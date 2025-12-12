Wassenberg. Deutschland wird im nächsten Jahr zwar kein 5-Sterne-CSIO, doch ein Internationales Offizielles Springreiterturnier (CSIO) mit zwei Sternen weniger durchführen. Bis zuletzt war ein Austragungsort mehr als fraglich wegen der Kosten. Und für das Offizielle Dressurturnier von Deutschland (CDIO5*) wurde ebenfalls ein Ausrichter gefunden: Der Kasselmannhof in Hagen a.T.W. (1. bis 5. Juli), sechs Wochen vor den Weltreiterspielen in Aachen (11. bis 23. August). Nach Absagen und wochenlangem Suchen wird Deutschland nun doch ein Internationales Offizielles Springreiterturnier (CSIO) organisieren und zwar in Mannheim, wenn auch nicht auf 5-Sterne-Level. Turnierchef Peter Hofmann (75) hatte wegen der hohen Kosten zunächst nicht gerade Gusto verspürt, auch neben der 100-Jahrfeier des Mannheimer Reitervereins auch noch ein CSIO - wie in den letzten Jahren – zu offerieren. Zunächst war Warendorf als Reitsportzentrale an ihn herangetreten, doch für Aachen wie vor zehn Jahren, denn die dortigen Veranstalter hatten bereits wegen der 2026 in der Soers auf dem Programm stehenden Weltreiterspielen auf das O-Turnier verzichteten. Hofmann musste auch deshalb absagen, „denn für ein CSIO mit fünf Sternen hätte ich eine zusätzliche Million Euro benötigt.“ Nachdem nun aber die Kritik ständig wuchs und die Häme dazu, dass der weltgrößte nationale Reiterverband nicht in der Lage wäre, ein CSIO auf Drei-Sterne-Niveau durchzuführen, ließ sich Peter Hofmann, zumal Vorsitzender im Springausschuss der Föderation, überreden, wie in den letzten Jahren, ins traditionelle Maimarktturnier ein CSIO einzubetten. Somit findet das 114. Internationale Offizielle Springreiterturnier von Deutschland seit 1929 im Mannheimer Stadion vom 29. April bis 5. Mai statt, zusätzlich zur 100-Jahr-Feier des Vereins, dessen Vorsitzender seit 1982 Peter Hofmann heißt. Mannheim ist gleichzeitig der Auftakt der Nationen-Preis-Serie des Europäischen Reiterverbandes (EEF) Die Quafikationsturniere, Halbfinals und Finale: CSIO3* Mannheim (GER) 29 Apr–5 May 2026

CSIO3* Lier (BEL) 6–10 May 2026

CSIO3* Borgo la Caccia - Bedizzole (ITA) 13–17 May 2026

CSIO3* Stutteri Ask - Martofte (DEN) 20–24 May 2026

CSIO3* Deauville (FRA) 3–7 June 2026

CSIO3* Thessaloniki (GRE) 3–7 June 2026

CSIO3* Drammen (NOR) 10–14 June 2026

CSIO3* Budapest (HUN) 24–28 June 2026



Semifinals

Semi-Final (Regions North - West) - CSIO3* Peelbergen – Kronenberg (NED) 2–5 July 2026

Semi-Final (Regions South - Central) - CSIO3* Samorin – Bratislava (SVK) 8–12 July 2026



Final

Longines EEF Series Final – CSIO4* Avenches (SUI): 3–6 September 2026