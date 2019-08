Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Föderation (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Europameisterschaften Ländliche Vielseitigkeitsreiter vom 31. Juli bis 4. August in Westerstede

Mannschaftswertung

Gold: Deutschland; 147,20 (Antje Schöniger (Lengenfeld) mit FST Schoensgreen Quebec/Melina Rytir (Düsseldorf) mit Fairy Tale CR/Katharina Schedel (Obing) mit Carla 137/Aline Stahn (Calden) mit Callas 30/Fritz Ludwig Lübbeke (Wingst) mit Caramia 34/Heike Jahncke (Elsoff) mit Coco Spring).

Silber: Großbritannien; 169,90

Bronze: Österreich; 186,40



Einzelwertung

Gold: Antje Schöniger (Lengenfeld) mit FST Schoensgreen Quebec; 29,2 (Dressur 29,2/Gelände 0/Springen 0)

Silbe: Bart Hermans (BEL) mit Gorki van de Pertjeshoeve; 29,2 (29,2/0/0)

Bronze: Lea Siegl (AUT) mit Fighting Line; 29,9 (29,9/0/0)

…

5. Melina Rytir (Düsseldorf) mit Fary Tale CR; 31,2 (31,2/0/0)

6. Katharina Schedel (Obing) mit Carla 137; 31,2 (26,4/4,8/0)

…

11. Aline Stahn (Calden) mit Callas 30; 34,1 (30,1/0/4)

…

16. Marie Zauber (Ratingen) mit Q Base; 39,0 (28,6/2,4/8)

…

19. Katharina Tietz (Hanstedt) mit Aspen T; 41,5 (40,3/1,2/0)

…

25. Fritz Ludgwig Lübbeke (Wingst) mit Caramia 34; 45,5 (29,5/0/16)

…

36. Annika-Frederike Zerulla (Heitersheim) mit Rivera 58; 53,6 (36,4/5,2/12)

37. Friederike Paradies (Düsseldorf) mit Amika 17; 56,5 (31,7/4,8/0)

…

44. Heike Jahncke (Elsoff) mit Coco Spring; 68,6 (32,6/36,0/0)

Teilgenommen: Merle Wewer (Peheim) mit Captain Hero



CCI3*-S

1. Gesa Staas (Bramsche) mit Classic Royetta; 31,7 (Dressur 30,9/Gelände 0,8/Springen 0)

2. Katharina Wuthe (Delmenhorst) mit Quadronja; 36,6 (33,0/3,6/0)

3. Karsten Jaspers (Westerstede) mit Duke’s Delight; 40,0 (28,0/0/12) Weitere Informationen unter em2019.ammerlaender-reitclub.de Weltmeisterschaft Junger Dressurpferde und Internationales Dressurturnier (CH-M-YH-D/CDI3*) vom 1. bis 4. August in Ermelo/NED



Finale 5jährige Pferde

Gold: Jovian; 9,66 (KWPN von Apache – Tango) Reiter: Andreas Helgstrand (DEN)

Silber: Secret; 9,64 (Deutsches Sport Pferd von Sezuan 2 – St. Moritz) Reiter: Jesscia Lynn Thomas (SWE)

Bronze: Queenparks Wendy; 9,42 (DWB von Sezuan 2 – Blue Hors Soprano) Reiter: Andreas Helgstrand (DEN)



Finale 6jährige Pferde

Gold: Zuccero OLD; 9,66 (Oldenburger von Zonik N.O.P: - Prince Thatch XX) Reiter: Frederic Wandres (Hage a.T.W.)

Silber: Revolution; 9,44 (Westfale von Rocky Lee- Rouletto) Reiter: Andreas Helgstrand (DEN)

Bronze: Zhaplin Langholt; 9,34 (DWB von Zonik N.O.P – Stedinger) Reiter: Andreas Helgstrand (DEN)



Finale 7jährige Pferde

Gold: d’Avie; 85,107 Prozent (Hannoveraner von Don Juan de Hus – Londenderry) Reiter: Servero Jurado Lopez (ESP)

Silber: Hesselhoej Donkey Boy; 85,021 (DWB von Era Dancing Hit – Milan) Reiter: Jan Möllker Christensen (DEN)

Bronze: Total Hope OLD; 84,250 (Oldenburger von Totilas – Blue Hors Don Schufro) Reiter; Isabel Freese (NOR)



