Ankum. Die beiden Amazonen Bianca Kasselmann und Andrea Timpe sicherten sich die Finalprüfungen der Professionals beim zweiten Dressur Club-Turnier in diesem Herbst im P.S.I. Sport- und Auktionszentrum in Ankum.



Bianca Kasselmann, 1980 deutsche Meisterin im Springreiten, hatte gleich zwei Pferde in der „Großen Tour“, bestehend aus Kurz-Grand Prix und Grand Prix Special gesattelt und sicherte sich in beiden Prüfungen den ersten Rang im Ankumer Dressur-Club. Ihr Sportpartner war der 12-jährige Hannoveraner Lollipop von Lord Sinclair, den die zweimalige Berufsreiterchampionesse vom Hof Kasselmann in Hagen a.T.W. zu 70,85 und 71,30 Prozent pilotierte. Mit dem Westfalen Wish Wonders belegte Kasselmann zusätzlich den zweiten Rang im Special und verwies damit die in Lastrup beheimatete Schwedin Michelle Hagman mit Royal Boy H auf Rang drei. Platz zwei und drei im Kurz-Grand Prix gingen an die Paderbornerin Fabienne Lütkemeier mit Sole Mio und die Schweizerin Josephine Rosen mit Infinio CE.



In der „Kleinen Tour“ setzte sich Andrea Timpe (Hattingen) nach Platz zwei und drei in der Einlaufprüfung im finalen Prix St. Georges an die Spitze und belegte mit der Conteur-Tochter Cherry Lady und dem Fidertanz-Sohn First Class Rang eins und zwei. Neu-Hagener Holga Finken – Sieger der ersten Abteilung der Einlaufprüfung – belegte im Sattel des Dimaggio-Nachkommen Dimacci den dritten Rang vor Philipp Ruwe und Winsten, die ebenfalls aus Hagen und für den Stall Koschel angetreten waren. Die zwei Abteilungen der Dressurprüfung der Klasse M** gingen an Johanna von Fircks aus Sprockhövel mit What a Dream und die Schwedin Lydia Jordan mit Simply Red.



Nele Löbbert und Luisa Emmerich bei Pony- und Amateur-Touren

Bei vier von acht Dressurturnieren des Ankumer Dressur Clubs, beinhaltet das Prüfungsangebot im P.S.I. Sport- und Auktionszentrum in Ankum eine eigens für die Altersklasse der Ponyreiter ausgeschriebene Tour, die sich dank der guten Bedingungen, aber auch durch das seltene Angebot, stets hoher Beteiligung erfreut.



Wieder einmal haben die Ponyreiter – im Alter von zwölf bis sechzehn Jahren – gezeigt, dass die Qualität der Quantität in diesem Starterfeld in nichts nachsteht. Allen voran bewies die 13-jährige Nele Löbbert aus dem nordrhein-westfälischen Witten ihr Können und setzte sich gleich zweimal als Siegerin an die Spitze. Im Sattel ihrer siebenjährigen Ponystute Contra erreichte Löbbert stolze 72,39 und 72,48 Prozent. Die Münsteranerin Ricarda Franziska Peukert, die ihren Ponyhengst Golden Gate N zu 70,85 und 71,66 Prozent pilotierte, belegte in beiden FEI-Pony-Prüfungen den zweiten Rang. Der dritte Platz ging in der Qualifikationsprüfung an Luisa Köllner aus Düsseldorf, die mit Gentleman 69,40 Prozent erreichte. Am Finaltag platzierte Laura-Franziska Riegel aus Bonn ihren 12-jährigen Wallach Hippique Media´s Valentino mit 70,28 Prozent auf dem Bronzerang.



„Übung macht den Meister“ - dass sich das kontinuierliche Training der immer noch nur selten ausgeschriebenen Pony-FEI-Prüfungen lohnt, beweist unter anderem die 12-jährige Lucie-Anouk Baumgürtel. Sie hat das Angebot in Ankum seit Anbeginn erfolgreich genutzt und konnte dieses Jahr den Mannschafts-, Einzel- und Kür-Titel bei den Pony-Europameisterschaften für Deutschland sichern.



