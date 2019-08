Rotterdam. Am kommenden Montag beginnen in Rotterdam die Europameisterschaften in Dressur, Springen und Para-Dressur. Im Springen werden die Konkurrenzen durchgeführt seit 1957 (Einzel) und für Teams seit 1975, in der Dressur begannen die Championate 1963 (Einzel) und 1965 zusätzlich für Mannschaften. Das EM-Programm von Rotterdam im Überblick: Sonntag, 18. August: 11 Uhr: Verfassungsprüfung Dressur Montag, 19. August: 9 Uhr: Dressur Grand Prix Gruppe 1

14 Uhr: Verfassungsprüfung Springen Dienstag, 20. August: 9 Uhr: Dressur Grand Prix Gruppe 2 – Team-Medaillen

11 Uhr: Verfassungsprüfung Para-Dressur

17 Uhr: Trainingsspringen Mittwoch, 21. August: 9 Uhr: Para-Dressur Individual Test Grade II - Einzel-Medaillen

11 Uhr: Para-Dressur Individual Test Grade I - Einzel-Medaillen

14 Uhr: Zeitspringen (zählt für Team- und Einzelwertung)

15 Uhr: Para-Dressur Individual Test Grade III - Einzel-Medaillen Donnerstag, 22. August: 9 Uhr: Para-Dressur Individual Test Grade IV - Einzel-Medaillen

10 Uhr: Springen 1. Umlauf Mannschaftswertung

13 Uhr: Para-Dressur Individual Test Grade V - Einzel-Medaillen

16 Uhr: Dressur Grand Prix Special – Einzel-Medaillen Freitag, 23. August: 9 Uhr: Para-Dressur Team Test Teil 1

15 Uhr: Springen 2. Umlauf Mannschaftswertung mit Medaillen-Entscheidung Samstag, 24. August: 9 Uhr: Para-Dressur Team Test Teil 2 - Team-Medaillen

15 Uhr: Dressur Grand Prix Kür – Einzel-Medaillen Sonntag, 25. August: 8 Uhr: Para-Dressur Kür Grade III - Einzel-Medaillen

9.45 Uhr: Para-Dressur Kür Grade II - Einzel-Medaillen

11.30 Uhr: Para-Dressur Kür Grade I - Einzel-Medaillen

13 Uhr: Springen Einzel-Entscheidung über zwei Umläufe

13.30 Uhr: Para-Dressur Kür Grade V - Einzel-Medaillen

15.15 Uhr: Para-Dressur Kür Grade IV - Einzel-Medaillen