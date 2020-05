Hagen a.T.W. Ulli Kasselmann führt die von Frank Henning initiierte Lehrserie „Die Alten Meister“ weiter. Frank Henning war im Alter von 64 Jahren im April unerwartet gestorben. Es gab und gibt nur einen, der für ein solches Projekt in der Lage war wie Ullrich Kasselmann. Der Pferdemann vom Teutoburger Wald, der von vielen aus den Etagen der Verbände unbeachtet blieb, obwohl er vielen aus der Patsche helfen konnte, wird die Serie "Die Alten Meister" übernehmen und weiterführen im Sinne von Initiator Frank Henning, der im April von 64 Jahren gestorben ist. Das sei auch im Sinne von Frank, wie seine Ehefrau Christina sagt, „dass die so wichtige Reihe für den Reitsport weitergeführt wird“. „Es ist mir eine Ehre, diese großartige Lehrreihe unter unsere Fittiche zu nehmen und in Franks Interesse weiter zu führen“, erklärt Ullrich Kasselmann. Wer die Veranstaltungen, die ab dem 14.09.2020 wieder stattfinden sollen von nun an moderiert, steht bis dato noch nicht fest, es werden allerdings schon vielversprechende Gespräche geführt. Die vorgesehenen Termine: 14. September 2020 Bad Homburg mit Helen Langehanenberg 21. September 2020 Winsen/Aller mit Monica Theodorescu 22. September 2020 Schenefeld mit Christoph Koschel 28. September 2020 Goch mit Isabell Werth 29. September 2020 Salzkotten mit Hubertus Schmidt 12. Oktober 2020 Chieming-Hart mit Michael Klimke 13. Oktober 2020 München mit Michael Klimke 26. Oktober 2020 Ankum mit Monica Theodorescu 23. November 2020 Durmersheim mit Michael Klimke