In der Amateur-Tour auf S-Niveau sicherte sich die 21-jährige Bochumerin Luisa Emmerich sowohl die zweite Abteilung der S* für Amateure, als auch die finale Intermediaire I am Sonntagnachmittag. 72,77 Prozent erreichte Emmerich im Sattel der Westfalen-Stute Daytona M von Dream on in der Qualifikationsprüfung und verwies damit die Bad Essenerin Leonie Richter mit Don Windsor OLD und Felicitas Hendricks aus Hagen a.T.W. mit Faible-As auf Platz zwei und drei. Den Sieg in der Abteilung mit Ranglistenprüfung sicherte sich Katja Behrendt aus Schüttorf mit ihrem Laudabilis-Sohn Limnos vor Bettina Schockemöhle mit Dalegro und der Russin Ekaterina Baichkina mit Andretti. Im Intermediaire I-Finale reihten sich Sophia Funke aus Cappeln mit Lousiana K und Theresa Vosskötter aus Ostbevern mit Rubikon hinter der Siegerin Luisa Emmerich ein.



Am Sonntagmorgen trugen die jungen Grand Prix-Pferde ihr Finale im Nachwuchs-Grand Prix - einer eigens für acht- bis zehnjährige Pferde entwickelte Prüfung – aus. Christoph Koschel aus Hagen a.T.W., dominierte im Sattel der Sir Donnerhall I-Tochter Sissy mit 72,51 Prozent das Starterfeld und verwies damit Frederic Wandres vom Hof Kasselmann mit Hot Dance und Kirsten Heek aus Coesfeld mit Seerose auf die Ränge zwei und drei. Der Kurz-Grand Prix für die elfjährigen und älteren Pferde ging an Tamara Rehnig aus Frankfurt mit De Chirico vor Nicole Wego aus Hagen a.T.W. mit Diamonit und Sabine Tesch aus Wiehl mit Zorro.



Nach einer einwöchigen Pause bietet der Ankumer Dressur Club vom 2. bis 6. und vom 9. bis 13. November erneut direkt zwei Wochen allerfeinsten Dressursport in der Reitanlage am See- und Sporthotel in Ankum. Der Eintritt ist bei allen ADC-Turnieren frei, Besucher sind herzlich willkommen. Informationen, Zeitplan, Starter- und Ergebnislisten finden Sie unter www.ankumer-dressur-club.de.



Ergebnisse im Überblick:



6 Pony-Dressurprfg.Kl.L**-Tr. - FEI Int. Mannschaftsaufgabe: 1. Nele Löbbert (Witten), Contra 34, 72.393%; 2. Ricarda Franziska Peukert (Münster), Golden Gate N, 70.855%; 3. Luisa Köllner (Düsseldorf), Gentleman 207, 69.402%; 4. Carla Marie Degener (Melle), Lajunen, 67.821%; 5. Nele Löbbert (Witten), Rocky 1378, 67.692%; 6. Eva Stephan (Mönchengladbach), Deine Maid P, 67.393%;



14 Dressurprüfung Kl. S*** - Intermediaire II: 1. Christoph Koschel (Hagen a.T.W.), Sissy 417, 71.579%; 2. Bianca Kasselmann (Hagen a.T.W.), Escada 197, 70.132%; 3. Nicole Wego (Hagen a.T.W.), Diamonit, 69.386%; 4. Frederic Wandres (Hagen a.T.W.), Hot Dance, 68.333%; 5. Sabine Tesch (Wiehl), Zorro 357, 66.842%; 6. Leonardo Tiozzo (Iserlohn/ITA), Black Desert, 66.579%;



10/1 Dressurprüfung Kl.S* für Amateure, Teilnehmer mit 0 - 855 Ranglistenpunkten: 1. Katja Behrendt (Schüttorf), Limnos 5, 68.849%; 2. Bettina Schockemöhle (Mühlen), Dalegro, 67.540%; 3. Ekaterina Baichkina (Münster/RUS), Andretti 22, 67.341%; 4. Pia Timmermann (Wilhelmshaven), Filou 1839, 67.222%; 5. Ella Delaney (Billerbeck/GBR), Cuantano SL, 66.944%; 6. Nadine Venhaus (Isterberg), Just do it 24, 66.627%;



