(Foto: Josef Dicken) Zum zweiten mal in dieser Saison gewann der Niederländer Maikel van der Vleuten (31) einen Grand Prix der Global Champions Tour, nach Monaco nun in Valkenswaard. Im Prachtstadion von Tour-Erfinder Jan Tops siegte das "Talent des Jahres 2006" auf der elfjähigen Schimmetstute Dona Blue von Mr.Blue und sackte 99.000 Euro ein.Van der Vleuten war u.a. 2012 Team-Olympiazweiter, 2014 Mannschafts-Weltmeister und 2015 in Aachen auch Team-Europameister. Auf der diesjährigen Verdienstliste der Global-Serie nimmt er mit 364.569 € die fünfte Position ein. Die Spitze mit bisher 463.934 € hält der Brite Ben Maher vor dem Belgier Pieter Devos (419.760) und dem Franzosen Julien Epaillard (391.854). Grand Prix in Zahlen