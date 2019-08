Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Föderation (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Europameisterschaft Dressur/Springen/Para-Dressur (CH-EU-S-D-PED) vom 19. bis 25. August in Rotterdam/NED



Mannschaftswertung Dressur

Gold: Deutschland; 244,969 (Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB/Dorothee Schneider (Framersheim) mit Showtime FRH/Sönke Rothenberger (Bad Homburg) mit Cosmo/Isabell Werth (Rheinberg) mit Bella Rose)

Silber: Niederlande; 230,140

Bronze: Schweden; 229,923



Grand Prix

1. Isabell Werth (Rheinberg) mit Bella Rose; 85,652 Prozent

2. Dorothee Schneider (Framersheim) mit Showtime FRH; 80,233

3. Sönke Rothenberger (Bad Homburg) mit Cosmo; 79,084

9. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB; 76,894



Grand Prix Special

Gold: Isabell Werth (Rheinberg) mit Bella Rose; 86,520 Prozent

Silber: Dorothee Schneider (Framersheim) mit Showtime FRH; 85,456

Bronze: Cathrine Dufour (DEN) mit Atterupgaards Cassidy; 81,337

4. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB; 78,541

6. Sönke Rothenberger (Bad Homburg) mit Cosmo; 78,116



Grand Prix Kür

Gold: Isabell Werth (Rheinberg) mit Bella Rose; 90,875 Prozent

Silber: Dorothee Schneider (Framersheim) mit Showtime FRH; 90,561

Bronze: Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB; 89,107



Mannschaftswertung Springen

Gold: Belgien; 12,07

Silber: Deutschland; 16,22 (Simone Blum (Zolling) mit DSP Alice/Christian Ahlmann (Marl) mit Clintrexo Z/Marcus Ehning (Borken) mit Comme Il Faut/Daniel Deusser (Deutschland) mit Scuderia 1918 Tobago Z)

Bronze: Großbritannien; 21,41



Einzelwertung Springen

Gold: Martin Fuchs (SUI) mit Clooney 51; 4,46 (Runde 1: 3,46/ Runde 2: 0/0/Runde 3: 0/1)

Silber: Ben Maher (GBR) mit Explosion W; 4,62 (0,62/0/0/0/4)

Bronze: Jos Verlooy (BEL) mit Igor; 6,68 (1,68/0/0/4/1)

4. Simone Blum (Zolling) mit DSP Alice; 10,21 (2,21/0/4/0/4)

5. Marcus Ehning (Borken) mit Comme Il Faut; 10,56 (1,56/8/0/0/1)

14. Daniel Deusser (Deutschland) mit Scuderia 1918 Tobago Z

27. Christian Ahlmann (Marl) mit Clintrexo Z



Mannschaftswertung Para-Dressur

Gold: Niederlande; 227,039

Silber: Großbritannien; 221,302

Bronze:Dänemark; 216,493

10. Deutschland; 209,534 (Elke Philipp (Treuchtlingen) mit Fürst Sinclair/Steffen Zeibig (Arnstorf) mit Feel Good/Heidemarie Dresing (Rheda-Wiedenbrück) mit La Boum/Regine Mispelkamp (Geldern) mit Look at me Now)



