucker (AUS) mit Zephir O; 69,128

3. Emma Hindle (GBR) mit Diesel 8; 66,659

Grand Prix Kür

1. Jil-Marielle Becks (Senden) mit Damon’s Satelite; 77,965

2. Lucie Louws (NED) mit Evito; 74,805

3. Juan Manuel Vidal-Testal (ESP) mit Dulce Sueno; 69,060

Grand Prix U25

1. Jasmien de Koeyer (NED) mit Esperanza; 70,743

2. Carlijn Huberts (NED) mit Watoeshi; 69,154

3. Jeanine Nekeman (NED) mit Vlingh; 67,256

4. Alexa Westendarp (Wallenhorst) mit Der Prinz 4; 67,026

Grand Prix Kür U25

1. Jasmien de Koeyer (NED) mit Esperanza; 73,320

2. Carlijn Huberts (NED) mit Watoeshi; 71,870

3. Alexa Westendarp (Wallenhorst) mit Der Prinz 4; 71,040

Team Pony

1. Micky Schelstreate (NED) mit Elin’s Noncisdador; 73,619

2. Floor van der Kuijl (NED mit Champ of Daily; 73,524

3. Vivien Borgmann (Ostbevern) mit Kachunga; 72,905

Individual Pony

1. Micky Schelstreate (NED) mit Elin’s Noncisdador; 74,189

2. Robin Heiden (NED) mit Colourfull Cannonball; 73,063

3. Floor van der Kuijl (NED mit Champ of Daily; 72,982

…

6. Diana De Meo (Eichenzell) mit Charly Brown 344; 71,036

Kür Pony

1. Micky Schelstreate (NED) mit Elin’s Noncisdador; 79,267

2. Robin Heiden (NED) mit Colourfull Cannonball; 76,658

3. Evi Van Rooij (NED) mit King Stayerhof’s Jango; 75,867

…

5. Diana De Meo (Eichenzell) mit Charly Brown 344; 74,883

Team Junioren

1. Marten Luiten (NED) mit Fynona; 75,051

2. Micky Schelstreate (NED) mit Grand-Charmeur; 73,384

3. Annemijn Boogaard (NED) mit Fullspeed TC; 71,919

…

5. Tessa Bartels (Elze/Esbeck) mit Dr. Best 2; 71,414

Individual Junioren

1. Marten Luiten (NED) mit Fynona; 76,373

2. Micky Schelstreate (NED) mit Grand-Charmeur; 71,863

3. Sanne Van Der Pols (NED) mit Excellentie; 71,813

4. Tessa Bartels (Elze/Esbeck) mit Dr. Best 2; 71,569

Kür Junioren

1. Marten Luiten (NED) mit Fynona; 81,910

2. Sanne Van Der Pols (NED) mit Excellentie; 75,545

3. Micky Schelstreate (NED) mit Grand-Charmeur; 74,210

11. Tessa Bartels (Elze/Esbeck) mit Dr. Best 2; 70,335

Team Junge Reiter

1. Daphne van Peperstraten (NED) mit Greenpoint’s Cupido; 75,245

2. Kimberly Pap (NED) mit Vloet Victory; 73,137

3. Zoe Kuintjes (NED) mit Dark Amber; 72,549

…

14. Victoria Marie Schönhofen (Saarlouis) mit One Night Stand; 66,275

Individual Junge Reiter

1. Daphne van Peperstraten (NED) mit Greenpoint’s Cupido; 73,971

2. Esmée Donkers (NED) mit Chaina; 73,137

3. Kimberly Pap (NED) mit Vloet Victory; 72,206

…

13. Victoria Marie Schönhofen (Saarlouis) mit One Night Stand; 67,598

Kür Junge Reiter

1. Daphne van Peperstraten (NED) mit Greenpoint’s Cupido; 79,885

2. Thalia Rockx (NED) mit Verdi de La Fazenda; 77,340

3. Esmée Donkers (NED) mit Chaina; 76,480

…

12. Victoria Marie Schönhofen (Saarlouis) mit One Night Stand; 70,320 Weitere Informationen unter www.hippischcentrumexloo.nl Internationales Offizielles Vielseitigkeitsturnier (CCIO4*-NC-S/4*-L/3*-L/2*-L/2*-S/1*/P) vom 26. bis 30. Juni in Strzegom/POL

