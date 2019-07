Warendorf. Die Presseabteilung der deutschen Föderation (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Bundes-Nachwuchschampionat Vielseitigkeit vom 26. bis 28. Juli in Warendorf

Mannschaftswertung Pferde

1. Westfalen; 380,3 (Anna Wecke (Aerzen) mit Cloud Nine 4/Lioba Kruth (Münster) mit Ria WW/Laurenz Terbrack (Nottuln) mit Cayman 41/Gina Müller (Soest) mit Tofiffee/Viktoria Weyers (Rhede) mit Lariostea H)

2. Schleswig-Holstein; 369,6 (Hanna Jensen (Tetenhusen) mit Double Dutch R/Enna Weilandt (Gremersdorf) mit Quizmaster 3/Amelie Josepha Hagen (Sahms) mit Sambia 38/Fenja Fuhlendorf (Struvenhütten) mit Lioness CD/Liesa Marie Rüder (Fehmarn) mit Qualvino)

3. Weser-Ems; 358,2 (Eske Schierhold (Wardenburg) mit Miss Mighty H/Marten-Louis Philipp (Hude) mit Duke’s Diamond Eye/Lana Diedrichsen (Bramsche) mit Echnapur D)



Einzelwertung Pferde

1. Magdalena Steinle (Cavertitz) mit Casino Express; 130,1 (Dressur 33,2/Springen 32,4/Gelände 47,5/Vormustern 9,5/Theorie 7,5)

2. Selina Traut (Wangen) mit Chapman 55; 129,0 (33,2/32,8/46,5/7,5/9,0)

3. Viktoria Weyers (Rhede) mit Lariostea H; 128,3 (36,0/32,8/41,0/10,0/8,5)



Mannschaftswertung Ponys

1. Westfalen; 368,4 (Antonia Schulte-Filthaut (Menden) mit Classic Malina/Ole Ottmann (Münster) mit Dream it 2/Nele Kuberek (Saerbeck) mit Nouveaute de Van Gogh/Amelie Nottmeier (Saerbeck) mit Katleen 3/Linn Zepke (Telgte) mit Betty Boo 14)

2. Rheinland; 357,6 (Alina Himmelberg (Rees) mit Nelly L/Emilia Vogel (Ratingen) mit Tina 488/Franziska Cleven (Kerken) mit Prinz Charming F/Neil Hoffmann (Düsseldorf) mit Rocky 536/Oliver Senf (Schermbeck) mit Steverheides Dondrup)

3. Hannover; 349,6 (Johannes Munk (Wunsdorf) mit Morton D/Juli Madita Endrikat (Wriedel) mit Special Fantasy TCF/Hedda Vogler (Verden) mit Sarasani P/Smila Maline Philipp (Elsdorf) mit Olli 76/Tom Meier (Salzhausen) mit Talia Belle)



Einzelwertung Ponys

1. Emilia Vogel (Ratingen) mit Tina 488; 127,5 (Dressur 34,4/Springen 31,6/Gelände 45,0/Vormustern 9,5/Theorie 7,0)

2. Linn Zepke (Telgte) mit Betty Boo 14; 126,9 (35,2/33,2/42,0/9/7,5)

3. Johannes Munk (Wunsdorf) mit Morton D; 124,6 (26,8/34,8/47,0/8/8) Weitere Informationen unter www.pferd-aktuell.de/spitzensport/jugendchampionate/bundesnachwuchschampionat-vielseitigkeit Internationales Springturnier (CSIGlobal Championstour5*) vom 26. bis 28. Juli in Berlin



Großer Preis

1. Dani G. Waldman (ISR) mit Lizziemary; 0/0/39,46

2. Ludger Beerbaum (Riesenbeck) mit Cool Feeling; 0/0/39,81

3. Christian Ahlmann (Marl) mit Take A Chance on me Z; 4/0/38,56 Weitere Informationen unter www.globaljumpingberlin.de Internationales Dressurturnier (CDI4*) vom 26. bis 28. Juli in Cappeln