Team Test Grade I

1. Jens-Lasse Dokkan (NOR) mit Aladdin; 76,536 Prozent

2. Sara Morganti (ITA) mit Royal Delight; 74,750

3. Katja Karjalainen (FIN) mit Dr Doolittle; 73,643

9. Elke Philipp (Treuchtlingen) mit Fürst Sinclair; 69,179



Individual Grade I

Gold: Jens-Lasse Dokkan (NOR) mit Aladdin; 75,036 Prozent

Silber: Sara Morganti (ITA) mit Royal Delight; 75,036

Bronze: Rihards Snikus (LAT) mit King of the Dance; 74,821

4. Elke Philipp (Treuchtlingen) mit Fürst Sinclair; 74,143



Kür Grade I

Gold: Jens-Lasse Dokkan (NOR) mit Aladdin; 80,193 Prozent

Silber: Sara Morganti (ITA) mit Royal Delight; 79,273

Bronze: Rihards Snikus (LAT) mit King of the Dance; 77,387

6. Elke Philipp (Treuchtlingen) mit Fürst Sinclair; 73,627



Team Test Grade II

1. Georgia Wilson (GBR) mit Midnight; 74,758 Prozent

2. Pepo Puch (AUT) mit Sailor’s Blue; 74,152

3. Nicole den Dulk (NED) mit Wallace N.O.P.; 73,364

4. Heidemarie Dresing (Rheda-Wiedenbrück) mit La Boum; 68,727



Individual Grade II

Gold: Pepo Puch (AUT) mit Sailor’s Blue; 75,235 Prozent

Silber: Georgia Wilson (GBR) mit Midnight; 73,471

Bronze: Nicole den Dulk (NED) mit Wallace N.O.P; 73,353

4. Heidemarie Dresing (Rheda-Wiedenbrück) mit La Boum; 70,971



Kür Grade II

Gold: Georgia Wilson (GBR) mit Midnight; 78,187 Prozent

Silber: Pepo Puch (AUT) mit Sailor’s Blue; 77,220

Bronze: Nicole den Dulk (NED) mit Wallace N.O.P; 74,313

4. Heidemarie Dresing (Rheda-Wiedenbrück) mit La Boum; 72,613



Team Test Grade III

1. Tobias Thorning Joergensen (DEN) mit Jolene Hill; 76,382 Prozent

2. Rixt van der Horst (NED) mit Findsley N.O.P.; 74,029

3. Caroline Cecilie Nielsen (DEN) mit Davidoff; 70,088

6. Steffen Zeibig (Arnstorf) mit Feel Good; 68,559



Individual Grade III

Gold: Tobias Thorning Joergensen (DEN) mit Jolene Hill; 75,706 Prozent

Silber: Rixt van der Horst (NED) mit Findsley N.O.P.; 74,706

Bronze: Barbara Minneci (BEL) mit Stuart; 70,382

4. Steffen Zeibig (Arnstorf) mit Feel Good; 70,088



Kür Grade III

Gold: Tobias Thorning Joergensen (DEN) mit Jolene Hill; 79,093 Prozent

Silber: Rixt van der Horst (NED) mit Findsley N.O.P.; 77,327

Bronze: Barbara Minneci (BEL) mit Stuart; 73,127

4. Steffen Zeibig (Arnstorf) mit Feel Good; 72,500



Team Grade V

1. Frank Hosmar (NED) mit Alphaville N.O.P.; 75,860 Prozent

2. Sophie Wells (GBR) mit C Fatal Attraction; 75,651

3. Regine Mispelkamp (Geldern) mit Look at Me Now; 71,628



Individual Grade V

Gold: Frank Hosmar (NED) mit Alphaville N.O.P.; 75,810 Prozent

Silber: Sophie Wells (GBR) mit C Fatal Attraction; 75,595

Bronze: Michele George (BEL) mit Best of 8; 72,571

7. Regine Mispelkamp (Geldern) mit Look at Me Now; 70,143



Kür Grade V

Gold: Frank Hosmar (NED) mit Alphaville N.O.P.; 79,900 Prozent

Silber: Sophie Wells (GBR) mit C Fatal Attraction; 78,375

Bronze: Michele George (BEL) mit Best of 8; 74,720 Weitere Informationen unter www.rotterdam2019.com und www.pferd-aktuell.de/em2019



Deutsche Meisterschaft der Einspänner vom 22. bis 25. August in Viernheim



Kombinierte Wertung

Gold: Dieter Lauterbach (Dillenburg); 129,43 (Dessur 50,67/Marathon 77,74/Hindernisfahren 1,02)

Silber: Jovanca Marie Kessler (Friedewald); 131,83 (45,19/81,77/4,87)

Bronze: Claudia Lauterbach (Dillenburg); 133,32 (51,62/81,70/0)



Weitere Informationen unter www.kutschengilde.de Internationales Jugend-Springturnier (CSIOJ/Ch/Y/P) vom 20. bis 25. August in Ciekocinko/POL



