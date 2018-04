Paris. Großartiger Auftakt um den 40. Springreiter-Weltpokal in Paris für die deutschen Teilnehmer: Beide Starter liegen mit an der Spitze nach dem Zeitspringen. Doch zwei Prüfungen folgen noch… Wenn sich die Worte des dreimaligen Europameisters Paul Schockemöhle wieder einmal bewahrheiten sollten, dann heißt die neue Weltcupsiegerin beim 40. Finale in Paris Elizabeth Madden. Nach dem Schockemöhle-Orakel nämlich gewinnt fast sicher jener Springreiter, der zum Auftakt des Finals gegen die Uhr siegt. Die herbe US-Amerikanerin Madden (54), 2006 Vizeweltmeisterin, 2007 Gewinnerin des Großen Preises in Aachen und Team-Olympiasiegerin 2004 und 2008, hatte vor fünf Jahren in Göteborg bereits das Zeitspringen für sich entschieden und war am Ende als Pokalsiegerin aus der Halle geritten – nun siegte sie auf dem Hengst Breitling auch in Paris um den 40. Weltcup seit 1979 mit einem fehlerlosen Umlauf. Doch zwei Deutsche, ebenfalls routiniert wie die Amerikanerin, werden ihr den Sieg durchaus streitig machen, nämlich Daniel Deußer und Marcus Ehning. Beide hatten den Weltcup auch schon in der Hand, Marcius Ehning bereits dreimal. Gegen die Uhr wurde Daniel Deußer (Reijmenam/ Belgien) auf seinem Prachtwallach Cornet d`Amour Zweiter hinter Madden, Marcus Ehning (Borken) platzierte sich auf dem Hengst Cornado NRW als Vierter, den dritten Rang hatte Devin Ryan (USA) auf Eddie Blue belegt. Cupverteidiger McLain Ward (USA) riss mit Azur eine Hürde (gleichzeitig zusätzlich vier Strafsekunden) und wurde Zehnter. Der Weltranglisten-Zweite hinter Ward, Harrie Smolders (Niederlande), nahm mit Zinius überraschend und ungewohnt für viele aus der Szene zweimal die Stangen eines Hindernisses mit und reihte sich auf dem 16. Rang ein.