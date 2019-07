Crans Montana/ Schweiz. Den Vier-Sterne-Grand Prix in Europas höchstgelegenem Veranstaltungsortes gewann in Crans Montana der italienische Springreiter Piergiorgio Bucci vor dem Südbadener Hansi Dreher. Das Vier-Sterne-Springturnier in Crans Montana in der Westschweiz endete im Großen Preis der Springreiter mit einem Erfolg für den Italiener Piergiorgio Bucci (43). Der Südländer, einst Lebenspartner der bekannten Schweizer Sportkollegin Janika Sprunger, gewann dank Bestzeit in der zweiten Runde in der 100.000 Euro-Konkurrenz auf dem Schimmel-Wallach Cochello, was ihm ein Preisgeld von umgerechnet 25.000 € einbrachte. Zweiter wurde der Südbadener Hans-Dieter Dreher (Weil am Rhein) auf der Stute Berlinda (20.000), er hatte 2012 bereits diese Prüfung im auf fast 1.500 m hoch gelegenen Veranstaltungsort – Europas höchst gelegene Veranstaltung im Reitsport – für sich entschieden. Dritter wurde in dieser mit rund 100.000 Euro dotierten Kokurrenz ein weiterer Italiener, Riccardo Pisani auf Cristo (15.000). Pia Reich (26) aus Bad Bellingen platzierte sich mit der zehnjährigen Stute Jinka als Zwölfte.