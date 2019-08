Rotterdam. Erstmals in der Geschichte der Mannschafts-Europameisterschaft seit 1975 im Springreiten gewann Belgiens Team mit Equipechef Peter Weinberg die Goldmedaille. Silber ging an das deutsche Team von Otto Becker, Bronze erhielt Großbritannien. Die Belgier qualifizierten sich gleichzeitig für die Teilnahme an den Olympischen Spielen im nächsten Jahr in Tokio wie auch die Briten und Franzosen, die in Rotterdam Vierte wurden. Drei Plätze waren noch zu vergeben.