Grand Prix

1. Victoria Max-Theurer (AUT) mit Bengalio; 70,087 Prozent

2. Hiroyuki Kitahara (JPN) mit Huracan 10; 69,696

3. Stefan Lehfellner (AUT) mit Fackeltanz OLD; 68,957

4. Juliette Piotrowski (Düsseldorf) mit Sir Diamond; 68,478



Grand Prix Kür

1. Hiroyuki Kitahara (JPN) mit Huracan 10; 74,205 Prozent

2. Stefan Lehfellner (AUT) mit Fackeltanz OLD; 73,475

3. Juliette Piotrowski (Düsseldorf) mit Sir Diamond; 72,635



Grand Prix

1. Isabell Werth (Rheinberg) mit Weihegold OLD; 80,913 Prozent

2. Victoria Max-Theurer (AUT) mit Blind Date 25; 72,043

3. Florian Bacher (AUT) mit Fidertraum ,70,652



Grand Prix Special

1. Isabell Werth (Rheinberg) mit Weihegold OLD; 80,851 Prozent

2. Victoria Michalke (Isen) mit Novia 6; 71,809

3. Florian Bacher (AUT) mit Fidertraum; 71,766 Weitere Informationen unter www.gestuet-vorwerk.de Europameisterschaft Dressur Children/Junioren/Junge Reiter/U25 (CH-EU-Ch-J-Y-U25) vom 24. bis 28. Juli in San Giovanni Marignano/ITA



Mannschaftswertung Children

Gold: Deutschland; 74,667 (Clara Paschertz (Cloppenburg) mit Belvedere 44/Kenya Schwierking (Barver) mit Dinos Boy 2/Lisa Steisslinger (Böblingen) mit Havanna Negra/Allegra Schmitz-Morkramer (Hamburg) mit Lavissaro)

Silber: Niederlande; 73,833

Bronze: Russland; 69,859



Team Children

Gold: Allegra Schmitz-Morkramer (Hamburg) mit Lavissaro; 78,385 Prozent

Silber: Lara van Nek (NED) mit Fariska; 75,577

Bronze: Karina Zakhrabekova (RUS) mit Ein Sgtein; 74,384

…

5. Lisa Steisslinger (Böblingen) mit Havanna Negra; 73,500

6. Kenya Schwierking (Barver) mit Dinoy Boy 2; 72,115

…

17. Clara Paschertz (Cloppenburg) mit Belvedere 44; 68,385



Individual Children

Gold: Allegra Schmitz-Morkramer (Hamburg) mit Lavissaro; 78,607 Prozent

Silber: Lara van Nek (NED) mit Fariska; 75,786

Bronze: Annabelle Rehn (DEN) mit Aros A Fenris; 74,893

4. Kenya Schwierking (Barver) mit Dinoy Boy 2; 73,571

5. Lisa Steisslinger (Böblingen) mit Havanna Negra; 72,964



Mannschaftswertung Junioren

Gold: Deutschland; 76,081 (Anna Middelberg (Glandorf) mit Blickfang HC/Jana Schrödter (Leipheim) mit Der Erbe/Henriette Schmidt (Naumburg) mit Rocky’s Sunshine/Valentina Pistner (Bad Homburg) mit Flamboyant OLD)

Silber: Niederlande; 73,485

Bronze: Dänemark; 71,959



Team Junioren

Gold: Valentina Pistner (Bad Homburg) mit Flamboyant OLD; 76,940 Prozent

Silber: Jana Schrödter (Leipheim) mit Der Erbe; 76,303

Bronze: Marten Luiten (NED) mit Fynona; 76,030

4. Anna Middelberg (Glandorf) mit Blickfang HC; 75,000

5. Henriette Schmidt (Naumburg) mit Rocky‘s Sunshine; 74,182



Individual Junioren

Gold: Jana Schrödter (Leipheim) mit Der Erbe; 77,971 Prozent

Silber: Marten Luiten (NED) mit Fynona; 75,588

Bronze: Valentina Pistner (Bad Homburg) mit Flamboyant OLD; 74,794

4. Anna Middelberg (Glandorf) mit Blickfang HC; 73,059



Kür Junioren

Gold: Jana Schrödter (Leipheim) mit Der Erbe; 78,440 Prozent

Silber: Marten Luiten (NED) mit Fynona; 77,990

Bronze: Valentina Pistner (Bad Homburg) mit Flamboyant OLD; 77,685

4. Anna Middelberg (Glandorf) mit Blickfang HC; 76,850



Mannschaftswertung Junge Reiter

Gold: Deutschland; 74,745 (Paulina Holzknecht (Solingen) mit Wells Fargo 14/Alexa Westendarp (Wallenhorst) mit Four Seasons/Lia Welschof (Paderborn) mit Linus K/Semmieke Rothenberger (Bad Homburg) mit Dissertation)

Silber: Niederlande; 73,030

Bronze: Schweden; 69,687



Team Junge Reiter

Gold: Semmieke Rothenberger (Bad Homburg) mit Dissertation; 77,559 Prozent

Silber: Daphne van Peperstraten (NED) mit Greenpoint’s Cupido; 74,265

Bronze: Paulina Holzknecht (Solingen) mit Wells Fargo 14; 73,471

4. Lia Welschof (Paderborn) mit Linus K; 73,206

..

