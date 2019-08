Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Föderation (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Deutsche Meisterschaft Voltigieren Senioren vom 8. bis 11. August in Alsfeld



Deutsche Meisterschaft Damen

Gold: Janika Derks (Dormagen) mit Carousso Hit/Longenführer Jessica Lichtenberg; 8,858

Silber: Corinna Knauf (Köln) mit Fabiola W/Alexandra Knauf; 8,513

Bronze: Hannah Steverding (Herxheim) mit Royal Flash 103/Sophie Kuhn; 8,319



Deutsche Meisterschaft Herren

Gold: Jannik Heiland (Wulfen) mit Highlander 82/Longenführer Winnie Schlüter; 8,520

Silber: Viktor Brüsewitz (Wulfen) mit Sky Walker 16/Gesa Bührig; 8,248

Bronze: Jannis Drewell (Gütersloh) mit Qualimero OLD/Simone Drewell; 8,189



Deutsche Meisterschaft Doppelvoltigierer

Gold: Justin van Gerven (Bergisch Gladbach)/Chiara Coniga (Köln) mit Picardo 13/Longenführer Alexandra Knauf; 8,932

Silber: Diana Harwardt (Bernau)/Peter Künne (Berlin) mit Sir Laulau/Andrea Harwardt; 8,714

Bronze: Sophie Wegener (Herne)/Adele Schröder (Gladbeck) mit Philai/Alexandra Reckordt; 8,085



Deutsche Meisterschaft Voltigiergruppen

Gold: VV Ingelsberg I mit Lazio 9/Longenführer Alexander Hartl; 8,705

Silber: Team NORKA Automation des VV Köln-Dünnwald mit Calidor 10/Patric Looser; 8,619

Bronze: Fredenbeck I mit Claus 51/Gesa Bührig; 8,595 Weitere Informationen unter www.dm-alsfeld.de Internationales Dressur- und Springturnier (CDI3*/CSI2*) mit Piaff-Förderpreis vom 6. bis 11. August in Verden



Großer Preis

1. Alexa Stais (RSA) mit Quintato; 0/0/32,53

2. Marion Stevens (Molbergen) mit Landano OLD; 0/0/33,66

3. Patrick Stühlmeyer (Steinfeld) mit Chacgrano; 0/0/33,86



Grand Prix

1. Marcus Hermes (Billerbeck) mit ZINQ Abegglen FN; 73,370 Prozent

2. Dorothee Schneider (Framersheim) mit Faustus 94; 72,957

3. Anabel Balkenhol (Rosendahl) mit FRH Davinia la Douce; 71,326



Grand Prix Special

1. Dorothee Schneider (Framersheim) mit Faustus 94; 75,894 Prozent

2. Marcus Hermes (Billerbeck) mit ZINQ Abegglen FN; 75,511

3. Sasika van Es (NED) mit Elastico; 72,511



Piaff-Förderpreis

1. Hannah Erbe (Krefeld) mit Carlos 609; 73,488 Prozent

2. Ann-Kathrin Lindner (Ilsfeld) mit Flatley 2; 70,930

3. Bianca Nowag (Ostbevern) mit Luciano 263; 70,814 Weitere Informationen unter www.verden-turnier.de Internationales Springturnier (CSI3*) vom 8. bis 11. August in Spangenberg



Großer Preis

1. Felix Haßmann (Lienen) mit SIG Chaccinus; 0/0/43,30

2. Pieter Kenis (BEL) mit Kashmir van D’Oude Pastory; 0/0/45,06

3. Gerrit Nieberg (Sendenhorst) mit Contagio; 0/0/46,13 Weitere Informationen unter www.csi-spangenberg.de Internationales Springturnier (CSI5*/2*/1*) vom 9. bis 11. August in Valkenswaard/NED Global Champions Tour



Großer Preis

1. Maikel van der Vleuten (NED) mit Dana Blue; 0/0/36,80

2. Olivier Philippaerts (BEL) mit H&M Legend of Love; 0/0/37,34

3. Kevin Staut (FRA) mit For Joy van’t Zorgvliet HDC; 0/0/37,44

…

5. Marcus Ehning (Borken) mit Cornado NRW; 0/0/38,56 Weitere Informationen unter www.globalchampionstour.com Internationales Offizielles Vielseitigkeitsturnier (CCIO4*-NC-S/CCI3*-L) vom 7. bis 13. August in Le Pin au Haras/FRA



CCIO4*-S

1. Karmin Florent Laghoua (FRA) mit Punch de L’Esques; 31,9 (Dressur 31,9/Gelände 0/Springen 0)

2. David Doel (GBR) mit Galileo Nieuwmoed; 33,3 (33,3/0/0)

3. Kristy Johnston (GBR) mit Classic VI; 34,4 (34,4/0/0)

…

7. Andreas Ostholt (Warendorf) mit Corvette 31; 36,4 (30,8/1,6/4)



CCI3*-L

1. Thomas Carlile (FRA) mit Bary Louvo; 24,8 (Dressur 24,8/Gelände 0/Springen 0)

2. Thomas Carlile (FRA) mit Zanzibar Villa Rose Z; 27,8 (27,4/0/0,4)

3. Thomas Carlile (FRA) mit Birmane; 28,2 (24,2/0/4)

…

21. Libussa Lübbeke (Wingst) mit Darcy F; 75,9 (29,1/42,8/4) Weitere Informationen unter www.legrandcomplet.fr Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-S/3*-S) vom 7. bis 11. August in Kronenberg/NED

CCI3*-S

1. Calvin Böckmann (Lastrup) mit Altair de la Cense; 29,80 (Dressur 29,80/Gelände 0/Springen 0)

2. Dirk Schrade (Heidmühlen) mit Designer 10; 30,70 (26,70/0/4)

3. Janneke Boonzaaijer (NED) mit ACSI Champ de Tailleur; 31,00 (31,00/0/0)



CCI4*-S

1. Dirk Schrade (Heidmühlen) mit Catelan; 27,20 (Dressur 27,20/Gelände 0/Springen 0)

2. Jörg Kurbel (Rüsselsheim) mit Josera’s Entertain You; 34,10 (34,10/0/0)

3. Andreas Dibowski (Döhle) mit FRH Butts Avedon; 40,70 (28,70/0/12) Weitere Informationen unter www.dutchopeneventing.com