Grand Prix

1. Hans Peter Minderhoud (NED) mit Glock’s Casper; 72,304 Prozent

2. Dorothee Schneider (Framersheim) mit DSP Pathetique; 71,935

3. Thamar Zweistra (NED) mit Hexagon’s Double Dutch; 70,152



Grand Prix Special

1. Dorothee Schneider (Framersheim) mit DSP Pathetique; 72,723 Prozent

2. Simone Pearce (AUS) mit Scolari 4; 69,766

3. Lynne Maas (NED) mit Electra; 69,51



Grand Prix Kür

1. Hans Peter Minderhoud (NED) mit Glock’s Casper; 76,975 Prozent

2. Thamar Zweistra (NED) mit Hexagon’s Double Dutch; 76,125

3. Geert Jan Raateland (NED) mit Don Bravour; 73,950 Weitere Informationen unter www.ermeloyh.com Internationales Spring- und nationales Dressurturnier "Turnier der Sieger" vom 1. bis 4. August in Münster



Großer Preis

1. Charlotte Bettendorf (LUX) mit Raia d’Helby; 0/0/33,93

2. Angelica Augustsson Zanotelli (SWE) mit Nintender Star; 0/0/34,42

3. Simone Blum (Zolling) mit DSP Alice; 0/0/34,99



Grand Prix

1. Ingrid Klimke (Münster) mit Franziskus 15; 74,340 Prozent

2. Jil-Marielle Becks (Senden) mit Damon’s Satelite NW; 73,500

3. Hubertus Schmidt (Borchen) mit Bonamour 2; 72,960



Grand Prix Kür

1. Ingrid Klimke (Münster) mit Franziskus 15; 79,300 Prozent

2. Christoph Koschel (Hagen) mit Ballentines 10; 75,850

3. Maria Caetona (POR) mit Fenix De Tineo; 75,200



Grand Prix Special

1. Jil-Marielle Becks (Senden) mit Damon’s Satelite NRW; 74,412 Prozent

2. Anabel Balkenhol (Rosendahl) mit FRH Davinia la Douce; 72,373

3. Charlott-Maria Schürmann (Gehrde) mit Burlington FRH; 72,314 Weitere Informationen unter www.turnierdersieger.de Nationales Spring- und Dressurturnier mit Louisdor-Preis vom 1. bis 4. August in Elmlohe



Großer Preis

1. Stephi de Boer (Visbek) mit Facebook 2; 0/0/41,06

2. Michael Kölz (Leisnig) mit DSP Anpowikapi; 0/0/41,69

3. Simon Heineke (Holm) mit Unbelievable 12; 0/0/44,43



Grand Prix

1. Marcus Hermes (Billerbeck) mit ZINQ Cabanas FN; 73,060 Prozent

2. Elisa Prigge (Appel) mit Dark Dancer 22; 71,380

3. Cora Jacobs (Bad Harzburg) mit Mellemhaves Copperfield; 70,380



Grand Prix Special

1. Marcus Hermes (Billerbeck) mit ZINQ Cabanas FN; 74,353 Prozent

2. Hendrik Lochthowe (Butzbach) mit Bricco Barone; 70,843

3. Kathleen Keller (Appen) mit Standsfield; 70,686



Louisdor-Preis

1. Ingrid Klimke (Münster) mit Bluetooth OLD; 73,744 Prozent

2. Kira Wulferding (Wildeshausen) mit Soiree d’Amour OLD; 72,837

3. Insa Hansen (Hagen a.T.W.) mit Rebroff 6; 71,395 Weitere Informationen unter www.kr-wem.de Internationales Fahrturnier mit WM-Sichtung für Ponyfahrer vom 2. bis 4. August in Schildau



Kombinierte Wertung Pony-Einspänner

1. Katja Berlage (Nettetal); 130,70 (Dressur 53,51/Marathon 74,19/Hindernisfahren 3)

2. Maria Buchwald (DEN); 132,23 (53,62/78,61/0)

3. Marissa Schuiling (NED); 135,11 (55,92/79,19/0)



Kombinierte Wertung Pony-Zweispänner

1. Christof Weihe (Petershagen); 122,69 (Dressur 41,52/Marathon 80,44/Hindernisfahen 0,73)

2. Jan-Felix Pfeffer (Oering); 125,59 (37,32/88,25/0,02)

3. Dieter Baackmann (Emsdetten); 131,13 (45,71/84,95/0,47)



Kombinierte Wertung Pony-Vierspänner

1. Marijke Hammink (NED); 131,33 (Dressur 47,31/Marathon 84,02/Hindernisfahren 0)

2. Roger Campbell (GBR); 142,26 (50,71/88,55/3)

3. Dieter Höfs (Weil der Stadt); 154,76 (48,91/96,00/9,85) Weitere Informationen unter www.pferdesport-arena.de Internationales Springturnier vom 1. bis 4. August in Donaueschingen-Immenhöfe



