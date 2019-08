Lausanne. Gleich mit drei Pferden ist Olympiasiegerin Isabell Werth (Rheinberg) in den Top Ten der Dressur-Weltrangliste vertreten. Sie führt mit mit Bella Rose, ist mit Weihegold OLD Zweite und mit Emilio Neunte auf dem Tableau der Dressur, wo im Gegensatz zum Springen die Reiterpaare gewertet werden. Im Oktober 2016 hatte die erfolgreichste Dressurreiterin die Pole Position in ihrer Branche übernommen, dann für zwei Monate an die US-Amerikanerin Laura Graves abgeben müssen, doch ab Dezember 2018 wieder zurückgeholt. Weltrangliste Dressur