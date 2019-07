Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Offizielles Fahrturnier (CAIO4*-H2) mit WM-Sichtung der Zweispänner vom 4. bis 7. Juli in Schwaiganger

Kombinierte Zweispänner Pferde

1. Sandro Koalick (Debkau); 157,16 (Dressur 41,52/Marathon 106,32/Hindernisfahren 9,32)

2. Stefan Schottmüller (Kraichtal); 166,35 (48,64/113,39/6,32)

3. Anna Sandmann (Lähden); 170,16 (51,58/114,11/4,47)

Nationenpreis

1. Deutschland; 325,09, (Arndt Lörcher (Wolfenbüttel), Lars Schwitte (Stadlohn), Sandro Koalick)

2. Schweiz; 340,97

3. Österreich; 350,30 Weitere Informationen unter www.turnierdienst-brinkmann.de Goldene Schärpe Ponys vom 5. bis 7. Juli in Beedenbostel

Mannschaft

1. PSV Hannover III; 386 Punkte

2. Westfalen III; 375,5

3. Nach Ergebniskorrektur: PSV Hannover I; 370,4

Einzelreiter (1. Abt.)

1. Nike Meier (Salzhausen/Hannover III) mit Sammy Joe 68; 132,3

2. Helena Schmedt (Rödinghausen/Weser-Ems I) mit Double Blue; 127,5

3. Lore Rehkamp (Bersenbrück/Wester Ems II) mit Shakespear 7; 120,9

Einzelreiter (2. Abt.)

1. Fritz Jelkmann (Billerbeck/Westfalen III) mit Matthis 6; 130,2

2. Greta Leatizia Tidow (Springe/PSV Hannover III) mit Steendiek Mac Diamond; 130,0

3. Neel Friedrich Dehn (Schwesing/LV Schleswig-Holstein I) mit Rum Key; 124,5 Weitere Informationen unter www.rfvbeedenbostel.de oder www.nennung-online.de/turnier/ansehen/361927001/ Internationales Springturnier (CSI3*) vom 4. bis 7. Juli in Albführen (Dettighofen)

Großer Preis

1. David Will (Marburg) mit Spring Dark, 0/0/41,97

2. Guillaume Roland Billecart (FRA) mit Ustica Des Luthiers; 0/0/45,15

3. Michael Jung (Horb) mit fischersChelsea, 0/4/42,54 Weitere Informationen unter www.albfuehren.de/Events/Albfuehren-Country-Classics-2019/ Internationales Springturnier (CSI5*) vom 4. bis 7. Juli in Paris/FRA

Großer Preis GCT

1. Christian Ahlmann (Marl) mit Take A Chance On Me Z; 0/0/35,60

2. Celine Schoonbroodt de Azevedo (BEL) mit Cheppetta; 0/0/36,82

3. Kevin Staut (FRA) mit Calevo 2; 0/0/37,25 Weitere Informationen unter www.pariseiffeljumping.com und www.globalchampionstour.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 3. bis 7. Juli in Mons Ghlin/BEL

Großer Preis

1. Guy Williams (GBR) mit Rouge de Ravel; 0/0/37,85

2. Francois Xavier Boudant (FRA) mit Ciento; 0/0/38,73

3. Nadja Peter Steiner (SUI) mit Celeste 26; 0/0/41,32

…

5. Markus Renzel (Oer-Erkenschwick) mit C-Steffra; 0/0/44,60 Weitere Informationen unter www.se-organization.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 4. bis 7. Juli in Knokke/BEL

Großer Preis

1. Dominique Hendrickx (BEL) mit Castor vh Molenhof Z; 0/0/36,06

2. Nicola Philippaerts (BEL) mit Katanga V/H Dingeshof; 0/0/36,96

3. Bertram Allen (IRL) mit Gk Casper; 0/0/36,98

…

14. Marcel Marschall (Altheim) mit Calnadra; 1/78,26 Weitere Informationen unter www.knokkehippique.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 3. bis 7. Juli in Arnheim/NED

Großer Preis

1. Eiken Sato (JPN) mit Saphyr des Lacs; 0/0/39,64

2. Jens Baackmann (Münster) mit Carmen 255; 0/0/39,66

3. Frank Schuttert (NED) mit First Lady G; 0/0/39,83 Weitere Informationen unter www.outdoorgelderland.nl Internationales Dressurturnier (CDI4*/Y/U25/J/P) vom 2. bis 7. Juli in Leudelange/LUX

