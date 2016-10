Passau. Wie im Vorjahr gewann Lisa-Maria Klössinger das Dressur-Finale „Stars von Morgen“, diesmal auf Gut Aichet bei Passau. Mit 73,7 Prozentpunkten gewinnen Lisa-Maria Klössinger und FBW Daktariund bei einem Vorsprung von fünf Prozent das Finale der Stars von Morgen 2016 auf Gut Aichet. Auf dem Notenbogen standen Noten von 8 und zwei von 9. Gleich drei Eisen hatte Uwe Schwanz im Feuer. Mit Hermes, Dante und Fifth Avenue konnte er sich auch ganz weit vorne platzieren. Hermes wurde Zweiter knapp vor Dante. Mit Fifth Avenue, die er während der Babypause von Katharina Hau übernommen hat, wurde er zusätzlich Fünfter. Mit sieben Teilnehmern stellte Bayern das größte Kontingent im Finale. Auch zwei baden-württembergische Teilnehmer nahmen am Finale teil. Sandy Kühnle bestätigte ihre derzeitige gute Form und wurde mit Gonzo VA Fünfte. Nicole Casper belegte mit Dallas den achten Platz. Mit Petra van Esch (Niederlande) mit Fido Dido war auch eine ausländische Teilnehmerin am Start. Sie wurde Siebte. FBW Daktari und Lisa-Maria Klössinger sind ein absolutes Erfolgsduo. Gezüchtet wurde der Württemberger FBW Daktari von Helga Kornmayer aus Eggenweiler bei Stockach, ganz in der Nähe des Bodensees. Geritten und ausgebildet wurde FBW Daktari von der Bereiterin der Familie Kornmayer, Stephanie Carras, die zusammen mit der Tochter des Hauses, Dr. Susann Konrad, die Kornmayerschen Pferde auf Turnieren vorstellt. Daktari war auch qualifiziert für das Bundeschampionat, und er wurde auch baden-württembergischer Landeschampion auf dem Landeschampionat in Tübingen. Sechsjährig wurde der De Niro-Enkel, der auch die in Baden-Württemberg eingesetzten Holsteiner Hengste Ricardo und Landgraf I im Pedigree hat, von Lisa-Maria Klössinger übernommen. Der Erfolg stellte sich schnell ein. Lisa-Maria Klössingerkonnte als Junge Reiterin mit FBW Daktari Medaillen bei Europameisterschaften, Deutschen und Bayerischen Meisterschaften holen. Die Ausbildung zum Grand Prix-Pferd war nicht gerade einfach. Verletzungspech kam noch hinzu. Die Hilfe von Ralph Kornprobst und des Teams um Coach Rudolf Zeilinger bewirkte jedoch, dass Lisa-Maria Klössinger den Sprung in den 3-Sterne Bereich mit FBW Daktari gut meisterte. Erfolgreiche Serie 2016 der Stars von Morgen Das neue Format der Stars von Morgen, das bei der diesjährigen Serie zum Einsatz kam, hat sich für das Finale auf Gut Aichet bestens bewährt. Die Durchführung der Serie ist im kommenden Jahr Dank des großen Engagements von Claudia Reisbeck von Gut Riedbichl gesichert. Interessierte Veranstalter fürs kommende Jahr können sich beim Aktivensprecher des bayerischen Reit- und Fahrverband, Uwe Schwanz, melden. Voraussetzung ist, dass neben der Qualifikation „Stars von Morgen“ auf dem jeweiligen Turnier eine eigenständige Grand Prix-Tour angeboten wird. In sieben Qualifikationen konnten sich angehende Grand Prix-Pferde bzw. Grand Prix-Reiter für die Einlaufprüfung des Finales auf Gut Aichet qualifizieren. Dies schafften 33 Reiter mit 36 Pferden, darunter Championatsreiter wie Jessica von Bredow-Werndl und Marcela Krinke-Susmelj aus der Schweiz. Uwe Schwanz brachte drei Pferde ins Finale, Hermes, Dante und Fifth Avenue. Bayern stellte das größte Kontingent der Finalisten, aus Baden-Württemberg konnten sich sechs Teilnehmer qualifizieren, zuletzt Natalie Gauß mit Fogey Franklin als Vierte der Münchner Qualifikation. Mit Dr. Susann Konrad und Siena stellt Baden-Württemberg auch einen Qualifikationssieger, und Nicole Casper belegt mit Dallas den zweiten Platz im Abschlussklassement der Qualifikation. Mit Lena Waldmann aus Berlin und Petra van Esch aus den Niederlanden konnten weitere nicht-bayerische Reiterinnen eine Qualifikation gewinnen. Erfolgreichster Reiter der Qualifikationsserie war Uwe Schwanz, der sich nicht nur mit drei Pferden fürs Finale qualifizierte, sondern auch bei vier der sieben Qualifikationen als Bester abschloss. 22 Teilnehmer traten in der Einlaufprüfung des Finales an, aus denen sich zwölf Finalisten herausschälten. Das Finale auf der Reitsportanlage Gut Aichet in der Nähe von Passau war mit 5000 € dotiert. Neben der Siegerdecke, gespendet von Gut Riedbichl, erhielt der Sieger des Finals von den JuwelierenBanki aus Nürnberg, einen Ehrenpreis im Wert von ca. 1200 €, der von Katharina Hau überreicht wurde. Alle Geldpreise dieser Serie des bayerischen Reit- und Fahrverbandes wurden gestiftet von Frau Claudia Reisbeck von Gut Riedbichl. Die Stationen 2016 und ihre Sieger:

03.-05. Juni Ludwigsburg-Monrepos/BaWü Dr. Susann Konrad

09.-12. Juni Babenhausen Uwe Schwanz

23.-26. Juni Brunnthal-Riedhausen Uwe Schwanz

07.-10. Juli Ingolstadt-Hagau Uwe Schwanz

28.-31. Juli Neu-Anspach (Wintermühle) Lena Waldmann

18.-21. August Kreuth Uwe Schwanz

23.-25. September München-Riem Petra van Esch

Finale:

21.-23. Oktober Gut Aichet Lisa-Maria Klössinger Stars von Morgen – die bisherigen Finalsieger:

2016 Gut Aichet, Lisa-Maria Klössinger mit FBW Daktari

2015 München-Riem, Lisa-Maria Klössinger mit New Lord

2014 München-Riem, Rudolf Widmann mit Briar Junior

2013 Nürnberg Consumenta, Lisa Müller mit Birkhofs Dave FBW

2012 München-Riem, Jessica von Bredow-Werndl mit Unee BB

2011 Gut Aichet, Uwe Schwanz mit Deauville

2010 Gut Aichet, Rudolf Widmann mit Wertheimer

2009 Gut Aichet, Verena-Maria Hinze, jetzt Holbe mit Leonardo

2008 Gut Aichet, Angela Hergeth mit Royal Classic

2007 Simbach, Michaela Beer mit Diamond Boy