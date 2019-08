I Ingrid Klimke auf Franziskus - Siegerin im Grand Prix de Dressage zum Auftakt des "Turnier der Sieger" in ihrer Heimatstadt Münster. Sie wird immer mehr zum Ebenbild ihres Vaters Reiner Klimke, der ebenfalls in seiner Karriere in der Vielseitigkeit und später in der Dressur so erfolgreich war. Man muss sich fragen, woher nimmt die 51 Jahre alte Reitmeisterin die Energie, um in beiden Disziplinen ganz vorne international mitreiten zu können, dazu ist sie ja zudem auch Mutter von zwei Kindern... (Foto: Kalle Frieler). Ergebnis Grand Prix