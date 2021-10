Lausanne. Die 34. Weltcup-Saison der Dressur in der Westeuropaliga seit 1986 beginnt am Wochenende im dänischen Herning. Das Finale ist - zusammen mit dem Endturnier um den Weltpokal der Springreiter - auf die Zeit vom 6. bis 10. April in Leipzig terminiert. Die einzelnen Austragungsorte der Westeuropaliga: Herning/ DEN 20 bis 24/10/2021 Lyon/FRA 27 bis 31/10/2021 Madrid/ ESP 25 bis 27/11/2021 London/ GBR 14 bis 20/12/2021 Mechelen/ BEL 26 bis 30/12/2021 Amsterdam/ NED 27 bis 30/01/2022 Neumünster/ GER 17 bis 20/02/2022 Göteborg/ SWE 24 bis 27/02/2022 Hertogenbosch/ NED 10 bis 13/03/2023 FINALE: Leipzig mit Springen zusammen vom 8. bis 10. April