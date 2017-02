Rottweil. Auf insgesamt sieben Turnieren in Süddeutschland können sich U-25-Dressurreiterinnen oder Dressurreiter mit jungen Grand Prix-Pferden für das Finale der „Stars von Morgen“ in der Olympia-Reithalle in München-Riem (22. bis 24. September) qualifizieren. Die Stationen 2017:



08./ 09. April Landshut

25. bis 28. Mai Pferd International/München

08. bis 11. Juni Babenhausen

22. bis 25. Juni Brunnthal-Riedhausen

06. bis 09. Juli Ingolstadt-Hagau

28. bis 30. Juli Wintermühle/Hessen

15. bis 17. September Donaueschingen Finale:

22. bis 24. September München-Riem