10/2 Dressurprüfung Kl.S* für Amateure, Teilnehmer mit 856 u. mehr Ranglistenpunkten: 1. Luisa Emmerich (Bochum), Daytona E, 72.778%; 2. Leonie Richter (Bad Essen), Don Windsor OLD, 71.468%; 3. Felicitas Hendricks (Hagen a.T.W.), Faible-As, 69.167%; 4. Theresa Vosskötter (Ostbevern), Rubikon 45, 68.929%; 5. Isabelle Spielmanns (Leverkusen), Royal Black Sun 2, 68.810%; 6. Lisa Breimann (Olfen), Aida Luna, 68.571%;



15 Dressurprüfung Kl. S*** - Nachwuchs-Grand Prix, Finale für 8-10j. Pferde: 1. Christoph Koschel (Hagen a.T.W.), Sissy 417, 72.521%; 2. Frederic Wandres (Hagen a.T.W.), Hot Dance, 68.718%; 3. Kirsten Heek (Coesfeld), Seerose 38, 67.009%; 4. Anne Horstmann (Petershagen), Lifetime 14, 60.043%;



16 Dressurprüfung Kl.S*** - Kurz-Grand Prix, Finale für 11j. und ält. Pferde: 1. Tamara Rehnig (Frankfurt), De Chirico 3, 68.798%; 2. Nicole Wego (Hagen a.T.W.), Diamonit, 67.984%; 3. Sabine Tesch (Wiehl), Zorro 357, 65.969%; 4. Leonardo Tiozzo (Iserlohn/ITA), Black Desert, 64.845%; 5. Leonie Krull (Meerbusch), Leia 3, 64.729%; 6. Wolfgang Westenhöfer Dr. (Hildesheim), Da Vinci 211, 64.341%;



7 Pony-Dressurprfg.Kl.L**-Tr. - FEI Int. Einzelaufgabe, Finale: 1. Nele Löbbert (Witten), Contra 34, 72.480%; 2. Ricarda Franziska Peukert (Münster), Golden Gate N, 71.667%; 3. Laura-Franziska Riegel (Bonn), Hippique Media's Valentino, 70.285%; 4. Anna Schölermann (Brande-Hörnerkirchen), Caspari HE WE, 69.065%; 5. Eva Stephan (Mönchengladbach), Deine Maid P, 69.024%; 6. Luisa Köllner (Düsseldorf), Gentleman 207, 68.699%;



11 Dressurprüfung Kl. S** - Intermediaire I für Amateure, Finale: 1. Luisa Emmerich (Bochum), Daytona E, 69.518%; 2. Sophia Funke (Cappeln), Lousiana K, 67.193%; 3. Theresa Vosskötter (Ostbevern), Rubikon 45, 67.149%; 4. Petra Kern (Oerlinghausen), Der Graf 2, 66.711%; 5. Pia Timmermann (Wilhelmshaven), Filou 1839, 66.491%; 5. Stefanie Baumgartner (Sprockhövel), Fairbanks 19, 66.491%;



9 Dressurprüfung Kl.S* für 7-9 jährige Pferde, Teilung nach Leistung:

1 Abteiltung: 1. Kira Wulferding (Wildeshausen), For Romance I OLD, 72.024%; 2. Christoph Koschel (Hagen a.T.W.), Ballentines 10, 69.167%; 3. Anne Horstmann (Petershagen), Quasar de Charry, 68.135%; 4. Anna Athens (Iserlohn), Climent, 67.024%; 5. Rosemarie Kemper (Heiden), Highjack 2, 65.516%; 6. Tara Schneider (Düsseldorf), Skovvangs Barok, 65.198%;

2 Abteiltung: 1. Briana Burgess (Münster/AUS), Sissi 769, 69.643%; 2. Tara Schneider (Düsseldorf), So Dark 2, 68.770%; 3. Anne Horstmann (Petershagen), Lifetime 14, 67.857%; 4. Anna Athens (Iserlohn), Diamigo OLD, 66.429%;