Großer Preis

1. Max Weishaupt (Jettingen-Scheppach) mit Omerta Incipit; 0/0/49,86

2. Barbara Steurer-Collee (Eberstadt) mit Big Boy 36; 0/4/44,90

3. Alessandra Reich (AUT) mit Loyd; 0/4/52,86 Weitere Informationen unter www.rz-frese.de Internationales Springturnier (CSI5*) vom 2. bis 4. August in London/GBR



Großer Preis

1. Ben Maher (GBR) mit Explosion W; 0/0/35,98

2. Shane Sweetnam (IRL) mit Alejandro; 0/0/37,44

3. Darragh Kenny (IRL) mit Classic Dream; 0/0/37,62

…

9. Marcus Ehning (Borken) mit Cristy; 4/39,41 Weitere Informationen unter www.globalchampionstour.com Internationales Offizielles Jugend-Springturnier und Internationales Springturnier (CSIOJ/P/Y/Ch/CSI4*/2*/1) vom 30. Juli bis 4. August in Samorin/SVK



Nationenpreis Junge Reiter

1. Italien; 22

2. Ungarn; 30

3. Deutschland; 37 (Marc Nüßing (Borgholzhausen) mit Aercini/Tim Hartlaub (Großostheim) mit San Francisco/Ellen Krezl (Hodorf) mit Brakaschi)



Großer Preis Junge Reiter

1. Francois Spinelli (ITA) mit Dakata vd Knuffel; 0/0/38,41

2. Marc Nüßing (Borgholzhausen) mit Aercini; 0/0/39,77

3. Egor Shchibrik (RUS) mit Carlsberg; 0/0/39,79



Nationenpreis Junioren

1. Deutschland; 31 (Marie Flick (München) mit Call me Clara/Frederik Geue (Hude) mit Confiance/Johanna Zander-Keil (Berlin) mit Connor/Charlotte Höing (Großbeeren) mit Caboom)

2. Italien; 32

3. Polen; 47



Großer Preis Junioren

1. Marie Christine Sebesta (AUT) mit Kara Luna; 0/0/42,03

2. Anna Helebrantova (CZE) mit Epo van de Achterhoek Z; 0/0/43,06

3. Marie Flick (München) mit Argendor; 0/0/44,42



Nationenpreis Children

1. Polen; 1

2. Deutschland; 4 (Tessa Leni Thillmann (Rastorf) mit 3q Qadira/Max Paschertz (Cloppenburg) mit Chica de la Luna/Teresa Häsler (Chemnitz) mit Lainy-Lou B/Vivien Bögel (Mersen) mit Loberon)

3. Tschechien; 8



Großer Preis Children

1. Valerio Lelapi (ITA) mit Wessel; 0/0/30,08

2. Kim Vukadin (CRO) mit Indira; 0/0/34,48

3. Daria Pietrzak (POL) mit Sonata W; 0/0/34,87

…

5. Tessa Leni Thillmann (Rastorf) mit 3q Qadira; 0/0/35,59



Großer Preis4*

1. Tiffany Foster (CAN) mit Brighton; 0/0/38,22

3. Matteo Leonardi (ITA) mit Zypern III; 0/0/40,74

3. Filippo Marco Bologni (ITA) mit Sedik Milano Quilazio; 0/0/44,02

…

8. Holger Hetzel (Goch) mit Legioner; 12/39,03 Weitere Informationen unter www.xbionicsphere.com Internationales Springturnier (CSI5*) vom 1. bis 4. August in Dinard/FRA



Großer Preis

1. McLain Ward (USA) Clinta 0/46,14

2. Henrik von Eckermann (Schweden) Mary Lou 0/46,89,

3. Nicolas Delmotte (Frankreich) Ilex 0/47,15, alle im Stechen, …17. Hansi Dreher (Weil) Berlinda 5/ 86,34 im Normalparcours. Weitere Informationen unter www.jumpingdinard.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 31. Juli bis 4. August in Beervelde/BEL



