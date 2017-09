Versmold. Die Bundesvereinigung der Deutschen Berufsreiter bietet einen Erste-Hilfe-Kurs bei Unfällen von Reitern bzw. Pferden für den 18. November in Wallenhorst an. Seminar: „Sicher + Reiten“ - Erste Hilfe für Mensch und Pferd Termin: Samstag, 18.11.2017 - 09:00 Uhr bis ca. 17:00 Uhr Ort: Stall Sudowe, Haster Berg 2, 49134 Wallenhorst Navigationsadresse: Haster Berg 4, 49134 Wallenhorst /www.stall-sudowe.com Projektleiter: Uwe Brolle, First-Aid-Heroes, Rettungsassistent und Reiter Erste Hilfe Schulung mit realistischer Notfalldarstellung Ein sicheres und pferdegerechtes Verhalten bei Ausritten oder -fahrten ist oberstes Gebot für jeden verantwortungsbewussten Reiter und Fahrer und auch die lebenslange Fortbildung ist wichtig für jeden Pferdefreund. Nur wer unter realistischen Bedingungen Erste Hilfe gelernt hat, kann in einer realen Notfallsituation kompetent helfen, schlimme Verletzungsfolgen verhindern und Leben retten. Die Schulung findet nicht im Seminarraum, sondern genau da, wo die Unfälle passieren: auf der Reitanlage und im Gelände statt. Teilnehmer: Auszubildende Pferdewirte, Pferdewirte, Pferdewirtschaftsmeister sowie sonstige Mitglieder der BBR und des DRFV Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt. Die Teilnahme an dieser Fortbildungsmaßnahme ist mit 5 Lerneinheiten (Profil 5) zur Verlängerung der DOSB-Trainerlizenz anerkannt. Auf Wunsch kann ein Erste-Hilfe-Nachweis ausgestellt werden. Der Kostenbeitrag hierfür von 10,00 € ist vor Ort zu zahlen. Kostenbeitrag: Mitglieder der BBR/DRFV: 80,00 € Nichtmitglieder: 100,00 € Auszubildende, die Mitglied der BBR sind: 0,00 € Inkl. Mittagsimbiss (Mit Erhalt der Rechnung wird Ihre Anmeldung bestätigt und der Kostenbeitrag fällig. Anmeldung: Bitte bis zum 06.11.2017schriftlich) Inhalt Seminar "Sicher + Reiten“ für Mensch und Pferd– 1 Tag 1.Doppelstunde Vorgehen am Notfallort, Absicherung / Eigensicherung, Rettung aus dem Gefahrenbereich, Diagnostischer Block, Bodycheck, Notruf, Psychische Erste Hilfe, weitere Erste Hilfe Maßnahmen Störungen des Bewusstseins Schlaganfall, Krampfanfall, Unterzuckerung, Sonnenstich, Vergiftungen Medikamente, Drogen, Alkohol, Nahrungsmittel 2. Doppelstunde Störungen der Atmung Asthma bronchiale, Fremdkörper, Insektenstich, Hyperventilation Störungen des Herz-Kreislaufsystems, verschiedene Schockformen, Herzinfarkt / Angina Pectoris, Elektrounfall, Atemspende mit Hilfsmittel, Herzdruckmassage, Einsatz AED, Thermische Schädigungen 3. Doppelstunde Versorgung verschiedener Wundarten Fremdkörper in Wunden, Amputationsverletzungen, mehrere Verletzungen, Blutungen aus Körperöffnungen, Verbrennungen, Verätzungen, Schussverletzungen, Stichverletzungen 4. Doppelstunde Versorgung des Bewegungsapparates Schädel Hirn Trauma, Brustkorbverletzungen, Bauchtrauma offen und geschlossen, Wirbelsäulenverletzungen, Polytrauma Ablauf Seminar 09:00 – 09:45 Begrüßung, Vorstellung, praktische Fallbeispiele: Gesamtunfallsituation beurteilen, Absicherung der Unfallstelle, Eigen- und Fremdgefährdung ausschließen, rechtliche Situation 09:45 – 10:30 Praktische Fallbeispiele: Vorgehen beim ansprechbaren / nicht ansprechbaren Notfallpatienten, Notruf, Bodycheck, Wärmeerhaltung, psychische Erste Hilfe, Einweisen des Rettungsdienstes oder Rettungshubschraubers auf der Reitanlage oder im Gelände 10:30 – 10:35 Pause 10:35 – 11:15 praktische Fallbeispiele: Bewusstseinsstörungen, Unterzuckerung, Krampfanfall, Schlaganfall, Maßnahmen bei Bewusstseinsstörungen, stabile Seitenlage, Atemstörungen, Verschlucken, Insektenstich, Hyperventilation, Asthma Bronchiale, Ertrinken 11:15 – 12:00 Herz – Kreislaufstörungen, Herzinfarkt, Angina pectoris, Herz-Lungenwiederbelebung, Schock, Thermische Schädigungen 12:00 – 12:45 Gemeinsames Mittagessen 12:45 – 14:00 Verbände bei Blutungen, Wunden, bedrohlichen Blutungen, spezielle Blutungen bei Reiter und Pferd, Ruhigstellung bei Verletzungen des Stütz- und Bewegungsapparates 14:00 – 14:10 Pause 14:10 – 14:45 Verbrennungen, Stichverletzungen, Jagdunfall 14:45 – 16:00 Schädel-Hirn Trauma, Brustkorbverletzungen, stumpfes Bauchtrauma 16:00 – 16:45 Wirbelsäulenverletzung / Polytrauma 16:45 – 17:00 Debriefing, Abschlussrunde, Feedback