Lausanne. Der Internationale Reiterverband (FEI) hat die Veranstaltungsorte wichtiger Championate und Finals in verschiedenen Disziplinen und Altersklassen bis zum Jahr 2026 bekannt gegeben. Termine und Austragungsorte bereits feststehender Championate in der Übersicht: Weltcup-Finale Dressur, Springen und Voltigieren in Basel/SUI, 2. bis 6. April 2025

Weltcup-Finale Fahren 2025 in Bordeaux/FRA, Datum wird noch bekannt gegeben

Weltcup-Finale Dressur und Springen 2026 in Fort Worth/USA, Datum wird noch bekannt gegeben Folgende Final-Standorte waren bereits vergeben: Weltcup-Finale Dressur, Springen und Voltigieren in Omaha/USA, 4. bis 8. April 2023

Weltcup-Finale Dressur und Springen in Riad/KSA, 16. bis 20. April 2024

Weltcup-Finale Fahren in Bordeaux/FRA, 2. bis 5. Februar 2023

Weltcup-Finale Fahren in Bordeaux/FRA, 1. bis 4. Februar 2024 Springen: Weltmeisterschaften der jungen Springpferde in Lanaken/BEL, zweite September-Hälfte 2024

Europameisterschaften junge Reiter, Junioren und Children in Kronenberg/NED, 11. bis 14. oder 18. bis 21. oder 25. bis 28. Juli 2024

Pony-Europameisterschaften in Opglabbeek-Sentower Park/BEL, Mitte Juli 2024 Dressur: Europameisterschaften U25 und junge Reiter in St. Margarethen/AUT, 16. bis 21. Juli 2024

Europameisterschaften Junioren und Children, Opglabbeek-Sentower Park/BEL), Mitte Juli 2024

Pony-Europameisterschaften in Opglabbeek-Sentower Park/BEL, Mitte Juli 2024 Vielseitigkeit: Europameisterschaften junge Reiter und Junioren in Strzegom/POL, 15. bis 18. August 2024

Weltmeisterschaften der Jungen Vielseitigkeitspferde in Le Lion d’Angers/FRA 2024, Datum wird noch bekannt gegeben Distanzreiten: Weltmeisterschaften der Jungen Distanzpferde in Arborea/ITA, September 2024 Europameisterschaften Junge Reiter und Junioren in Arborea (ITA), September 2024

Weltmeisterschaften 2024 in Monpazier/FRA, Datum wird noch bekannt gegeben Voltigieren: Weltmeisterschaften Junge Voltigierer in Flyinge/SWE, 26. bis 30. Juli 2023

Europameisterschaften Junioren und Junge Voltigierer in Bern/SUI, 15. bis 21. Juli 2024