Großer Preis

1. Frederic Vernaet (BEL) mit Dieu Merci Van T&L; 0/0/43,50

2. Giulia Martinengo Marquert (ITA) mit Elzas; 0/4/39,93

3. Maxime Harmegnies (BEL) mit Easy Boy; 0/4/41,76

…

10. Kendra Clarisia Brinkop (Brüssel) mit Kismet van de Lentakker; 4/79,52 Weitere Informationen unter www.flanders-horse-event.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 30. Juli bis 4. August in Ommen/NED



Großer Preis

1. Maikel van der Vleuten (NED) mit Beauville Z; 0/0/37,53

2. Pieter Clemens (BEL) mit Icarus; 0/0/38,10

3. Patrick Lemmen (NED) mit Ideaal; 0/0/39,70

…

6. Harm Lahde (Hesslingen) mit Oak Grove’s Heartfelt; 0/4/39,91 Weitere Informationen unter www.csiommen.nl Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-S/3*-S/2*-S/1*-Intro) vom 1. bis 4. August in Strzegom/POL



CCI4*-S

1. Michael Jung (Horb) mit Highlighter; 31,9 (Desur 27,9/Gelände 4/Springen 0)

2. Hanna Knüppel (Kisdorf) mit Carismo 22; 33,7 (29,7/4/0)

3. Sandra Auffarth (Ganderkesee) mit Viamant du Matz; 37,2 (28,8/8,4/0)



CCI3*-S

1. Sandra Auffarth (Ganderkesee) mit Let’s Dance 73; 25,5 (Dressur 24,3/Gelände 1,2/Springen 0)

2. Felix Etzel (Warendorf) mit Stalliwa T; 30,7 (30,3/0,4/0)

3. Louise Romeike (SWE) mit Waikiki 207; 35,2 (29,6/1,2/4,4)



CCI3*-L

1. Michael Jung (Horb) mit Creevagh Cooley; 46,3 (Dressur 32,3/Gelände 14/Springen 0)

2. Pia Münker (Wahlstedt) mit Commitment; 52,4 (35,2/13,2/4)

3. Dirk Schrade (Heidmühlen) mit Dajara 4; 61,7 (28,9/28,8/4)



CCI2*-S

1. Andreas Dibowski (Döhle) mit Quizzle; 30,4 (Dressur 28,4/Gelände 2/Springen 0)

2. Merel Blom (NED) mit Crossborder Radar Love; 30,9 (30,9/0/0)

3. Merel Blom (NED) mit Vesuve d’Aveyron; 31,1 (31,1/0/0)



CCI1*-Intro

1. Louise Romeike (SWE) mit Climbim 4; 23,3 (Dressur 21,7/Springen 0/Gelände 1,6)

2. Almut Wawrik (AUT) mit Little Lolita; 29,5 (29,5/0/0)

3. Pia Münker (Wahlstedt) mit Cascada; 35,9 (28,3/0/7,6) Weitere Informationen unter www.strzegomhorsetrials.pl Internationales Fahrturnier (CAI3*-H4/H2/H1/P4) vom 1. bis 4. August in Nebanice/CZE



Kombinierte Wertung Vierspänner

1. Glenn Geerts (BEL); 150,09 (Dressur 47,78/Marathon 102,31/Hindernisfahren 0)

2. Jerome Voutaz (SUI); 159,53 (54,84/98,69/6)

3. Michael Brauchle (Aalen); 160,05 (60,43/99,62/0)



Kombinierte Wertung Zweispänner

1. Lars Schwitte (Stadtlohn); 136,29 (Dressur 40,39/Marathon 92,90/Hindernisfahren 3)

2. Sebastian Warneck (Rangsdorf); 144,57 (45,38/92,78/6,41)

3. Jozsef Dobrovitz jun. (HUN); 145,92 (52,51/91,49/1,92)



Kombinierte Wertung Einspänner

1. Jesscia Wächter (Aschaffenburg); 143,11 (Dressur 49,91/Marathon 90,20/Hindernisfahren 3)

2. Fokko Straßer (Burgdorf); 144,12 (52,33/88,79/3)

3. Marie Tischer (Neu-Isenburg); 146,71 (47,13/93,58/6)



Kombinierte Wertung Pony-Vierspänner

1. David Palkovics (HUN); 175,36 (Dressur 57,50/Marathon 113,64/Hindernisfahren 4,22)

2. Wilhelm Tischer (Neu-Isenburg); 194,59 (66,29/114,14/14,16)

3. Caroline Pariat (FRA); 196,21 (58,57/127,64/10) Weitere Informationen unter www.nebanice.com