6. Alexa Westendarp (Wallenhorst) mit Four Seasons; 72,176



Individual Junge Reiter

Gold: Semmieke Rothenberger (Bad Homburg) mit Dissertation; 78,941 Prozent

Silber: Kimberly Pap (NED) mit Vloet Victory; 75,265

Bronze: Lia Welschof (Paderborn) mit Linus K; 75,176

4. Paulina Holzknecht (Solingen) mit Wells Fargo 14; 74,324

…

15. Alexa Westendarp (Wallenhorst) mit Four Seasons; 70,441



Kür Junge Reiter

Gold: Semmieke Rothenberger (Bad Homburg) mit Dissertation; 78,050 Prozent

Silber: Esmee Donkers (NED) mit Chaina; 77,380

Bronze: Kimberly Pap (NED) mit 76,775

…

5. Lia Welschof (Paderborn) mit Linus K; 75,390

…

15. Paulina Holzknecht (Solingen) mit Wells Fargo 14; 71,290



Mannschaftswertung U25

Gold: Deutschland; 73,992 (Ann-Kathrin Lindner (Ilsfeld) mit Sunfire 16/Raphael Netz (Tuntenhausen) mit Lacoste 126/Bianca Nowag (Ostbevern) mit Sir Hohenstein/Jil-Marielle Becks (Senden) mit Damon’s Delorange)

Silber: Niederlande; 73,461

Bronze: Dänemark; 68,490



Grand Prix U25

Gold: Jeanine Nieuwenhuis (NED) mit TC Athene; 76,436 Prozent

Silber: Denise Nekeman (NED) mit Boston STH; 73,872

Bronze: Jil-Marielle Becks (Senden) mit Damon’s Delorange; 73,359

…

5. Ann-Kathrin Lindner (Ilsfeld) mit Sunfire 16; 69,974

…

7. Bianca Nowag (Ostbevern) mit Sir Hohenstein; 59,872

8. Raphael Netz (Tuntenhausen) mit Lacoste 126; 69,795



Kür U25

Gold: Jeanine Nieuwenhuis (NED) mit TC Athene; 77,670 Prozent

Silber: Bianca Nowag (Ostbevern) mit Sir Hohenstein; 74,455

Bronze: Josefine Hoffmann (NDE) mit Hoennerups Driver; 73,855

…

5. Jil-Marielle Becks (Senden) mit Damon’s Delorange; 72,220

…

7. Ann-Kathrin Lindner (Ilsfeld) mit Sunfire 16; 72,120 Weitere Informationen unter www.fise.it Europameisterschaft Voltigieren Senioren (CH-EU-V) und Weltmeisterschaft Junioren (CH-M-J-V) vom 24. bis 28. Juli in Ermelo/NED



Nationenpreis Senioren

Gold: Frankreich; 26,691

Silber: Österreich; 26,372

Bronze: Deutschland; 26,139 (Jannik Heiland (Wulfen) mit Dark Beluga/Longenführer Barbara Rosiny/Thomas Brüsewitz (Köln) mit Eyecatcher/Alexandra Knauf/VV Ingelsberg I (Jannik Liersch (Planegg)/Lyna Hoffmann (Kirchseeon)/Noelle Dogan (München)/Julian Wilfling (Untermeitingen)/Regina Burgmayr (Kirchseeon)/Gregor Klehe (Grasbrunn) mit Lazio 9/Alexander Hartl)



Europameisterschaft Senioren Damen

Gold: Katharina Luschin (AUT) mit Fairytal 6/Longenführer Maria Lehrmann; 8,827

Silber: Janika Derks (Dormagen) mit Carousso Hit/Jessica Lictenberg; 8,636

Bronze: Jasmin Lindner (AUT) mit Dr. Doolittle 5/Klaus Haidacher; 8,473

…

7. Corinna Knauf (Köln) mit Fabiola W/Alexandra Knauf; 8,248

…

9. Pauline Riedl (Aachen) mit Flamant/Jessica Lichtenberg; 8,160



Europameisterschaft Senioren Herren

Gold: Lambert Leclezio (FRA) mit Aroc/Longenführer Corinne Bosshard; 9,001

Silber: Jannik Heiland (Wulfen) mit Dark Beluga/Barbara Rosiny; 8,845

Bronze: Thomas Brüsewitz (Köln) mit Eyecatcher/Alexandra Knauf; 8,378

4. Jannis Drewell (Gütersloh) mit Qualimero OLD/Simone Drewell; 8,377



Europameisteschaft Senioren Pas de Deux

Gold: Chiara Congia (Köln)/Justin van Gerven (Bergisch Gladbach) mit Picardo 13/Longenführer Alexandra Knauf; 8,943

