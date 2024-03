Brüssel. Die Serie der Nationen-Preise für Springreiter auf Drei-Sterne-Niveau in dieser Saison umfasst zehn Qualifikationsturniere, beginnt Ende April im italienischen Gorla und endet Anfang September mit dem Finale in Warschau. Deutscher Austragungsort ist wie in den letzten Jahren Mannheim („Maimarktturnier“) Anfang Mai, das damit vor dem CHIO in Aachen (28. Juni bis 7. Juli) das insgesamt 110. Internationale Offizielle Turnier von Deutschland seit 1929 organisiert. Die Nationen-Preisserie von Europa für Springreiter 2024 nimmt ihren Anfang in Gorla/ Italien (24. bis 28. April) und endet mit dem Finale in Warschau (5. bis 8. September). Der Schwierigkeitsgrad der Nationen-Preise ist auf Drei-Sterne-Level festgelegt, neben Deutschland mit Aachen richten Frankreich (mit La Baule) auch die Niederlande (mit Rotterdam) damit ein zweites O-Turnier im Jahr aus. Bis vor fünf Jahren galt die Regel, dass jeder nationale Verband der Internationalen Föderation (FEI) nur ein Offizielles Internationales Turnier organisieren dürfe, um die Wertigkeit dieser Veranstaltung mit einem Preis der Nationen zu unterstreichen. Ausnahmegenehmigungen erhielten vom Weltverband nur wegen der Größe der Länder die USA und Kanada. Termine der Europaliga wie vom Europa-Verband (EEF) festgelegt: 24-28 April Gorla,ITA ,South Regional Qual. 1-7 May Mannheim,GER, Central Regional Qual, 15-19 May Stutteri ASK (Martofte), DEN North Regional Qual, 15-19 May Peelbergen (Kronenberg), NED, West Regional Qual, 29-2 June Athen, GRE, South Regional Qual, 5-9 June Drammen, NOR, North Regional Qual, 5-9 June Luxembourg, LUX, West Regional Qual 12-16 June Bratislava, SVK, Central Regional Qual 19-23 June Deauville, FRA, West/North Semi-Final, 11-14 July Budapest, HUN, South/Central Semi-Final, 5-8 Sept Warsaw, POL, Final.