Nationenpreis Children

1. Polen 1; 0

2. Deutschland; 15 (Leonie Pander (Bad Zwischenahn) mit Zeelena/Max Paschertz (Cloppenburg) mit Chica de la Luna 12/Teresa Häsler (Chemnitz) mit Lainy-Lou B/Paula Fischer (Nuthetal))

3. Polen 2; 8/Ret.



Großer Preis

1. Teresa Häsler (Chemnitz) mit Quinto B; 0/0/43,24

2. Max Paschertz (Cloppenburg) mit Chica de la Luna; 0/0/48,50

3. Paula Fischer (Nuthetal) mit Schmuckstück; 0/0/49,70



Nationenpreis Junioren

1. Dänemark; 0

2. Schweden; 4

3. Tschechien; 11

4. Deutschland; 14 (Charlotte Höing (Großbeeren) mit Caboom 3/Anna Jurisch (Nuthetal) mit Coach 9/Isabelle Grandke (Berlin) mit Quukske Z/Johanna Zander-Keil (Berlin) mit Barco 6)



Großer Preis Junioren

1. Sara Vingralkova (CZE) mit L’Amour; 0/0/36,86

2. Gustav Christian Jacobsen (DEN) mit Zypern 4; 0/0/38,35

3. Felicia Lang (SWE) mit Third Time Lucky; 0/4/37,34

9. Charlotte Höing (Großbeeren) mit Caboom 3; 4/69,58



Großer Preis Junge Reiter

1. Anne Kristine Truelsen (DEN) mit Cosma Shiva S; 0/0/40,60

2. Phillippa W. Linde (DEN) mit Jaguar; 0/4/40,60

3. Gabriele Carrabotta (ITA) mit Bramin; 0/4/43,38

7. Henry Delfs (Steinburg) mit Cordano D; 5/76,58



Großer Preis Pony

1. Carlotta Terhörst (Legden) mit Pinocchio S.W.; 0/74,19

2. Molly Fischer (DEN) mit Matador; 4/71,15

3. Olga Tuliszkiewicz (POL) mit Funny Boy; 4/76,11 Weitere Informationen unter www.balticatour.pl Internationales Springturnier (CSI3*) vom 21. bis 25. August in Zandhoven/BEL



Großer Preis

1. Patrick Stühlmeyer (Steinfeld) mit Varihoka du Temple; 0/0/48,42

2. Harm Lahde (Hesslingen) mit Oak Grove’s Heartfelt; 0/4/47,61

3. Josef Mesquita Musa Francisco (BRA) mit Catch me Imperio Egipcio; 0/4/50,89 Weitere Informationen unter www.dekraalinternational.com Internationales Springturnier (CSI3*/1*) vom 21. bis 25. August in Verbier/SUI

Großer Preis

1. Alex Duffy (IRL) mit Fts Elliot; 0/0/43,12

2. Anthony Bourquard (SUI) mit Tum Play du Jouas; 0/4/36,26

3. Mathieu Laveau (FRA) mit Ulysse Condeen; 0/4/39,17

30. Armin Schäfer (Bürstadt) Manhattan Blue; 8/75,79 Weitere Informationen unter www.jumpingverbier.com Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S) vom 22. bis 25. August in Taipana/ITA



CCI3*-S

1. Katharina Schedel (Obing) mit Carla 137; 32,50 (Dressur 28,50/Gelände 0/Springen 4)

2. Beatrice Mascioli (ITA) mit Sahara D’Iscla Z; 43,10 (33,50/9,60/0)

3. Pietro Sandei (ITA) mit Chiker; 43,70 (35,70/0/8) Weitere Informationen unter www.campodibonis.it Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI2*-L) vom 22. bis 25. August in Blair Castle/GBR



CCI2*-L

1. Hayden Hankey (GBR) mit Cartown Galaxy; 30,6 (Dressur 30,6/Springen 0/Gelände 0)

2. Morven Pringle (GBR) mit Miss Contender; 31,8 (31,8/0/0)

3. Josephine Schnaufer (Neitersen) mit Viktor 107; 31,9 (31,9/0/0) Weitere Informationen unter www.blairhorsetrials.co.uk