Dank von Charlotte Bettenburg an die Stute Raia d`Helby nach dem Erfolg in der ersten Qualfikation zum Großen Preis beim Turnier der Sieger in Münster (Foto: Kalle Frieler) Die erste Qualifikation zum Großen Preis der Springreiter beim traditionellen „Turnier der Sieger“ in Münster endete mit dem Erfolg für die 30 Jahre alte Charlotte Bettendorf (Lusemburg). Die Bereiterin im Turnierstall von Francois Mathy sen. bei Lüttich siegte in der Prüfung nach Fehlerpunkten und Zeit auf der 14-jährigen Franzosenstute Raia d`Helby von Fergar Mail - Papillon Rouge vor dem früheren Dietmar-Gugler-Schüler David Will (Dagobertshausen) auf dem Wallach Forest Gump und dem Franzosen Julien Anquetin auf Gravity of Greenhill. Charlotte Bettendorf war zuletzt u.a. Zweite im Großen Preis von Wiesbaden.