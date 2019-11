Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Föderation (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Weltcup-Springturnier (CSI5*-W) vom 7. bis 10. November in Verona/ITA



Weltcup-Springen

1. Scott Brash (GBR) mit Hello M’Lady; 0/0/35,55

2. Darragh Kenny (IRL) mit Romeo; 0/0/36,06

3. Steve Guerdat (SUI) mit Alamo; 0/0/36,19

…

13. Christian Ahlmann (Marl) mit Clintrexo Z; 0/8/37,53 Weitere Informationen unter www.jumpingverona.it Internationales Spring- und Weltcup-Fahrturnier (CSI4*/CAI-W) vom 8. bis 10. November in Maastricht/NED



Großer Preis

1. Frank Schuttert (NED) mit Queensland E; 0/0/35,31

2. Leopold van Asten (NED) mit VDL Groep Miss Untouchable; 0/0/35,48

3. Maikel van der Vleuten (NED) mit Beauville Z; 0/0/35,51

…

15. Sophie Hinners (Vierden) mit Vittorio; 4/67,37



Weltcup Fahren

1. Boyd Exell (AUS); 126,35 Sekunden

2. Ijsbrand Chardon (NED); 126,51

3. Bram Chardon (NED); 136,50

4. Mareike Harm (Negernbötel); 146,52 Weitere Informationen unter www.jumpingindoormaastricht.nl Internationales Weltcup-Springturnier (CSI3*-W) vom 6. bis 10. November in Thermal/USA



Weltcup-Springen

1. Adrienne Sternlicht (USA) mit Bennys Legacy; 0/0/39,56

2. Keri Potter (USA) mit Ariell la Sirene; 0/0/40,89

3. Adam Prudent (USA) mit Baloutinue; 0/0/41,83

…

13. Mathis Schwentker (Kirchdorf) mit NKH Carrido; 4/72,39 Weitere Informationen unter deserthorsepark.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 7. bis 10. November in Opglabbeek/BEL



Großer Preis

1. Richard Howley (IRL) mit Gaesbekers Glamour Girl; 0/0/36,88

2. David Will (Marburg) mit Primus vom Neumühler Hof; 0/0/39,42

3. Ann Carton-Grootjans (BEL) mit Kai Licha de Carmel; 0/0/39,99 Weitere Informationen unter www.sentowerpark.com Internationales Dressurturnier (CDI3*) vom 8. bis 10. November in Randbol/DEN



Grand Prix

1. Daniel Bachmann Andersen (DEN) mit Blue Hors Zepter; 78,717 Prozent

2. Carina Cassoe Krüth (DEN) mit Heiline’s Danciera; 74,782

3. Agnete Kirk Thinggaard (DEN) mit Blue Hors Zatchmo; 71,869

…

18. Rainer Schwiebert (Kattendorf) mit Helenenhof’s Catoo; 65,674



Grand Prix Special

1. Daniel Bachmann Andersen (DEN) mit Blue Hors Zepter; 79,511 Prozent

2. Agnete Kirk Thinggaard (DEN) mit Blue Hors Zatchmo; 75,723

3. Carina Cassoe Krüth (DEN) mit Heiline’s Danciera; 75,149



Grand Prix Kür

1. Lone Bang Larsen (DEN) mit Bakkely’s Onandt; 76,655 Prozent

2. Mai Tofte Olesen (DEN) mit Rustique; 74,120

3. Helene Melsen (DEN) mit Aston Martin; 74,115

…

11. Rainer Schwiebert (Kattendorf) mit Helenenhof’s Catoo; 66,860 Weitere Informationen unter www.bluehors.dk