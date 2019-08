Nisse Lünebreg, Derbysieger in Hamburg 2012, 2014 und 2019, mit dem Lord Z-Nachkommen Luca Toni Bester in der zweiten Qualifikation zum Großen Preis von Münster als punktebringende Prüfung der diesjährigen Riders Tour (Foto: Kalle Frieler) Die zweite mit 40.000 Euro dotierte Qualifikation zum Großen Preis der Traditionsveranstaltung „Turnier der Sieger“ in Münster, gleichzeitig Teil der Riders Tour, gewann der dreimalige deutsche Derbysieger Nisse Lüneburg (31). Der Holsteiner vom Gestüt Magdalenenhof in Wedel siegte nach Stechen auf dem zwölfjähjrigen Oldenburger Wallach Luca Toni von Lord Z, was ihm 10.000 Euro Prämie brachte. Zweiter wurde der Luxemburger Christian Weier auf Global, Dritte auf der Stute Cheppetta die Belgierin Celine Schoonbrodt- de Azevedo, Ehefrau des brasilianischen Erfolgsreiters Luis Felipe de Azevedo Filho, sie war Anfang Juli in Paris im Großen Preis der Global Champions Tour hinter Christian Ahlmann mit der Holsteinerin Zweite geworden.