Daniel Deußer, im Preis der Nationen mit der deutschen Equipe am Vorabend Zweiter hinter Schweden, erfolgreich 24 Stunden später im Preis von Nordrhein-Westfalen auf Killer Queen aus einer For Pleasure-Mutter (Foto: Kalle Frieler) Den Preis von Nordrhein-Westfalen als bisher drittwichtigste Prüfung beim 104. Internationalen Offiziellen Riet- und Fahrturnier (CHIO) von Deutschland in Aachen – nach Preis von Europa und dem Preis der Nationen – gewann der Hesse Daniel Deußer (Reijmenam/ Belgien) auf der neunjährigen belgischen Stute Killer Queen. Zweiter dieser Konkurrenz mit zwei Umläufen und mit 100.000 Euro dotiert wurde aufgrund der schwächeren Ziet im zwieten Durchgang der Blegier Olivier Philippaerts auf Channa, den dritten Platz belegte die für Portugal reitende Brasilianerin Luciana Diniz auf Vertigo du Desert. Preisgeld für den zweimaligen deutschen Meister und Team-Olympiadritten von Rio de Janeiro: 25.000 Euro. Resultat NRW-Preis