CCIO4*-S Nationenpreis

1. Deutschland (Michael Jung mit fischerChipmunk FRH, Andreas Dibowski mit FRH Corrida, Josefa Sommer mit Hamilton 24, Miriam Engel mit Bonita Bella); 90,4

2. Großbritannien; 122,5

3. Niederlande; 146,7

CCIO4*-S Einzelwertung

1. Michael Jung (Horb) mit fischerChipmunk FRH; 25,2 (Dressur 23,2/ Gelände 2,0 / Springen 0)

2. Ben Hobdy/GBR mit Shadow Man; 28,7 (27,1/1,6/0)

3. Andreas Dibowski (Döhle) mit FRH Corrida; 28,8 (26,8/2,0/0)

CCI3*-S

1. Michael Jung (Horb) mit Wild Wave; 32,5 (Dressur 28,5/Springen 0/Gelände 4)

2. Michael Jung mit Creevagh Cooley; 35,4 (26,6/0/8,8)

3. Pietro Grandis (ITA) mit Choclat; 36,0 (26,8/0/9,2)

CCI4*-L

1. Yoshiaki Oiwa (JPN) mit Bart L JRA; 30,6 (Dressur 29,4/Gelände 0/Springen 1,2)

2. Jonna Britse (SWE) mit Quattrino; 36,8 (34,4/1,2/1,2)

3. Ebba Adnervik (SWE) mit Chippieh; 37,7 (33,3/4,4)

…

5. Christoph Wahler (Warendorf) mit Ignatz 22; 42,3 (32,3/10)

CCI3*-L

1. Brigitte Peterhans (SUI) mit Grecvol de Lully; 35,9 (31,1/0,8/4)

2. Hanna Knüppel (Kisdorf) mit Calesco 3; 38,8 (30,0/8,8/0)

3. Joelle Bruni (SUI) mit Mathurin vd Vogelzang; 46,8 (33,6/9,2/4)

CCI2*-L

1. Karin Donckers (BEL) mit Ludique du Coeur des Collines; 30,3 (29,5/0/0,8)

2. Katrin Norling (SWE) mit Hulliebullie; 33,0 (28,6/0/4,4)

3. Marel Blom (NED) mit Bonmahon Silver Vixen; 36,6 (31,8/3,6/1,2)

…

9. Leo von Schmeling (Hamburg) mit Lucky Toutch; 61,5 (29,5/23,2/8,8)

CCI2*-S

1. Dirk Schrade (Heidmühlen) mit Dajara 4; 23,1 (Dressur 23,1/Springen 0/Gelände 0)

2. Sandra Gustafsson (SWE) mit Kvardrat; 28,3 (28,3/0/0)

3. Pauline Knorr ((Egestorf) mit Wilbert Bo; 29,0 (29,0/0/0)

CCIP2*-L

1. Camilla Luciani (ITA) mit Morelands Affair; 29,6 (Dressur 29,6/Gelände 0/Springen 0)

2. Maya maire Fernandez (Weiterstadt) mit Kick 3; 30,0 (30,0/0/0)

3 Jette Lakeberg (Hude) mit Nadeshi; 34,2 (29,8/4,4/0) Weitere Informationen unter www.strzegomhorsetrials.pl Internationales Fahrturnier (CAI3*-H4/H2) vom 26. bis 30. Juni in Beekbergen/NED

Kombinierte Wertung Vierspänner

1. Benjamin Aillaud (FRA); 129,70 (Dressur 45,85/Gelände 83,01/Hindernisfahren 0,84)

2. Dries Degrieck (BEL); 131,54 (51,18/80,36/0)

3 Chester Weber (USA); 131,58 (39,19/82,96/9,43)

…

7. Georg von Stein (Modautal); 146,43 (51,77/83,53/11,13) Weitere Informationen unter www.caibeekbergen.nl