Silber: Janika Derks (Dormagen)/Johannes Kay (Neuss) mit Diamond Sky 9/Jessica Lichtenberg; 8,537

Bronze: Eva Nagiller/Romana Hintner (AUT) mit Pli Oreille/Klaus Haidacher; 8,296



Europameisterschaft Senioren Gruppen

Gold: Österreich mit Alessio L’Amabile/Longenführer Maria Lehrmann; 8,533

Silber: VV Ingelsberg I (Jannik Liersch (Planegg); Lyna Hoffmann (Kirchseeon); Noelle Dogan (München); Julian Wilfling (Untermeitingen); Regina Burgmayr (Kirchseeon); Gregor Klehe (Grasbrunn)) mit Lazio 9/Alexander Hartl; 8,520

Bronze: Frankreich mit Sushi de la Roque/Maud Bousignac-Dumont; 8,390



Weltmeisterschaft Junioren Damen

Gold: Mona Pavetic (Neuss) mit Eyecatcher/Longenführer Alexandra Knauf; 8,402

Silber: Danielle Burgi (SUI) mit Livanto Cha CH/Mirjam Degiorgi; 8,382

Bronze: Samira Garius (SUI) mit Livanto Cha CH/Mirjam Degiorgi; 8,160

4. Fabienne Nitkowski (Hamminkeln) mit Dantez/Iris Schulten; 8,068

…

6. Annemie Szemes (Baiersdorf) mit Fernando 686/Dagmar Szemes; 7,989



Weltmeisterschaft Junioren Herren

Gold: Jannik Liersch (Planegg) mit Elegante 42/Longenführer Alexander Hartl; 8,003

Silber: Sven Ris (SUI) mit Acardi van de Kapel/Monika Winkler-Bischofberger; 7,848

Bronze: Julian Kögl (Blankenfelde-Mahlow) mit Daytona/Lars Hansen; 7,607



Weltmeisterschaft Junioren Pas de Deux

Gold: Ronja Kähler (Stahnsdorf)/Julian Kögl (Blankenfelde-Mahlow) mit Daytona/Longenführer Lars Hansen; 8,703

Silber: Anja Schneider/Louisa Ryf (SUI) mit Ringo Star MFW/Trudi Kauer; 8,146

Bronze: Anna Löw (Greven)/Fabian Pentrop (Münster) mit Sir Valentin 5/Diana Menke; 8,091



Weltmeisterschaft Junioren Gruppen

Gold: RSV Neuss-Grimlinghausen (Bela Lehnen (Moers)/Hannah Kroiß (Hellenthal)/Meike Kuhlbusch (Kerken)/Yara-Jolie Scheel (Goch)/Lara Schmitt (Mönchengladbach)/Leonie Falkenberg (Neuss) mit Smarti 11/Longenführer Pauline Riedl; 8,040

Silber: Österreich mit Don Rudi/Martina Seyrling; 7,972

Bronze: USA mit Feel the beat/Christina Ender; 7,740 Weitere Informationen unter www.vaulting2019.com Internationales Offizielles Springturnier (CSIO) und Jugend-Dressurturnier (CDIJ) vom 25. bis 28. Juli in Hickstead/GBR



Nationenpreis

1. Schweden; 4/225,84

2. Irland; 8/226,39

3. Italien; 10/232,63

…

7. Deutschland 21 Fehlerpunkte 230,19 (Marcus Ehning/ Borken mit Comme il Faut, Johannes Ehning/ Stadtlohn mit C-Jay, Michael Jung/ Horb mit Fischerchelsea und Patrick Stühlmeyer/ Mühlenmit Chacgrano)



