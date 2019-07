Die deutsche Gold-Equipe der Reining-Europameisterschaft (Foto: Tom Hautmann) Grischa Ludwig (auf dem Foto ganz links) wurde in Givrins Europameister mit der Equipe und in der Einzelwertung der Westernreiner. Sein Kommentar: „Ich kann es noch nicht fassen, was mir gelungen ist. Zunächst aber muss ich den Hengst loben, denn er hat alles gegeben und war auf den Spuren seines Vaters Cœur D Wright Stuff. Hinzu kam, dass der neunjährige Sohn wohl schon im Voraus wusste, welche markanten Manöver auf ihn zukommen werden. Einfach toll. Ich bin Doppel-Champion geworden und gleichzeitig stolz darauf, in dieser Mannschaft, ob jung oder alt, geritten zu sein. Diesen Tag werde ich bestimmt nie vergessen.“