Dublin. Den letzten Preis der Nationen der Division I in Dublin gewann Großbritannien, Deutschland als Klassenvorletzter erreichte das Finale in Barcelona um die Trophäe im Oktober nicht. Die diesjährige Nationen-Preis-Serie stellt einen Tiefpunkt im deutschen Springsport dar. Zum Finale in Barcelona (3. bis 6. Oktober) im Reiter-Olympiastadion von Barcelona kann die deutsche Föderation keine Mannschaft entsenden. Nach Abschluss der Serie in der Division I als höchste Klasse belegte Deutschland mit 245 Punkten nur den vorletzten Rang der zehn Teams, schwächer war nur Aufsteiger Österreich (190 Zähler). Ebenfalls nicht dabei beim Endturnier in der katalanischen Metropole ist der frühere Weltmeister Niederlande (260 Zähler). Bester mit 340 Zählern der Olympia-Zweite Schweiz vor Italien (340), das bei Punktgleichheit gegenüber den Eidgenossen keinen Sieg und damit ein schwächeres Resultat aufweist. Dahinter belegten Europameister Irland (330), Olympiasieger Frankreich (320), Belgien als Vorjahresgewinner der Nationen-Preis-Trophy (315), Schweden (310) und die Briten (265) die restlichen entscheidenden Ränge für Barcelona. Sieger in Dublin wurde Großbritannien mit nur einem Strafpunkt vor Italien (12) und Irland (16). Auf den weiteren Plätzen der mit 200.000 Euro dotierten Prüfung landeten die Schweiz (21), die Niederlande (24), Mexiko als Vorjahressieger und als Gast eingeladen (33) und am Schluss überraschend Schweden (41), das zuletzt nicht weniger als drei Nationen-Preise für sich entschieden hatte, in Irland aber nicht in Bestbesetzung angetreten war. Nationen-Preis-Dublin Endwertung Division I