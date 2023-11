Der siebenjährige Cornet Obolensky-Sohn A Crazy in Love ist eines der 20 Top-Nachwuchstalente bei der 18. Internationalen Springpferdeauktion von Holger Hetzel. (Foto: Maik Wallrafen) Goch. Darauf haben sicher wieder viele Interessenten aus dem In- und Ausland mit Neugierdfe und Spannung gewartet - auf die 18. Auktion für junge Springpferde am 29. November im Reitsportzentrum Hetzel in Goch. Ab sofort sind die Pferde der 18. Internationalen Springpferdeauktion auch online zu sehen. Nach der Auktion ist vor der Auktion. Nach diesem Motto haben Holger Hetzel und sein Team ein Jahr lang intensiv nach Nachwuchspferden für den internationalen Spitzenspringsport gesucht, sie gefunden und sie alters- wie entwicklungsgerecht ausgebildet. Das Ergebnis ist ab sofort auf der Internet-Seite www.holger-hetzel.de/auktionskollektion-2023 einsehbar. Präsentiert werden dort 20 ganz außergewöhnliche Nachwuchspferde für den Springsport mit internationalen Spitzenpedigrees. Die fünf- bis siebenjährigen Pferde verfügen bereits über nationale und teilweise auch internationale Erfolge. Ab sofort können die Nachwuchsstars nach entsprechender Terminvereinbarung ausprobiert werden. Dabei partizipieren Kaufinteressenten an der optimalen Beratung durch Holger Hetzel und seinem kompetenten Team. Besonders wertvoll ist, dass Holger Hetzel und seine Mitarbeiter die Pferde schon länger kennen und selbst auf Turnieren vorgestellt haben. Dieses Wissen über die Pferde bietet potentiellen Käufern ein Höchstmaß an Information. Als ganz neuer Service werden mit Hilfe des Internet-Portals Clipmyhorse auch Trainingseindrücke geboten, die speziell Informationen zu den Charaktereigenschaften aufzeigen und die Rittigkeitsqualitäten der Pferde darstellen. Diese Video-Clips sind ab dem 16. November 2023 einsehbar. „Unser Ziel ist es, allen Kaufinteressenten ein Höchstmaß an Information und Transparenz bezüglich der Pferde zu bieten. Denn nur absolute Transparenz bringt absolutes Vertrauen. Und das ist eines der Erfolgsgeheimnisse unserer Auktionen seit rund zwei Jahrzehnten“, so Holger Hetzel. Weitere Informationen und Kontakt unter: https://www.holger-hetzel.de/springpferdeauktion E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. Holger Hetzel: +49-171 480 8668 Anna Lehmeyer: +49-170 292 4110 Christine Dorenkamp: +49-171 702 0495 Laurens Houben +32-497 68 72 00