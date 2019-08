Bella Rose mit Isabell Werth beim Veterinär-Check in Rotterdam, ohne den kein Start bei einem internationalen Turnier möglich ist (Foto: MM) Bella Rose - auch schon bei der Verfassungsprüfung vor Beginn der Dressur- Europameisterschaften in Rotterdam etwas ganz Besonderes. Und das sagt ihre Reiterin Isabell Werth über die 15-jährige westfälische Fuchsstute: „In ihr ist die Klasse von Gigolo, Satchmo und Weihegold vereinigt.“ Zuletzt wurde die Rheinbergerin mit der Belissimo-Tochter in Tryon bei den Weltreiterspielen 2018 Erste mit der Equipe und im Grand Prix Special, wegen des möglicherweise heranziehenden Hurricans Florence wurde die Kür abgesagt und ihr entging somit höchstwahrscheinlich das dritte Gold.