Grand Prix

1. Adrienne Lyle (USA) mit Savino; 77,152

2. Steffen Peters (USA) mit Suppenkasper; 75,087

3. Nicolas Wagner (LUX) mit Quater Back Junior; 72,000

…

8. Franziska Stieglmaier (Roth) mit DSP Dauphin; 67,500

Grand Prix Special

1. Adrienne Lyle (USA) mit Savino; 77,468

2. Steffen Peters (USA) mit Suppenkasper; 76,277

3. Duarte Nogueira (POR) mit Beirao; 68,915

4. Franziska Stieglmaier (Roth) mit DSP Dauphin; 68,851

Grand Prix

1. Adrienne Lyle (USA) mit Harmony’s Duval; 73,022 Prozent

2. Sascha Schulz (LUX) mit Dragao; 69,522

3. Terhi Stegars (FIN) mit Thai Pee; 69,130

…

5. Uwe Schwanz (Ascholding) mit Hermes 134; 68,587

Grand Prix Kür

1. Sascha Schulz (LUX) mit Dragao; 74,680

2. Uwe Schwanz (Ascholding) mit Hermes 134; 74,135

3. Terhi Stegars (FIN) mit Thai Pee; 72,865

Grand Prix U25

1. Jessica Krieg (Heinsberg) mit Special Edition 8; 66,103

2. Jazim Yom Tov (HUN) mit Hexagon’s Zodinde; 65,692

3. Alexa Fairchild (BEL) mit Romy; 65,462

Team Junge Reiter

1. Anna Guseynova (RUS) mit Lauda; 71,520

2. Anna Aristova (RUS) mit Wilkinson; 70,441

3. Magali Goergen (LUX) mit Bayard 66; 68,529

…

5. Victoria Marie Schönhofen (Saarlouis) mit One Night Stand; 68,137

Individual Junge Reiter

1. Anna Guseynova (RUS) mit Lauda; 69,559

2. Benjamin Ebeling (USA) mit Behlinger; 69,216

3. Magali Goergen (LUX) mit Bayard 66; 67,843

…

5. Luna Laabs (Ahlen) mit Wild Willy Granly; 67,059

Kür Junge Reiter

1. Anna Guseynova (RUS) mit Lauda; 74,560

2. Benjamin Ebeling (USA) mit Behlinger; 72,230

3. Amber de Groot (NED) mit Homemade; 71,500

…

6. Luna Laabs (Ahlen) mit Wild Willy Granly; 67,160

Team Junioren

1. Natalia Bacariza Danguillecourt (ESP) mit Dhannie Ymas; 71,485

2. Emma-Lou Becca (LUX) mit Leopard’s Gucci-Sinclair; 71,394

3. Moritz Treffinger (Oberderdingen) mit Treffinger’s Standing Ovation; 71,303

Individual Junioren

1. Natalia Bacariza Danguellecourt (ESP) mit Dhannie Ymas; 71,765

2. Emma-Lou Becca (LUX) mit Leopard’s Gucci-Sinclair; 70,833

3. Marie Bauer (Heusweiler) mit Eye Catcher; 69,608

Kür Junioren

1. Natalia Bacariza Danguellecourt (ESP) mit Dhannie Ymas; 76,050

2. Emma-Lou Becca (LUX) mit Leopard’s Gucci-Sinclair; 74,110

3. Moritz Treffinger (Oberderdingen) mit Treffinger’s Standing Ovation; 72,925

Team Pony

1. Johanna Kullmann (Hamminkeln) mit Champ Of Class; 75,000

2. Shona Benner (Billerbeck) mit Der Kleiner Sunnyboy WE; 74,619

3. Lana-Pinou Baumgürtel (Nottulln) mit Zinq Massimiliano FH; 74,571

Individual Pony

1. Lana-Pinou Baumgürtel (Nottulln) mit Zinq Massimiliano FH; 75,180

2. Rose Oatley (Lütjensee) mit Daddy Moon; 74,955

3. Shona Benner (Billerbeck) mit Der Kleiner Sunnyboy WE; 74,144

Kür Pony

1. Rose Oatley (Lütjensee) mit Daddy Moon; 78,650

2. Antonia Busch-Kuffner (Prinzhöfte) mit Daily Pleasure WE; 76,435

3. Paulina von Wulffen (München) mit Dujardin B; 75,300 Weitere Informationen unter www.dressage-grand-ducal.com Internationales Dressurturnier (CDIP/1*) vom 4. bis 7. Juli in St. Margarethen/AUT

Team Pony

1. Antonia Roth (Stuttgart) mit Hanock 11; 73,800 Prozent

2. Jana Lang (Schmidgaden) mit Nur für Dich; 73,571

3. Hanna Hoffer (HUN) mit Macciato; 70,686

Individual Pony

1. Jana Lang (Schmidgaden) mit Nur für Dich; 74,054

2. Antonia Roth (Stuttgart) mit Hanock 11; 72,811

3. Felicita Simoncic (AUT) mit Chantre 31; 72,703

Kür Pony

1. Felicita Simoncic (AUT) mit Chantre 31; 74,855

2. Jana Lang (Schmidgaden) mit Nur für Dich; 73,965

3. Hanna Hoffer (HUN) mit Macciato; 73,765 Weitere Informationen unter www.reiterhof-stueckler.at Internationales Distanzturnier (CEI2*) vom 6. bis 7. Juli in Chantilly/FRA

CEI2* (120 km)

1. Saeed Salem Atiq Khamis Almuhairi (UAE) mit Ras Gin; Reitzeit: 05 Stunden:14 Minuten:40 Sekunden)

2. Saeed Ahmad Jaber Al Harbi (UAE) mit Longrun Mikami; 05:16:01

3. Salem Hamad Saeed Malhoof Al Kitbi (UAE) mit Asturiano; 05:31:04

…

16. Sabrina Arnold (Kirchheim) mit Chaid de la Saulire; (6:19:23) Weitere Informationen unter prestigecupendurance.com