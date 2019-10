Lausanne. Die 35. Saison um den Dressur-Weltcup seit 1985/ 86 beginnt in der Westeuropaliga an diesem Wochenende im dänischen Herning. Pokalverteidigerin ist Isabell Werth (Rheinberg). In Deutschland wird um Punkte geritten in Stuttgart Mitte November und in Neumünster im Februar 2020. Das Finale findet im April 20 in Las Vegas statt zusammen mit dem Endturnier um den Springweltcup. Die Weltcup-Stationen 2019/2020 der Westeuropa-Liga im Überblick: Herning/DEN 17.-20. Oktober Lyon/FRA 30. Oktober bis 3. November Stuttgart 13.-17 November Madrid/ESP 28. November bis 1. Dezember Salzburg/AUT 4.-8. Dezember London/GBR 16.-22. Dezember Mechelen/BEL 26.-30. Dezember Amsterdam/NED 23.-26. Januar Neumünster 13.-16. Februar Göteborg/SWE 19.-23. Februar s’Hertogenbosch/NED 12.-15. März Finale in Las Vegas/USA von 15.-19. April l