17 Dressurprüfung Kl.S*** - Kurz-Grand Prix: 1. Bianca Kasselmann (Hagen a.T.W.), Lollipop 126, 70.853%; 2. Fabienne Lütkemeier (Paderborn), Sole Mio 5, 69.651%; 3. Josephine Rosen (Schweiz), Infinio CE, 68.798%; 4. Michelle Hagman (Lastrup/SWE), Royal Boy H, 68.643%; 5. Ann-Kristin Dornbracht (Iserlohn), Don Malecon, 68.411%; 6. Bianca Kasselmann (Hagen a.T.W.), Wish Wonders, 68.178%;



12 Dressurprüfung Kl.S*:

1 Abteiltung: 1. Holga Finken (Hagen a.T.W.), Dimacci 2, 70.397%; 2. Silve Dietrich-Osten (Ibbenbüren), Gina-Lisa 2, 68.571%; 3. Silve Dietrich-Osten (Ibbenbüren), Comatic B, 68.135%; 4. Nicole Wego (Hagen a.T.W.), Duca di Maggio, 67.381%; 5. Anne Horstmann (Petershagen), Quasar de Charry, 67.063%; 6. Aaron Quinn (Hagen a.T.W./AUS), Wilfried 16, 66.786%;

2 Abteiltung: 1. Tara Schneider (Düsseldorf), So Dark 2, 69.921%; 2. Andrea Timpe (Hattingen), First Class 78, 68.175%; 3. Anne Horstmann (Petershagen), Lifetime 14, 67.778%; 3. Andrea Timpe (Hattingen), Cherry Lady 8, 67.778%; 5. Philipp Ruwe (Hagen a.T.W.), Winston 398, 66.905%;



13 Dressurprüfung Kl. S* - Prix St. Georges, Finale: 1. Andrea Timpe (Hattingen), Cherry Lady 8, 70.614%; 2. Andrea Timpe (Hattingen), First Class 78, 70.000%; 3. Holga Finken (Hagen a.T.W.), Dimacci 2, 69.956%; 4. Philipp Ruwe (Hagen a.T.W.), Winston 398, 69.386%; 5. Tara Schneider (Düsseldorf), So Dark 2, 68.596%; 6. Rainer Schwiebert (Kattendorf), Helenenhof's Catoo, 67.719%;



18 Dressurprüfung Kl. S*** - Grand Prix Special, Finale: 1. Bianca Kasselmann (Hagen a.T.W.), Lollipop 126, 71.307%; 2. Bianca Kasselmann (Hagen a.T.W.), Wish Wonders, 68.922%; 3. Michelle Hagman (Lastrup/SWE), Royal Boy H, 68.824%; 3. Friederike Hahn (Tangstedt), Frizzanto P, 68.824%; 5. Josephine Rosen (Schweiz), Infinio CE, 68.366%; 6. Andrea Timpe (Hattingen), Dixieland 32, 68.039%;



8/1 Dressurprüfung Kl.M**, Für Teilnehmer der Leistungsklassen 1 & 2: 1. Johanna von Fircks (Sprockhövel), What a Dream 3, 69.559%; 2. Holga Finken (Hagen a.T.W.), Feliciano 52, 68.382%; 3. Nicole Wego (Hagen a.T.W.), Dark Berry, 68.235%; 4. Johanna von Fircks (Sprockhövel), Edmonton 5, 68.039%; 5. Anne Horstmann (Petershagen), Quasar de Charry, 67.990%; 6. Tara Schneider (Düsseldorf), GR Dorian Gray, 67.892%;



8/2 Dressurprüfung Kl.M**, Für Teilnehmer der Leistungsklassen 3 & 4: 1. Lydia Jordan (Hagen a.T.W./SWE), Simply Red 45, 70.882%; 2. Helena Ernst (Bottrop), Rose Magic 2, 68.775%; 3. Annika Feldhaus (Hagen a.T.W.), Fürst Schufro, 67.843%; 4. Iris Hannöver (Vechta), Petite etoile OLD, 67.598%; 5. Ella Delaney (Billerbeck/GBR), Cuantano SL, 67.451%; 6. Nane Grunwald (Bad Essen), Sülberg, 67.402%;