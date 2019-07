Paris. Der 11. Große Preis der Springreiter im Rahmen der Global Champions Tour 2019 endete in Paris in Sichtweite des Eiffelturms mit einem Erfolg von Christian Ahlmann (44) aus Marl. Der 52-malige Nationen-Preisreiter setzte sich im Stechen um die 99.000 Euro Siegprämie überlegen auf dem zehnjährigen Hengst Take A Chance On Me Z vor der Belgierin Celine Schoonbroodt de Azevedo auf Cheppetta (60.000) und Frankreichs Ex-Europameister Kevin Staut (38) auf dem Holsteiner Wallach Calevo (45.000) durch. Ahlmann feierte gleichzeitig seinen fünften Grand Prix-Erfolg auf der Tour seit 2011. In der Gesamtwertung führt der Belgier Pieter Devos (224 Punkte) vor dem Deutschen Daniel Deußer (215).