Großer Preis

1. David Will (Marburg) mit Never walk alone; 0/0/43,73

2. Peder Fredricson (SWE) mit Zacramento; 0/0/45,28

3. Fredrik Jonsson (SWE) mit Cold Play; 0/0/48,28



CDIJ Team

1. Emely van Loon (Mandelbachtal) mit FBW Despereaux; 72,424 Prozent

2. Clare Hole (GBR) mit Winnetou G.E.P.; 70,657

3. Maddy Frewin (GBR) mit Woodlander Rhythm’n Blues; 69,798



CDIJ Individual

1. Emely van Loon (Mandelbachtal) mit FBW Despereaux; 71,373 Prozent

2. Jessie Kirby (GBR) mit Belle Amie; 69,608

3. Caitlin Burgess (GBR) mit Chocotof; 68,922



CDIJ Kür

1. Emely van Loon (Mandelbachtal) mit FBW Despereaux; 75,965 Prozent

3. Caitlin Burgess (GBR) mit Chocotof; 71,265

3. Maddy Frewin (GBR) mit Woodlander Rhythm’n Blues; 71,020 Weitere Informationen unter www.hickstead.co.uk Internationales Spring- und Fahrturnier (CSI4*/2*) vom 23. bis 28. Juli in Samorin/SVK



Großer Preis

1. Ömer Karaevli (TUR) mit Roso Au Crosnier; 0/0/41,82

2. Andres Azcarraga (MEX) mit Contendros; 0/0/42,54

3. Filippo Marco Bologni (ITA) mit Sedik Milano Quilazio; 0/0/48,30

…

12. Holger Hetzel (Goch) mit Legioner; 8/43,62



Marathon Fahren

1. Bram Chardon (NED); 85,13 Sekunden Winning-Round

2. Jozsef Dobrovitz (HUN); 102,47

3. Glenn Geerts (BEL); 102,80

…

5. Georg von Stein (Modautal); 154,36 Round 1 Weitere Informationen unter www.xbionicsphere.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 25. bis 28. Juli in Lier/BEL



Großer Preis

1. Jeroen Appelen (BEL) mit Grappeloup von het Reenhof; 0/0/38,96

2. Bart Clarys (BEL) mit Joie de Toulon; 0/0/40,68

3. Max Sebrechts (BEL) mit Cacacha van het Schaeck; 0/4/43,34

…

18. Katharina Offel (Deutschland) mit Elien; 8/75,93 Weitere Informationen unter www.azelhof.be Internationales Offizielles Vielseitigkeitsturnier (CCIO4*-NC-S) vom 24. bis 28. Juli in Cappoquin/IRL



CCIO4*

1. Sam Watson (IRL) mit Imperial Sky; 27,7 (Dressur 27,7/Gelände 0/Springen 0)

2. Tim Price (NZL) mit Bango; 29,4 (29,4/0/0)

3. Flora Harris (GBR) mit Amazing; 30,6 (27,4/3,2/0)

…

24. Kai-Steffen Meier (Deutschland) mit Amazing Price TSF; 48,8 (34,0/10,4/4,4)



Nationenpreis

1. Neuseeland; 98,9

2. Irland; 104,9

3. Italien; 108,0 Weitere Informationen unter www.camphirehorsetrials.com Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S/2*-L/2*-S) vom 25. bis 28. Juli in Emmeloord/NED



CCI2*-L

1. Joanne Spliethof (NED) mit Dansa; 31,1 (Dressur 31,1/Gelände 0/Springen 0)

2. Amber van Lavieren (NED) mit Ganzepol’s Candy Boy; 35,3 (35,3/0/0)

3. Stephan Dubsky (Verden) mit Cesandro 2; 35,9 (31,1/0,8/4)



CCI2*-S

1. Solene Regnier (FRA) mit Belouga de Belheme; 29,4 (Dressur 29,4/Gelände 0/Springen 0)

2. Alice Naber-Lozeman (NED) mit ACSI Curacao; 30,1 (30,1/0/0)

3. Renske Kroeze (NED) mit Nearly Perfect de la Brasserie; 32,8 (30,4/2,4/0)

…

13. Lea-Sophie Denker (Bocholt) mit Cantapper; 45,3 (33,3/0/12)



CCI3*-S

1. Julia Krajewski (Warendorf) mit Inka van de Vrobiehoeve; 42,1 (Dressur 30,9/Gelände 11,3/Springen 0)

2. Ingrid Klimke (Münster) mit Equistros Siena Just Do it; 42,9 (32,1/6,8/4)

3. Vanessa Bölting (Münster) mit Carlson B; 45,6 (34,4/3,2/8) Weitere Informationen unter www.eventingemmeloord.nl